20+ твитов, под которыми подпишется каждый, кто познал всю горькую прелесть взрослой жизни

Юмор — сила, которая облегчает любые проблемы взрослых людей: от необходимости ремонтировать сломавшуюся микроволновку до неизбежности счетов от стоматолога. Зарядиться умением шутить, да и просто посмеяться и помогает наша свежая подборка твитов о тех, кто умеет шутить над своими сложными ситуациями.