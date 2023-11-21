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20+ твитов про детей, которые знают, как устроить родителям веселую жизнь

Народное творчество
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Мамы и папы обожают своих детей и умиляются их шалостям, сколько бы детям ни было лет — 3, 13 или 33. А уж от того, чтобы похвастаться в сети тем, что учудило их ненаглядное чадо, и вовсе не удержался еще ни один из родителей, даже если детские выходки порой и противоречивы. Вот вам подборка самых ярких поступков и высказываний от ненаглядных детишек.

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Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: MEMEzya / Pikabu

Бонус

Если вам нужно дополнительная порция детско-родительского юмора, загляните и сюда:

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AdMe/Народное творчество/20+ твитов про детей, которые знают, как устроить родителям веселую жизнь
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