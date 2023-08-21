40+ человек, которые повелись на первое впечатление, а потом от стыда краснели, как раки
Мы миллион раз слышали, что судить о книге по обложке — не лучшая идея. И тем не менее делаем это с завидным постоянством. Иногда интуиция не обманывает, но нередко бывает и так, что за брутальной или неказистой наружностью скрывается доброе и нежное сердце. Случается, впрочем, и наоборот. В этом и убедились герои этой статьи.
- Была на съемках фильма зимой. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут киноеду, и пошла в ближайший ресторан. Как была, в валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Когда вы только пришли, мы думали, что вы или бродяжка, или миллиардерша». © 11ore11 / Pikabu
- Планировали с супругой ребенка, на третьем месяце пошли вставать на учет. Жена очень молодо выглядит: невысокого роста, весит около 40 кг. Заходит в кабинет врача: — Здравствуйте, пришла вставать на учет по беременности.
Врач оглядывает с ног до головы и выдает:
— Ух, как же вы достали, малолетки!
Жена:
— Вообще-то мне 27!
Врач в ступоре. 10-секундная пауза. Отвисла и говорит:
— 27? Тогда запишем «Старородящая».
- Недели 2 назад ехала в метро. Рядом со мной садится парень немногим старше меня. Сидит он в наушниках, смотрит на телефоне фильм. Я обычно стараюсь не пялиться в подобных случаях, но тут уж не смогла оторваться. Там был какой-то фильм про вампиров. Ну едем мы так минут 5, и вдруг он достает один наушник и протягивает мне. Это было просто невероятно мило. © Палата № 6 / VK
- Когда-то работал на базе отдыха. Однажды к нам на сутки приехала праздновать день рождения компания типичных хулиганов. Все стереотипы: семечки, жаргон. Я напрягся, ибо ждал, что меня «веселье» ждет в ближайшее время. Но все оказалось не так. Ребята спокойно отметили, не буянили, не орали, не дрались, а с утра полностью все за собой убрали, даже шелуху от семечек веником подмели. Внешность обманчива. © Подслушано / VK
- Я очень молодо выгляжу. Обожаю, когда продавцы, которые ходят по домам и предлагают что-то купить, заходят ко мне. Открываю дверь, а они спрашивают, дома ли мои родители. Я всегда говорю, что нет и они оставляют меня в покое. На самом деле мне 29 лет. © GeekyKirby / Reddit
- Дочке перед первым классом достала путевку в детский санаторий. Приехала навестить через три дня, а меня не пускают: входить можно только родителям, а сестрам и братьям не положено! И только когда дочка, увидев меня на проходной, подлетела с криком «мама приехала»- охранники все-таки пустили. © Алена Кравчук
- В магазине сантехники передо мной стоит строитель в спецовке, продавец — ярко накрашенная блондинка: «Что вам?» Строитель: «Мне нужна штука, с помощью которой можно смеситель к стене прикрутить». Продавец ему выдает: «Эта „штука“ называется „эксцентрики“. Уточните материал и длину.» Строитель: «Сейчас позвоню, уточню». И отошел звонить. © westwood79 / Pikabu
- Я работал продавцом б/у машин. Лето. Заходят 2 типа в шортах и сланцах и молвят почти человеческим голосом:
— Братан, у вас на стоянке «финик» стоит (Infiniti FX35. — Прим. ред.). Он хороший?
— Да, он хорош.
Мужики без лишних слов ставят на стол целлофановый пакет из магазина (как оказалось, с баблом) и говорят:
— Оформляй.
