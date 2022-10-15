Маникюр для коротких ногтей — лучшие идеи в 2022 году

Длинные ногти дают больше возможностей для создания сложных дизайнов, но могут стать проблемой с точки зрения функциональности. Короткие ногти просты в уходе, они не мешают в спортзале или при приготовлении пищи. Какой маникюр сделать для коротких ногтей? Самые модные ногти на лето, зиму, осень и весну 2022–2023 года. Подготовили для вас подборку отличных идей для маникюра на короткие ногти с фото.

Однотонный маникюр для коротких ногтей

Один из самых простых и популярных видов маникюра на коротких ногтях — однотонный. Не нужно мучиться со сложным дизайном, нет необходимости покупать разные виды лака, наклейки, фольгу, пластины для стемпинга. Такой маникюр может быть как классическим, так и молодежным, все зависит от выбора цвета. В современной моде на маникюр нет запретных оттенков, требования к лаку для повседневного ношения и особых случаев далеко не столь строги, как было несколько десятков лет назад. Все зависит от вашего стиля и личных предпочтений.

Темно-темно-красный, пожалуйста.

Нюдовый маникюр невероятно универсален. Он подходит к любому случаю, сочетается с одеждой самых разных цветов. На коротких ногтях нюд смотрится даже выигрышнее, чем на длинных. Всегда найдется несколько оттенков, хорошо подчеркивающих индивидуальный тон кожи, лак может быть глянцевым, перламутровым или желейным, поэтому не стоит считать нюдовый маникюр скучным и однообразным. Он сдержанный, деликатный, но никак не устаревший и унылый.

Идеальное желе на осень.

Нюд на любое время года.

Пастельный маникюр считается идеальным для весенних месяцев. Мягкие пастельные тона прекрасно гармонируют с просыпающейся природой, не готовой еще поражать нас буйством красок. На коротких ногтях такие цвета кажутся еще более нежными.

«Накрасила ногти час назад, но не могу перестать восхищаться этим цветом».

Классический красный не подведет никогда. Этот цвет — вечное торжество женственности, его обожают многие, он уместен в любое время года и на любом мероприятии. Красный не собирается сдавать своих позиций, он просто продолжает наращивать палитру оттенков. При таком маникюре на коротких ногтях внимание вам гарантировано.



Красный для «свитерной» погоды.

Темные, насыщенные тона хороши для холодной погоды. Такой маникюр на коротких ногтях смотрится не так вызывающе, как на длинных. Даже черный цвет не станет своеобразным манифестом, если у вас не ногти-стилеты, что уж говорить о темно-синем, бордовом или баклажановом.

Матовый лак «Полуночная мантра» от OPI.

Время для осенних красок.

Насыщенный аметистово-фиолетовый.

Акцентный маникюр на короткие ногти

Этот стиль вошел в моду уже давно, но не собирается сдавать позиции. Он подходит для тех, кто хочет щепотку экстравагантности, для тех, кто не готов слишком много времени тратить на дизайн, но и не собирается ограничиваться одноцветным маникюром. Можно просто покрасить один ноготь лаком другого цвета, можно использовать матовый лак или лак с блестками, необычное покрытие, украсить ноготь стразами или фольгой, а можно и потратить время на нейл-арт. Все эти варианты дизайна подходят для тех, кто предпочел короткие ногти длинным.

Дождливое настроение.

Вязкие ногти.

«Я все еще жду возвращения моды на кракелюр».



Французский маникюр

Достойный соперник классическому красному — французский маникюр — был и остается одним из наиболее популярных. Этот дизайн не только не устарел с годами, но и доказал, что его способности трансформироваться бесконечны.

Три образа с французским маникюром.

Классический французский маникюр (лак на всем ногте прозрачный или нюдовых оттенков и лишь кончик пластины аккуратным полукругом выкрашен белым) выглядит опрятно и шикарно. Недаром до сих пор многие невесты предпочитают именно такой маникюр на короткие ногти — и красиво, и не отвлекает внимание от обручального кольца.

«Первая удачная попытка классического французского маникюра».

Разноцветный френч — это разновидность французского маникюра, в котором на кончиках ногтей используются любые оттенки. Количество вариантов дизайна стремится к бесконечности: можно использовать один и тот же оттенок или разные, можно нанести лак аккуратно или же попробовать сделать фигурные внутренние края.

Простой французский маникюр в осенних тонах.

«Мастер маникюра: „Вы хотите кончики ногтей какого цвета?“ Я: „Да, цвета“. Мастер: „Ни слова больше“».

Металлический французский маникюр — дизайн, в котором экспериментируют с лаками оттенков серебра, бронзы, классического или розового золота, а также с блестками и пигментами. Этот маникюр также прекрасно смотрится на коротких ногтях, и с ним стоит быть поосторожнее тем, кто предпочитает длинные ноготочки.

«Болею, зато у меня милые ногти».

Обратный французский маникюр — вариант дизайна, в котором в качестве основы чаще используется темный цвет, а другой оттенок наносится на ногтевое ложе, а не на кончик ногтя.

