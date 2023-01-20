20 вещей, которым каждая женщина точно была бы рада

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Иногда жизнь женщины способно облегчить не вычурное и сложное изобретение, а небольшой маркетинговый ход или добрый поступок. Отдельные кабинки для кормления грудью, станции с бесплатными тампонами и прокладками в общественных местах, пеленальные столики и в мужских уборных, удобная одежда — все это заставляет почувствовать, что о твоих проблемах знают и о тебе искренне заботятся.

«Жена показала мне левое верхнее фото. И я сказал, что смогу сделать так же»

Бесплатные средства гигиены в женском туалете

«Спроектировал и сделал такую прикроватную тумбочку для жены»

Этикетка пришита к одежде на небольшом куске ткани, чтобы ее можно было легко отрезать и потом ничего не кололось

«Жена никак не могла найти подходящую шкатулку для своих украшений. Поэтому я сделал для нее такую коробочку из дерева»

«Парень сделал для меня такой шкаф, чтобы я могла расставить свою коллекцию чашек»

Эти тампоны продаются в упаковке, напоминающей ведерко мороженого

Манекены, которые показывают, как будет смотреться спортивная одежда на разных фигурах

В женском туалете на этом корабле на стену проецируется северное сияние

В Корее есть парковки только для женщин

Приватные кабинки для кормления грудью

Эта помпа помогает до последней капли использовать крем из бутылки

На этой коробке изобразили реальные размеры баночки крема внутри при помощи белого контура

«Такие надписи на моих тампонах подбадривают меня в трудные времена»

«Продолжай двигаться», «Фокусируйся на хорошем».

На этой баночке лака есть образец ногтя, накрашенного им, чтобы вы могли видеть, как этот цвет реально выглядит

В Амстердаме вы можете увидеть такие «менструальные станции» прямо на улице. Любой может бесплатно взять тампоны, прокладки и салфетки

Почти на всех станциях метро в Японии есть отдельные женские очереди на посадку

В женском туалете этой СТО есть специальное место, где женщины могут нанести макияж. Оно даже отделено от основного помещения

В этом мужском туалете есть пеленальный столик, а надпись гласит, что в шкафчике под ним находятся салфетки, подгузники и очищающий лосьон

«Моей задачей было сшить жене платье. Оно стало лучшим нарядом на празднике!»