20+ твитов, под которыми подпишется каждый, кто познал всю горькую прелесть взрослой жизни
Юмор — сила, которая облегчает любые проблемы взрослых людей: от необходимости ремонтировать сломавшуюся микроволновку до неизбежности счетов от стоматолога. Зарядиться умением шутить, да и просто посмеяться и помогает наша свежая подборка твитов о тех, кто умеет шутить над своими сложными ситуациями.
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А вы подшучиваете над собственными проблемами?
AdMe/Народное творчество/20+ твитов, под которыми подпишется каждый, кто познал всю горькую прелесть взрослой жизни
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