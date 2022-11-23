20+ ярких женщин, которым надоело жить с оглядкой на чужое мнение. И они позволили себе быть собой

Правильно говорят, что всем не угодишь. Как бы мы ни старались, всегда найдется человек, которому хоть что-нибудь да не понравится в нас. То прическа не такая, то одежда. Так стоит ли тогда вообще обращать внимание на мнение остальных? Видимо, об этом же подумали и героини нашей статьи. Они решили начихать на всяческие предрассудки и стереотипы и просто позволили себе быть собой. То есть носить что нравится и экспериментировать с внешностью сколько душе угодно и без оглядки на возраст.

«Мне 43 года. Пирсинг помог мне принять то, что я старею. Если я не могу быть молодой и красивой, я буду старой и крутой»

«Я всю жизнь избегала одежды без рукавов, так как стеснялась своих рук. Но теперь мне все равно. Главное — любить себя»

«Я гот с 15 лет, через 2 недели мне будет 41. Я считаюсь староватой для этой субкультуры»

«Мне 66 лет, и мне это нравится. Вообще не переживаю из-за морщинок. У меня 17 проколов в ушах, и я готова сделать пирсинг и на лице»



«Мне скоро 40 лет. Я всегда хотела розовые волосы, но смелости покраситься хватило только сейчас»

«После многих лет жизни с низкой самооценкой я решила принять себя, и теперь я гордая лысая девчонка»

«Я подстригла волосы и просто позволила природе взять верх. Серый — неплохой цвет, и он лучше, чем тщетная попытка закрасить седину каждые 4 недели»

«Просто напоминаю о том, что для завершения образа вам не обязательно наносить макияж. Вы совершенны и без него»

«Мне все равно, кто там что говорит, но я люблю капри и одежду с высокой талией»

«Ближе к 40 годам я наконец-то покрасила волосы в розовый и пошла в магазин при полном параде. И мне не было стыдно или неловко»

«Меня не волнует, что женщинам больших размеров нельзя носить юбку с оборками. Мне нравится, как я себя в ней чувствую»

«Я много лет стеснялась своего тела и не носила белые колготки. Все думала, что на мне они будут плохо смотреться»

«Теперь я решила перестать беспокоиться и носить их, потому что мне они нравятся».

«Мне 53 года. Я не слишком стара, чтобы быть готом?»

«Уже 3 месяца не крашусь и никогда не чувствовала себя лучше. Принимаю себя такой, какая я есть»

Жизнь становится бесконечно лучше, когда вы признаете свою привлекательность и начинаете жить так, как хотите

«Яркий цвет волос не был для меня просто какой-то подростковой прихотью. В свои 40 лет я все еще продолжаю носить цветную шевелюру»

«Когда-нибудь я стану самой милой бабушкой. Я уже одеваюсь как одна из них»

Лысые головы идут всем. И меньше времени уходит по утрам на сборы

«Я не ношу макияж, не использую фильтры и не редактирую свои фотографии. У меня нет желания быть идеальной, потому что мне комфортно в собственной коже»

«Пытаюсь носить то, что мне нравится, и меньше заботиться о том, что думают другие»

«Я почти 50-летний гот»

«Мне недавно стукнуло 40 лет. Неужели это платье чересчур откровенное или молодежное?»

«Моя сестра сказала, что я слишком стара, чтобы надевать его на свидание».

«Мне 64 года, волосы крашу сама»