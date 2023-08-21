40+ человек, которые повелись на первое впечатление, а потом от стыда краснели, как раки

Мы миллион раз слышали, что судить о книге по обложке — не лучшая идея. И тем не менее делаем это с завидным постоянством. Иногда интуиция не обманывает, но нередко бывает и так, что за брутальной или неказистой наружностью скрывается доброе и нежное сердце. Случается, впрочем, и наоборот. В этом и убедились герои этой статьи.