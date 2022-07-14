20+ жутко внимательных людей, которых хлебом не корми — дай найти огрехи в мелочах

В ускоренном ритме жизни мы иногда не видим даже того, что происходит у нас под носом. А замечать в повседневности какие-то детали вообще не каждому удается. Но некоторые люди умудряются обращать внимание на мелочи. Например, заметить мелкое несоответствие в рисунке на чашке, крохотную ракушку в солонке или запечатлеть на фото росинку в цветке.

Мы в ADME обожаем натыкаться на разные детали в обыденных вещах и поэтому с особым удовольствием рассматривали фото пользователей, чей зоркий глаз смог подметить такое.

«Идеальная сфера воды в саженце настурции»

«Вот это нашла среди маленьких бусинок. Затесалась одна другого цвета, и она похожа на золотую рыбку в воде»

«Гляжу на солонку. А там оказалась маленькая ракушка»

«Моя мама разрезала перец, а там ее ждало улыбающееся лицо»

Отражение в зеркале дополнило картину, и теперь кажется, что это просто целый воздушный шарик лежит

«Вытащил из упаковки булочку с сосиской и заметил, что на ней что-то напечатано»

«Раскрашивала себе тихонько, пока не заметила это. А предполагалось, что такое занятие должно успокаивать»

Да что там не так? © unknown author ​/ Reddit

На третьей снизу красно-белой фигуре отсутствует последний блок белого цвета. © sniffleprickles ​/ Reddit

«А вот что мне попалось на глаза, пока я сидел и ел свои колечки с молоком»

«Повела мою маленькую двоюродную сестру к пруду, а она там заметила утку, все тело которой выглядит как головы других уток»

Дырочка в сыре идеально совпала с дырочкой в булке

«Поливала сегодня растения. Смотрю — буква „А“ красуется на одном из листьев. Похоже, такой виртуозный след оставил слизняк, прокатившись по листику»

«Мой 3-летний ребенок каким-то образом увидел, что внутри светильника в столовой балансирует монетка»

«Кажется, моя кружка выглядит так, будто ее сделали вверх ногами — посмотрите внимательно на положение ручки»

«Чистил увлажнитель воздуха и заметил вот такой фрактал из пыли»

Фрактал — термин в математике, используемый для описания геометрических фигур, содержащих детальную структуру в произвольно малых масштабах. Одним из главных свойств фрактала является самоподобие. — Прим. ADME.

Когда зеркало в ванной запотевает, на нем появляются бабочки. А потом исчезают

«Носил себе спокойно фирменные кеды, а потом разглядел это. И как теперь с этим жить?»

«Прожил в доме 8 лет. Только сегодня заметил вот это в ванной. Дверь в соседнюю комнату и туалет не стыкуются примерно на 1 см. Ну все, я переезжаю»

«Съел одну печенюшку из пачки, а потом заметил это»

Ты просто обязан сказать, что это за продукт, чтобы я никогда не тратил свои кровные на него. © TheSwedishPanda / Reddit

«Подруга просто пила кофе, а потом заметила, что прямо оттуда на нее таращится куча ее же отражений»

«Одна из этих штук не такая, как все остальные»

«Сидела себе спокойно на улице на лавочке, поднимаю глаза и замечаю это. Мое отражение как будто сидит в кресле внутри»

Вот круто. И слегка мистически. © Mackowitz / Reddit

«Просто чистил зубы, когда заметил, что в зеркале часы показывают то же время»