Пока я составляю договор, один звонит по телефону, и я слышу: «Натусик, с днюхой! Мы тут мимо проезжали, сейчас к тебе заскочим. У нас для тебя подарок!» Вот тут я и офигел: ребята, проходя мимо, купили Infiniti, чтобы в гости не с пустыми руками идти. © ViruzzZ / Pikabu
- Давным-давно, когда я еще была студенткой, моя мама работала в турагентстве. Я любила иногда сбежать со скучной лекции и заглянуть к ней на кофе. Пришел однажды клиент — скромно одетый дедушка с пакетом, а в пакете живая рыба. Я подумала: «Ну этот точно в 2-звездочный в Турцию поедет». А он забронировал на 12 дней очень дорогой отель на Мальдивах! Мама мне потом рассказала, что он директор какого-то завода и отдыхать на дорогие курорты ездит 4 раза в год. © YaNa YaNa
- Мне риелтор рассказывала. Пришел дедок чуть ли не в фуфайке и валенках в агентство и с ходу купил квартиру в центре города в одном из лучших домов. Деньги в пакете принес. © Bulatovasa / Pikabu
- Большинство моих коллег, глядя на меня, думали, что я просто фигуристая блондинка, которая максимум умеет завязывать шнурки. Пообщавшись со мной, они узнали, что я опубликовала статью в международном издании, занималась программированием и разбираюсь в компах получше многих. Сейчас я работаю над единой системой управления персоналом, которая призвана упростить процесс адаптации новых сотрудников. По-моему, неплохо для «блондинки». © shiguywhy / Reddit
- Есть у меня магазин возле дома. Часто хожу в него чуть ли не в пижаме, с пучком на голове и с опухшими глазами. Тогда я чувствую на себе подозрительный взгляд охранника, а продавщица жалеет меня, пробивает товары и делает скидку по карте, которой у меня нет. В другие же дни, когда прихожу туда после работы при параде, скидку не делают, продавщица хамит, а охранник даже глазом не ведет. Вот уж точно встречают по одежке. © Подслушано / VK
- Мне было 17 лет. Ехала в поезде. Вагон общий, народ входит-выходит, места только сидячие, а мне ехать 2,5 суток. Глухой ночью будит меня мужик угрожающего вида. Говорит: «Девочка, я сейчас выхожу. Иди на мою верхнюю полку, хоть поспишь как человек». Я ему так благодарна была. © Анна Кирияк
- Мне 30, у меня трое детей, а выгляжу я как подросток. Стою как-то у кассы, ко мне подбегает ребенок и называет мамочкой. Глаза кассира немного расширяются. Тут подбегает старшая, у кассира глаза уже на лоб лезут. А когда подошел муж с третьим ребенком, кассир вообще чуть не упала в обморок. Потом призналась, что думала, будто мне 13 лет, и была очень обеспокоена. © mountaingoat05 / Reddit
- Люди думают, будто я безработный, бедный и необразованный, потому что на мне всегда одна и та же одежда, я вожу маленькую машину и не особо люблю болтать. На самом деле у меня 2 ученые степени. Когда мне нужна одежда, я покупаю одну и ту же вещь в 4–5 экземплярах, чтобы потом не думать о том, что надеть. И моя машина меня устраивает — зачем покупать дороже? © Planspiel / Reddit
- У родителей есть одна соседка — дама обеспеченная и, как все думали, высокомерная. Пару лет назад кто-то среди ночи подкинул во двор многоэтажки, где они живут, коробку с котятами. Малыши пронзительно пищали. Я вышла на писк, стояла и решала, что делать. Тут выходит эта самая соседка, хватает коробку и несет ее в свою машину. Я пошла следом, спрашиваю: «Что вы хотите с ними сделать?» Думала, что она собирается выкинуть их куда подальше. А дама отвечает: «К ветеринару отвезу». Я напросилась в попутчицы. Съездили в круглосуточную ветеринарку, соседка взялась выхаживать котят. И, надо сказать, она их вырастила. Двоих оставила себе, двоих отдала. © Ползучесть / ADME
- Я руководитель среднего звена в большой компании. Отпуск проводил на даче: занимался металлообработкой, строил, порядок наводил. Потом вернулся в столицу и направился в банк по рабочим вопросам. Там сидел молодой щегол, который с улыбкой принимал у меня заявление. Так уж вышло, что в этом банке у меня работал товарищ — в службе безопасности. Вышел я из банка, он мне звонит и ржет в трубку:
— Ты в чем пришел? Как ты был одет?
— По-простому одет, а что?
Он присылает мне мою анкету, а там этот молодой хлыщ написал: «Состояние волос, ногтей, одежды говорит о том, что заемщик не соответствует занимаемой должности и вообще пренебрегает своим видом».
