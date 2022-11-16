Мы решили узнать, какую обувь выбирают звездные дивы, когда им предстоит целый вечер проводить на ногах
Выход голливудских див на красную дорожку — это всегда важное и обсуждаемое событие, ведь всех интересует, в каком образе они предстанут на этот раз, что наденут, какую сделают прическу. А вот на обувь селебрити внимание обращают не так часто, особенно если она скрыта под длинным платьем. А ведь на таких мероприятиях звездам приходится проводить на ногах иногда несколько часов подряд. Даже в комфортной обуви это непросто, а что уж говорить про ту, что на высоких каблуках. Вот мы и решили выяснить, в каких туфлях знаменитые красавицы стойко переносят светские вечеринки.
На вручении премий «Золотой глобус» и «Оскар» Николь Кидман сделала выбор в пользу красивой, а не удобной обуви
У Дженнифер Энистон есть любимая модель туфель, которую она подбирает под цвет платья
Блейк Лайвли неизменно появляется только в обуви на высоком каблуке
Оливия Уайлд мужественно перенесла одно из мероприятий в босоножках на высоком каблуке
Так же как и Селена Гомес
Энн Хэтэуэй решила не отличаться от коллег и тоже надела босоножки на шпильке
А вот Дженнифер Лоуренс выбрала удобную обувь
К роскошному красному платью Кейт Хадсон подобрала серебристые туфли с широким устойчивым каблуком и платформой
Леди Гага, кажется, решила снова поразить всех своей обувью и появилась в ботильонах на огромной платформе и каблуке
Кажется, Кристен Стюарт непринужденно себя чувствует хоть в кедах, хоть на высоких каблуках
Кирстен Данст тоже решила выбрать высокий каблук
На премьере фильма «Амстердам» Марго Робби щеголяла в лаконичных, но с виду неудобных босоножках
Как и Шарлиз Терон
А вот Скарлетт Йоханссон выбрала каблук пониже
Галь Гадот надела идеально подходящие к ее платью открытые туфли
Эми Адамс с улыбкой на лице провела вечер в не самых удобных туфлях
Дженнифер Лопес редко увидишь без каблуков, вот и на очередное мероприятие она выбрала босоножки на высоком каблуке и платформе
А вы часто носите туфли на высоком каблуке или только по особым случаям?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
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