20+ твитов про детей, которые знают, как устроить родителям веселую жизнь
Мамы и папы обожают своих детей и умиляются их шалостям, сколько бы детям ни было лет — 3, 13 или 33. А уж от того, чтобы похвастаться в сети тем, что учудило их ненаглядное чадо, и вовсе не удержался еще ни один из родителей, даже если детские выходки порой и противоречивы. Вот вам подборка самых ярких поступков и высказываний от ненаглядных детишек.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Для создания этого материала был использован источник: Wildwildworld / Pikabu
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Для создания этого материала был использован источник: MEMEzya / Pikabu
Бонус
Если вам нужно дополнительная порция детско-родительского юмора, загляните и сюда:
AdMe/Народное творчество/20+ твитов про детей, которые знают, как устроить родителям веселую жизнь
Поделиться этой статьёй