P. S. Теперь, когда жена просит «снять эту ужасную футболку», отвечаю, что я пренебрегаю своим внешним видом, у меня даже справка имеется! © Sum4ts / Pikabu
- У мужа что-то с часами произошло однажды, решил сразу после катания на лыжах заехать в фирменный магазин. Лыжный костюм был старенький, а муж еще на тот момент был небритый (выходной же). Короче, имели мы не совсем презентабельный вид. Персонал отвечал сквозь зубы, пока муж не снял куртку и не показал часы. В итоге их починили, еще кофе предложили и телефон записали. © Меруерт Ахметова
- Это история моего личного позора. Сын сдал экзамены в школе на отлично, и мы решили подарить ему игровую приставку. Нашего бюджета хватило только на базовую модель. Когда мы уже ждали возле кассы, в магазин вошли отец и сын. У мальчика было уж слишком суровое выражение лица. Отец выбрал самую дорогую приставку, а затем спросил сына, не хочет ли он чего-нибудь еще. Ну мы и подумали, что это просто избалованный ребенок. А его папа будто прочитал наши мысли и сказал: «Две недели назад он потерял мать». Отец пытался утешить и побаловать своего ребенка, а сын очень храбро держался в такой ситуации. Мне было стыдно, что мы осудили их. © Chavi Sharma / Quora
- Поехал я в банк в старой футболке, небритый и уставший. В очереди 2 типичные модницы: «Куда прешь? И вообще фи на тебя». А как услышали сумму, которую я снимал, лица их резко поменялись и стали мило заинтересованными. © geroinu4 / Pikabu
- Работаю в парикмахерской. Сегодня пришел молодой парень, попросил подстричь его под 3 мм. Вроде бы простая задача, вот только времени это заняло немало, потому что не стригся он почти 3 года. Немного пообщались с ним, и оказалось, что он никакой не дикарь и в лесу все это время не жил, просто 3 года назад пообещал друзьям, что не будет стричься, пока не найдет любовь всей своей жизни. Но как-то не сложилось, и ему пришлось зайти ко мне, потому что из-за волос ничего не видно, особенно любви всей его жизни. © Палата № 6 / VK
- У меня много татуировок. Когда люди видят меня, они думают, что я чем-нибудь торгую и у меня нет никакого образования. А на самом деле у меня 4 высших и я работаю в крупной компании. © Unknown author / Reddit
- Представьте выставочный зал фирмы, торгующей обоями. Заходит дедушка, осматривается. Менеджер ему привычно сообщает: «Извините, мы только целыми коробками продаем». — «Спасибо, дочка, хорошо». Уходит и подгоняет фуру. Склад он тогда нам мощно просадил. © kamianta / Pikabu
- Судят не только по одежде, но еще и по возрасту. Мол, если молодая, то ни гроша за душой нет и явно хочет что-то украсть. Выгляжу я крайне молодо, да и одеваюсь просто. Короче, внешний вид у меня совершенно не солидный. Покупала как-то кофемашину. Уже знала, какая мне нужна, да еще и торопилась, поэтому быстро зашла в магазин, взяла коробку с машиной и так же быстро зашагала к кассе. Продавец крик подняла: «Девушка, стойте!» Интересно, как она себе представляла побег, учитывая, что коробка была в половину моего роста. © ***benaplechi / Pikabu
- На мероприятии я отказывалась от напитков, одна женщина посмотрела на меня и спросила: «Ты беременна?» Все вокруг нас замолчали, а я засмеялась и ответила: «Нет, у меня эпилепсия». © Unknown author / Reddit
- Звонок в дверь, смотрю — мужик два на два. Уже держит в руках развернутое удостоверение. Оказалось, газовщик. Говорит, привык, что люди пугаются его габаритов, поэтому удостоверение наготове. Оказался смешливым и веселым. © Redfox79 / Pikabu
- Я слушаю хеви-металл, поэтому люди думают, что это все, что я умею играть. А на самом деле в течение многих лет я играл классическую музыку на фортепиано. © Unknown author / Reddit
- Как-то пришлось ехать ночью поездом. Захожу в пустое (была долгая стоянка) купе — столик весь завален ошметками рыбы и прочим мусором. Напряглась. И тут входят в купе 2 мужичка лет 35. Напряглась еще больше. Результат: мужички, увидев меня, извинились и быстренько прибрались на столе. © Анета / ADME
- Пришла на речную прогулку в яхт-клуб. Иду по пирсу, все яхты такие красивые, одна другой круче. Дохожу до самого конца и вижу 2 мужичков простоватого вида, красят какое-то корытце старое лаком. Задала им пару вопросов и узнала, что этому корытцу уже лет 40–50. Раньше было гоночной яхтой и сейчас самое быстрое судно на этой речке. А выглядит как сушеная лакированная кукурузина. Один из этих дядек оказался очень именитым яхтсменом (это мне потом сказали). Так часто бывает, что люди и вещи вовсе не то, чем кажутся. © Валентина Верба / ADME
- У нас был случай: на даче пришлось с мужем прямо в одежде в озеро прыгать — человека спасать. Потом переоделись и переобулись в то, что на даче было, выглядели, прямо скажем, очень непрезентабельно. И пока до дома добрались, несколько презрительных взглядов поймали. © Тревожное Пирожное / ADME
