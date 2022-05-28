20+ случаев, когда обычная еда преподнесла сюрприз похлеще, чем снег в мае
Судьба вечно преподносит нам сюрпризы, откуда их совсем не ждешь. Даже в упаковке с любимыми чипсами может оказаться какой-то непонятный предмет, или же где-нибудь на овощном рынке обнаружится нереальных размеров клубника. И вот тут начинаешь понимать, что еда, как и вся жизнь, тоже весьма непредсказуема.
Мы в ADME просматривали фотографии из интернета и слегка недоумевали от того, какие находки попадались пользователям в их продуктах.
«Понятия не имею, что такое я нашел в пачке Cheetos»
«Мой ребенок получил коробку лука вместо наггетсов»
- Представьте, что вы человек, который просит дополнительную коробку лука, а вместо этого получает наггетсы. © snickerdoodle79 / Reddit
«День был ужасный: сломался телефон, я провалил тест, повредил ногу. Пошел на обед, а там были пудинги с улыбающимися смайликами. Этот достался мне»
- Пудинг чувствует всю твою боль. © purpleowlie / Reddit
«Нашел сложенный пополам крекер»
«Вот такую диковинную клубнику мне посчастливилось найти»
«Какой-то жареный лист в моей пачке чипсов»
«Этот крендель оказался внутри упаковки, но остальные были нормальные»
«Попался вот такой сросшийся виноград»
«В таком виде я нашел клубнику в своем холодильнике»
- Мой ребенок, случаем, не был у вас дома? © phancykat / Reddit
«Просто купила форель, а внутри оказалась икра почти на целую банку 700 мл»
Когда маркетологи справились на все 100 %
«Нашел маленький арбуз в супермаркете. Это невероятно, иначе и не скажешь»
«Сегодня открыл свой KitKat — и вот что нашел»
«Когда открыл пачку чипсов, то увидел это. Просто огромный шарик из специй»
«Во время обеда я обнаружил в своем супе стекло»
«Вот какую картошку я нашел»
- Наверняка я увижу эту картинку снова в каком-нибудь документальном фильме об инопланетянах. © rohan27nabar89 / Reddit
«Покупал продукты и обнаружил в лотке такое яйцо»
- Там же динозавр! © bigdmonster88 / Reddit
«Нашел эту морковь в столовой моего колледжа»
- Ничего себе! Какая у тебя маленькая рука. © L***_HULK / Reddit
«Вот такое разнообразие цветов обнаружил в лотке с фермерскими яйцами. Я просто разложил их по порядку»
«Мой арбуз оказался с сердцем»
«По дороге с работы коллега захотела перекусить, а тут бабуля продавала пирожки. Купила с яйцом. Хорошо, что с луком или капустой не взяла»
«Ступор выглядит примерно так: слойка с яблоком»
Протеиновый батончик с повышенным содержанием железа
А с какими сюрпризами, связанными с едой, вы столкнулись лично?
Фото на превью Ok_Owl_9904 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ случаев, когда обычная еда преподнесла сюрприз похлеще, чем снег в мае
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