Если вы думали, что видами Японии вас не поразить, то просто взгляните на эти 20+ фото, чтобы понять, как вы ошибались

Мы привыкли, что Японию называют Страной восходящего солнца, однако она так многогранна, что и имен у нее много: Великая страна многих островов, Страна пышных колосьев и Страна среди тростниковых равнин — и это далеко не все. Ну а как еще описать все многообразие этой удивительной местности? Кажется, мы уже не раз убеждались в том, что все в Японии оригинально и необычно, но каждый раз находятся новые кадры, которые способны удивить. А в бонусах мы расскажем, что значит намекнуть собеседнику мягко и по-японски и о женщине, которая привыкла в Токио ловить восхищенные взгляды.

Как вам портативный контейнер-аквариум для выгула рыб? Изобретение ориентировано на владельцев домашних животных, желающих взять своих рыбок на прогулку, а также на любителей

Кошка на неполный рабочий день в Осаке



В Японии встречаются вот такие интересные эскалаторы

Тут есть самолет в стиле «Звездных войн»

В аэропорту на Хоккайдо есть холодильные шкафчики для хранения морепродуктов

Этот торговый автомат в Окинаве продает только бутылки с острым соусом шрирача

Моторизованное дополнительное место в поезде

Фуд-корт торгового центра предлагает салфетки для протирки столов. Каждый разворачивает и аккуратно складывает использованные салфетки стопкой

«Это мое первое впечатление о Японии. Зашел в туалет переодеться, а тут специальная откидная доска, чтобы не стоять на полу!»



На сиденьях поезда есть этот рисунок, чтобы напомнить вам о том, что нужно предлагать свое место людям, которые в нем больше нуждаются

Это знак в Осаке

Речка под шоссе в Осаке

Тут дезинфицируют смартфоны в местных ресторанах быстрого питания

Как насчет картофельных чипсов со вкусом сырой конины?

«Мои новые шорты XXL имеют размер XXXXL в Японии»

Когда вам нужна помощь на вокзале в Японии, клиентов буквально обслуживают из стены

«Японские технологии⁠⁠. Вчера купил, не знал, работает ли вообще. Японцы умеют делать технологичные вещи. С первого раза и не поймешь, для чего предназначалось устройство. Это тонометр»

В Японии продают простое, но эффективное средство, чтобы проверять себя перед выходом из дома. Осталось не забыть все это отметить

Выпустили леденцы со вкусом пустоты — у них нет ни вкуса, ни запаха, и при рассасывании человек ничего не ощущает

Грелка для хвостатого

«Есть конвейерные суши-рестораны в Японии, где стоимость суши зависит от цвета тарелочки, на которой они приезжают на конвейере. После того как гости поели, официант считает эти тарелочки и выписывает счет.

Вот наши тарелочки после ужина с женой и дочкой»

Банка торта из торгового автомата в Японии

Подошва после 4 дней по окраинам, паркам, рынкам и торговым центрам. Такая чистота!

Бонус № 1: как намекать по-японски

Бонус № 2

Мамина подруга давно живет в Токио. Натуральная блондинка, такая милашка, на нее там обращают внимание. И едет она в метро, сидит маленькая японочка с мамой, смотрит внимательно на нее и выдает на японском (понятное дело, мамина подруга его знает): «Мама, смотри, это что, бабушка Барби?» © Подслушано / VK