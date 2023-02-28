Девушка не уступила место в самолете матери с ребенком, реакция людей была внезапной
Девушке с аэрофобией пришлось совершить долгий перелет по неотложным делам. Заблаговременно она выкупила соседнее место, чтобы иметь «буфер» между собой и соседом на случай, если ей вдруг станет плохо и начнет тошнить в пути. Кажется, девушка все предусмотрела, как вдруг одна пассажирка неожиданно подкинула ей проблем.
Вот что рассказала героиня истории: «Перед тем как самолет начал выруливать на полосу, женщина средних лет резко плюхнулась на сиденье рядом. Я сразу сказала ей, что забронировала это место, и тут она начала объяснять, что просто хотела сесть рядом со своей дочерью. При этом демонстративно показывая на мою соседку — девочку-подростка. Со стороны это выглядело так, будто я монстр, который пытается разлучить мать с ребенком».
Девушка осталась непреклонной и позвала на помощь стюардессу. Только после просьбы бортпроводника женщина нехотя вернулась на свое место, попутно выругавшись. Все это она проделывала демонстративно и нарочито громко, так что несколько пассажиров внимательно наблюдали за происходящим.
Хотя никто ничего не сказал, девушке все равно стало не по себе. Вернувшись домой, она обратилась к пользователям сети с вопросом: «А может, стоило просто уступить выкупленное место?» Возможно, героиня ждала осуждения, но вместо него получила от людей понимание и поддержку.
- Какая разница, что подумает кучка случайных незнакомцев в самолете? Вы не сделали ничего плохого. На следующий день все могли уже вообще забыть о случившемся. © hopelesscaribou / Reddit
- То, что она просто уселась, даже не спросив у вас разрешения, — дикость. Кто так делает вообще? Это грубо, она должна была сначала спросить вас. Вы все сделали правильно, вы ведь просто деньги зря бы потратили, если бы позволили ей сесть на оплаченное вами место. © axil8 / Reddit
- Я бы тоже обратился к стюардессе. Между прочим, женщина могла бы попросить кого-то из своих соседей поменяться местами с ее дочерью. © shestammie / Reddit
- Правда, почему было не попросить человека рядом с ней поменяться местами с ее дочкой? Вроде вполне очевидное решение. Скорее всего, другой человек согласился бы. © ProbablyNotADuck / Reddit
- Надо было уступить ей место, а если бы вам стало плохо по дороге, то вы могли бы устроить этой дамочке сюрприз. Был бы урок для нее. © Chantelauve / Reddit
- Точно, надо было спросить, согласна ли она на запачканные брюки и рубашку в случае чего. Комфорт имеет последствия. © Well****Me / Reddit
- Крайне редко человек просто так покупает свободное место рядом с собой. Она должна была спросить, все ли в порядке с вами, будет ли удобно, даже если бы вы и не выкупили его. © Red_Carrot / Reddit
- Похоже, они купили билеты в последнюю минуту на разные места и просто пытались вами манипулировать. Это точно не ваша проблема. © scooterbojanglesRT / Reddit
- Вы заплатили за место — конец истории. © unknown author / Reddit
- Да она сделала это, потому что за выбор места надо доплачивать. Понадеялась просто, что в салоне сможет бесплатно сесть там, где захочет. © InvincibleChutzpah / Reddit
- Что, блин, за скряги? Почему бы не доплатить за то, чтобы сидеть со своими детьми, если это очень нужно? © Dashcamkitty / Reddit
- Моя мама как-то доплатила за себя, меня и моего младшего брата, чтобы мы сидели вместе. Но авиакомпания посадила нас рядом с другой семьей, потому что та мать с малолетними детьми не подумала забронировать места. © Tametsi143 / Reddit
- Этой женщине не следовало обзывать вас. Девочка-подросток из этой истории, если ты читаешь это, пожалуйста, пойми, что твоя мать пыталась отнять чужое место. Из таких ситуаций нужно извлекать опыт: если тебе отказывают, ты уступаешь и ведешь себя вежливо, а мир становится чуток лучше. © ParticleDetector / Reddit