Мы решили узнать, какую обувь выбирают звездные дивы, когда им предстоит целый вечер проводить на ногах

Выход голливудских див на красную дорожку — это всегда важное и обсуждаемое событие, ведь всех интересует, в каком образе они предстанут на этот раз, что наденут, какую сделают прическу. А вот на обувь селебрити внимание обращают не так часто, особенно если она скрыта под длинным платьем. А ведь на таких мероприятиях звездам приходится проводить на ногах иногда несколько часов подряд. Даже в комфортной обуви это непросто, а что уж говорить про ту, что на высоких каблуках. Вот мы и решили выяснить, в каких туфлях знаменитые красавицы стойко переносят светские вечеринки.

На вручении премий «Золотой глобус» и «Оскар» Николь Кидман сделала выбор в пользу красивой, а не удобной обуви

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News , Invision / Invision / East News

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

У Дженнифер Энистон есть любимая модель туфель, которую она подбирает под цвет платья

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AFP / East News

Блейк Лайвли неизменно появляется только в обуви на высоком каблуке

Invision / Invision / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Оливия Уайлд мужественно перенесла одно из мероприятий в босоножках на высоком каблуке

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Так же как и Селена Гомес

Invision / Associated Press / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Энн Хэтэуэй решила не отличаться от коллег и тоже надела босоножки на шпильке

Chassery+Courdji / KCS / East News , Chassery+Courdji / KCS / East News

А вот Дженнифер Лоуренс выбрала удобную обувь

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

К роскошному красному платью Кейт Хадсон подобрала серебристые туфли с широким устойчивым каблуком и платформой

LAURENT LAURENT VU / SIPA / Sipa Press / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Леди Гага, кажется, решила снова поразить всех своей обувью и появилась в ботильонах на огромной платформе и каблуке

TOLGA AKMEN / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Кажется, Кристен Стюарт непринужденно себя чувствует хоть в кедах, хоть на высоких каблуках

fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News , fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Кирстен Данст тоже решила выбрать высокий каблук

AFP / East News , 0000554 / Reporter / East News

На премьере фильма «Амстердам» Марго Робби щеголяла в лаконичных, но с виду неудобных босоножках

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Как и Шарлиз Терон

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

А вот Скарлетт Йоханссон выбрала каблук пониже

ROBYN BECK / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Галь Гадот надела идеально подходящие к ее платью открытые туфли

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Hahn Lionel / ABACA / East News

Эми Адамс с улыбкой на лице провела вечер в не самых удобных туфлях

Invision / Invision / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер Лопес редко увидишь без каблуков, вот и на очередное мероприятие она выбрала босоножки на высоком каблуке и платформе

Sipa USA / Sipa USA / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

А вы часто носите туфли на высоком каблуке или только по особым случаям?