Девушка не уступила место в самолете матери с ребенком, реакция людей была внезапной

Девушке с аэрофобией пришлось совершить долгий перелет по неотложным делам. Заблаговременно она выкупила соседнее место, чтобы иметь «буфер» между собой и соседом на случай, если ей вдруг станет плохо и начнет тошнить в пути. Кажется, девушка все предусмотрела, как вдруг одна пассажирка неожиданно подкинула ей проблем.

Вот что рассказала героиня истории: «Перед тем как самолет начал выруливать на полосу, женщина средних лет резко плюхнулась на сиденье рядом. Я сразу сказала ей, что забронировала это место, и тут она начала объяснять, что просто хотела сесть рядом со своей дочерью. При этом демонстративно показывая на мою соседку — девочку-подростка. Со стороны это выглядело так, будто я монстр, который пытается разлучить мать с ребенком».

Девушка осталась непреклонной и позвала на помощь стюардессу. Только после просьбы бортпроводника женщина нехотя вернулась на свое место, попутно выругавшись. Все это она проделывала демонстративно и нарочито громко, так что несколько пассажиров внимательно наблюдали за происходящим.

Хотя никто ничего не сказал, девушке все равно стало не по себе. Вернувшись домой, она обратилась к пользователям сети с вопросом: «А может, стоило просто уступить выкупленное место?» Возможно, героиня ждала осуждения, но вместо него получила от людей понимание и поддержку.