- Начальник отчитал меня за то, что я проигнорировала хорошо одетую «перспективную» покупательницу, а вместо этого стала консультировать «мужика, похожего на грязного фермера». А это был местный бизнесмен: он занимался лошадьми, отсюда и грязная одежда. В итоге та «перспективная» дамочка купила 1 футболку со скидкой. А мужчина сделал нам кассу. © Lara / Quora
- В магазин бытовой техники, где работает муж, зашел мужчина. Выглядел он непрезентабельно, но купил дорогую посудомоечную машину. Попросил доставку на дом и показал водительские права, чтобы подтвердить личность. Так вот, нашим покупателем оказался известный актер! Никогда не судите о книге по обложке. © Jodie-Beth Galos / Quora
- Стою в длинной очереди в магазине. Слева обходит какой-то бородатый, неухоженный мужик в грязном свитере, берет напиток, открывает, отхлебывает и идет дальше. Я даже тормозить его не стал, понял, что он тут альфач. Он проходит за кассы, садится на стул в углу и такой: «Маришка, встань за вторую кассу». И Маришка встала, а он продолжил сидеть и беседовать с кассирами. Оказалось, он директор магазина. © Advokadr / Pikabu
Работаю в ювелирном бизнесе и точно знаю, что судить по внешности не стоит никогда. Мужики крайне непрезентабельного вида покупали у меня самые дорогие подарки женам, так что меня теперь ничего не удивляет. Со всеми вежливо общаюсь. © Анна Абрамова
- Покупали квартиру. У мужа неожиданно сносились до дыр все джинсы, пошел на просмотр в старых затасканных трениках. Квартира — недешевая трешка, хозяева одеты с иголочки. Посмотрели и сказали: «Берем!» И тут началось. Нам за вечер их агент позвонил 4 раза, чтобы напомнить о стоимости квартиры. А уж когда муж на внесение залога приехал в тех же трениках, да еще и на замотанной скотчем машине, они все чуть не упали. © Мама Дорогая / ADME
- Работала в частной стоматологии. Пришел как-то дядечка: одет бедновато, полный рот железных коронок. Говорит: «Хочу поменять на белые. Сколько будет стоить?» Назвали ему стоимость — немалую, понятное дело. А тот и говорит: «Ну давайте начинать, значит». И достает из кармана толстую пачку купюр, спрашивает, мол, вам какими лучше. Когда ушел, мы в окно смотрим, а дядечка подходит к огромному джипу. Оттуда выскакивает водитель и чуть ли не в поклоне ему дверь открывает. © Вероника / ADME
- Сын разболелся, повезла к врачу. Вхожу в приемную, а там сидят парни самой пугающей внешности. С цепями на пол-пальца. Вот прямо вечером от таких убежишь, на всякий случай. Ну, думаю, приплыли. Сяду с краешку — вдруг пронесет. Оказалось, они милейшие парни! И сыну моему помогли разуться, и отвлекали его, шутили с ним. Больше стараюсь не судить по внешнему виду. © kotyonokEr / Pikabu
- Было мне лет 19. Открыла свой сувенирный магазинчик и стояла там за прилавком. Заходит компашка, один из парней решил, видимо, поднять свою значимость. Начал обливать грязью сувениры, потом говорит, что работать здесь — это вообще ниже плинтуса. И с презрением обратился ко мне: «Девушка, вот вам не стремно работать простым продавцом?» «Нет», — говорю. Он: «А вы не думали добиться большего в жизни?» А я в ответ: «Думала, конечно, вот и магазин открыла». У парня натурально изменилось лицо. Он промямлил «молодец» и быстренько ретировался. © alyone / Pikabu
- Работал в магазине. Однажды мы увидели, как подъехал большой черный грузовик. Выходит здоровенный байкер: татуировки, весь в коже. Выглядит как человек, с которым вы явно не хотели бы пересекаться. Но прежде чем закрыть грузовик, он поворачивается и вытаскивает маленькую пушистую собачку с крохотным розовым бантиком на голове. Пока он делал покупки, все время бормотал милые словечки своему крошечному питомцу. © craftycayuse / Reddit
- Мы с подругой зашли в автобус и заметили симпатичного парня в белой куртке. Он выглядел классно! Через некоторое время мы познакомились и стали переписываться в соцсетях. Этот парень оказался таким глупеньким. Разочарование — вот что мы почувствовали. © Khushi Patil / Quora
- Со мной в группе в универе учится девушка: типичный ботан в очках, невысокая. Как-то выходим все вместе с пар на улицу, разбредаемся. А девчуля эта ни с того ни с сего запрыгивает в большой черный внедорожник и с криком: «Куда прешь, дубина!» — выруливает с парковки... Мы все стояли с открытыми ртами и смотрели ей вслед. © Подслушано / Ideer
Многие любят общаться с попутчиками в поезде или самолете. Выговоришься, и станет легче. А еще в такой обстановке отлично проявляется натура случайных попутчиков.
AdMe/Народное творчество/40+ человек, которые повелись на первое впечатление, а потом от стыда краснели, как раки
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