20+ случаев, когда обычная еда преподнесла сюрприз похлеще, чем снег в мае

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Судьба вечно преподносит нам сюрпризы, откуда их совсем не ждешь. Даже в упаковке с любимыми чипсами может оказаться какой-то непонятный предмет, или же где-нибудь на овощном рынке обнаружится нереальных размеров клубника. И вот тут начинаешь понимать, что еда, как и вся жизнь, тоже весьма непредсказуема.

Мы в ADME просматривали фотографии из интернета и слегка недоумевали от того, какие находки попадались пользователям в их продуктах.

«Понятия не имею, что такое я нашел в пачке Cheetos»

«Мой ребенок получил коробку лука вместо наггетсов»

Представьте, что вы человек, который просит дополнительную коробку лука, а вместо этого получает наггетсы. © snickerdoodle79 / Reddit

«День был ужасный: сломался телефон, я провалил тест, повредил ногу. Пошел на обед, а там были пудинги с улыбающимися смайликами. Этот достался мне»

Пудинг чувствует всю твою боль. © purpleowlie / Reddit

«Нашел сложенный пополам крекер»

«Вот такую диковинную клубнику мне посчастливилось найти»

«Какой-то жареный лист в моей пачке чипсов»

«Этот крендель оказался внутри упаковки, но остальные были нормальные»

«Попался вот такой сросшийся виноград»

«В таком виде я нашел клубнику в своем холодильнике»

Мой ребенок, случаем, не был у вас дома? © phancykat / Reddit

«Просто купила форель, а внутри оказалась икра почти на целую банку 700 мл»

Когда маркетологи справились на все 100 %

«Нашел маленький арбуз в супермаркете. Это невероятно, иначе и не скажешь»

«Сегодня открыл свой KitKat — и вот что нашел»

«Когда открыл пачку чипсов, то увидел это. Просто огромный шарик из специй»

«Во время обеда я обнаружил в своем супе стекло»

«Вот какую картошку я нашел»

Наверняка я увижу эту картинку снова в каком-нибудь документальном фильме об инопланетянах. © rohan27nabar89 / Reddit

«Покупал продукты и обнаружил в лотке такое яйцо»

«Нашел эту морковь в столовой моего колледжа»

Ничего себе! Какая у тебя маленькая рука. © L***_HULK / Reddit

«Вот такое разнообразие цветов обнаружил в лотке с фермерскими яйцами. Я просто разложил их по порядку»

«Мой арбуз оказался с сердцем»

«По дороге с работы коллега захотела перекусить, а тут бабуля продавала пирожки. Купила с яйцом. Хорошо, что с луком или капустой не взяла»

«Ступор выглядит примерно так: слойка с яблоком»

Протеиновый батончик с повышенным содержанием железа