«Забавную комбинацию предложил мой партнер».

Также в современном маникюре приветствуется дизайн ногтей в стиле французского маникюра, когда ногтевая пластина выкрашена в яркий цвет с контрастной «улыбкой». Кончики ногтей могут быть покрашены матовым лаком или, как в примере ниже, на матовую поверхность нанесен глянцевый лак.

Матовый синий с глянцевым френчем.

Градиентный маникюр на короткие ногти

Отсутствие резких контрастов и плавный переход от одного оттенка цвета к другому — отличительная черта градиентного маникюра. Цвет может меняться как от ногтя к ногтю, так и от ногтевого ложа до кончика. Последний вид маникюра также известен как омбре.

Нежно-розовое желе с градиентом.

«Первый раз сделала градиент».

В последнее время популярным стал стиль французское омбре, в котором цвет как бы перетекает от светлого на кончиках к более темному около ногтевого ложа.

«Вчера ходила к новому мастеру по маникюру и очень довольна результатом».

Прозрачный маникюр, или техника negative space

Эта лаконичная техника отличается особой воздушностью. Такой маникюр позволяет показать красоту и ухоженность ногтей, ведь сначала наносится бесцветный или почти прозрачный цветной лак (покрытие может быть как глянцевым, так и матовым), а затем рисуют узоры или клеят наклейки, но так, чтобы проглядывал «голый» ноготь. Такая техника идеальна для коротких ногтей и не на всех длинных смотрится настолько невесомо.

Не слишком ли рано для маникюра на Хеллоуин?

«Не красила ногти годами, но шла домой после первого дня на новой работе и не смогла удержаться».

Немного вдохновения на Хеллоуин. Нарисовано от руки.

Нейл-арт

Рисунки на ногтях поражают своим разнообразием. Кому-то удается изобразить целые картины, кто-то наносит красивые абстрактные узоры, некоторым удается создать красоту при помощи всего нескольких точек. Считается, что короткие ногти больше подходят для сдержанного дизайна, а на длинных можно наворотить что угодно, однако людям с художественным вкусом не так уж важно, насколько длинная поверхность ногтя.

Короткие ногти тоже могут быть красивыми. © AbnormalAnon / Reddit

Всегда хотела длинные ногти, но хобби, которым я занимаюсь каждый день, не позволяет мне отрастить их. Спасибо за напоминание о том, что короткие ногти тоже могут быть потрясающими. © j bleone / Reddit

Когда у вас появился первый точечный инструмент.

«Мастер отговаривала делать абстрактные узоры на коротких ногтях, но потом сказала, что если уж мне так хочется, то сделает».

«Не уверена, что это — осень или весна».

«Первый нейл-арт, который я сделала после рождения ребенка в октябре».

Для тех, кто не очень уверенно чувствует себя с кисточкой для рисования, есть простой выход. Творить красоту на ногтях можно при помощи наклеек и стемпинга, внося индивидуальность в узоры и картинки и по-разному дополняя их. Дизайн даже с одной пластины может иметь сотни вариаций.

Уютный маникюр.

«Любимый синий».

«Теперь я на одной волне со своей кухней».

«Первый раз использовала пластину для стемпинга. Чувствую, у меня появилось новое увлечение».

Красивые абстрактные узоры получаются при использовании техники флюид-арт, когда разные лаки смешиваются либо в воде с добавлением спирта, либо со специальным прозрачным лаком. Такой маникюр на коротких ногтях также привлекает внимание, как и на тех, что подлиннее.

«Немного флюид-арта на тему Хеллоуина. Я обычно заштамповываю ногти, но в этот раз муж не захотел, чтобы я так делала».

Инди-лаки

Те обладательницы коротких (впрочем, как и длинных) ногтей, которые отдают предпочтение домашнему классическому маникюру, часто выбирают для него инди-лаки. Их название произошло от английского слова independent — «независимость». Это продукция марок, специализирующихся на ограниченных тиражах лаков с красивыми необычными замесами. Голография, шиммеры, глиттер, лаки, меняющие цвет от перепада температуры, светящиеся лаки, просто необычные оттенки и текстуры — все это можно найти в коллекциях инди-марок. Маникюр на коротких ногтях с такими лаками получается модным и неповторимым.

Лаки от Cirque Colors. Коллекция «Иллюзии».

«Работаю над своей коллекцией крапчатых лаков».

Корейский маникюр

Полная противоположность сдержанному дизайну французского маникюра — корейская мода на украшение ногтей. Здесь существует множество модных тенденций, основная отличительная черта — обилие объемных деталей и «сиропный» желеобразный лак. Идеи маникюра на короткие ногти в таком ключе могут быть сколь угодно безумны — в этом и есть их прелесть.

«Мой первый опыт маникюра в корейском стиле. Много раз видела это в соцсетях и решила попробовать».

«Не идеально, но я всегда хотела сделать ногти в корейском стиле и очень рада, что у меня получилось».