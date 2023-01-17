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20+ твитов, под которыми подпишется каждый, кто познал всю горькую прелесть взрослой жизни

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Юмор — сила, которая облегчает любые проблемы взрослых людей: от необходимости ремонтировать сломавшуюся микроволновку до неизбежности счетов от стоматолога. Зарядиться умением шутить, да и просто посмеяться и помогает наша свежая подборка твитов о тех, кто умеет шутить над своими сложными ситуациями.

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А вы подшучиваете над собственными проблемами?

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AdMe/Народное творчество/20+ твитов, под которыми подпишется каждый, кто познал всю горькую прелесть взрослой жизни
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