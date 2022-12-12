Почему стоит избегать тестирования косметики в магазинах и забыть о хранении пробников из отелей

Прежде чем купить новую помаду, тушь или тональный крем, хорошо было бы продукт потестировать — накрасить губы, нанести немного, посмотреть, как ложится на кожу, идет ли. А уж если в руки попадает небольшой пробник крема или духов, то от такой халявы просто дух захватывает. Конечно, просто взять и выкинуть эту мини-прелесть рука не поднимется. Давайте попробуем выяснить, насколько безопасны такие тестеры, стоит ли ими пользоваться, и если да, то как.

Что не так с тестерами в магазинах?

Продавцы косметики уверяют, что тестеры регулярно дезинфицируются, заменяются и пополняются, но на практике это не всегда работает четко, как часы, да и всего одного прикосновения хватит, чтобы «безопасный» тестер превратился в опасный. Команда исследователей работала «под прикрытием» — собирала образцы тестеров для макияжа в разных магазинах, и результат настораживает: во всех были обнаружены тестеры с вредными бактериями, в том числе с двумя типами бактерий, которые обитают в кишечном тракте и выделяются с фекалиями.

А пока вы «фукаете», запомните, что вирус может сохраняться на поверхности тюбика помады до недели, стафилококк можно словить от грязных кисточек, а конъюнктивит — от туши.

Ну и что делать — вслепую косметику покупать?

Нет, есть способы протестировать косметику максимально безопасно.

Сколько раз вы использовали свой палец, чтобы нанести образец румян или теней для век, не со зла, просто не задумываясь? Сколько раз вы видели детей, оставшихся без присмотра, играющих с тестами для макияжа? Сколько эти тестеры лежали здесь открытыми? Какие бактерии могут расти в этой среде и какие высыпания и инфекции мы можем подхватить, если не будем осторожны? © scabby420 / Reddit

Раньше я не парилась, но потом пошла в магазин с подругой. Она лечилась от простуды и начала кашлять, не прикрывая рот рукой, а потом запросто затестила блеск для губ. Другая подруга вообще взяла и дважды окунула палочку-тестер в блеск для губ. Излишне говорить, что сейчас я тестирую все только на руках. © Piklia / Reddit

Если не терпится потестить, не наносите продукт на глаза и губы — эти области гораздо более уязвимы для инфекции, чем, например, руки.

Используйте одноразовые палочки для туши, ватные палочки и аппликаторы — все то, к чему не прикасались другие. При этом второй раз окуная аппликатор в продукт, вы уже делаете его небезопасным, так что ограничьтесь одним «погружением». Ну и остается просто надеяться на то, что никто до вас не лез пальцами прямо в продукт.

Нанесите тестируемый образец на тыльную сторону ладони, а потом сразу же смойте продукт, подойдет проспиртованная салфетка.

Можно брызнуть дезинфицирующим спреем, которых полно в магазине, прямо на продукт. Например, берете помаду, брызгаете на ее поверхность спрей. Потом дезинфицируете тыльную сторону ладони, пробуете продукт, а затем просто стираете его салфеткой. Если пользуетесь ватной палочкой, возьмите пробу с самого низа стика.

Приходите тестить по определенным дням. Образцы наиболее загрязнены после напряженной субботы, когда в магазине полно покупательниц, и наименее грязные в будние дни.

Не все тестеры косметики несут одинаковый риск. Бактерии обожают все влажное, так что самые опасные в плане теста продукты — это губная помада, блеск для губ и тушь для ресниц. Чуть лучше дела обстоят с румянами и тенями для век, но и с ними не забывайте об осторожности. Не стоит стесняться просить у работников магазина новый тестер, если старый кажется несвежим, заветренным.

Заходит женщина и начинает бродить по рядам и тестить средства для макияжа, игнорируя одноразовые аппликаторы. Я не выдержала и сказала об этом консультанту, а та отвечает: «Да. Люди постоянно так делают». Так подумать, ведь эти тестеры использовали десятки других людей, и неизвестно еще, что у них со здоровьем. © TwirlyGirly / Quora

Я работаю в магазине косметики и по иронии судьбы видела, как девушка-подросток отказывалась пить из той же соломинки, что и ее парень, а потом спокойно схватила и нанесла жидкую помаду из пробника прямо на губы. Мы реально стараемся менять эти пробники как можно быстрее, но только вообразите, сколько всего мы можем пропустить. Ну нанесите вы продукт на руку, и не надо игнорировать политику возврата, пользуйтесь ею в разумных пределах, если цвет не подошел. © TheRaviix / Reddit

Самым отвратительным, что я видела, была такая сцена. Женщина накрасилась тестером помады, а затем начала облизывать губы. Потом, недолго думая, взяла эту помаду и нанесла еще слой. Она повторяла это много раз с одной-единственной помадой. © kellybuMUA / Reddit

Теперь не краситься и всего бояться?

Нет, но, как всегда, есть одно но. И несмотря на то, что риск подцепить инфекцию от личной косметики или приспособлений гораздо ниже, специалисты все равно советуют внимательно следить за сроками и регулярно чистить пинцеты, машинки для стрижки волос в носу, кисточки для макияжа, пользоваться только одноразовыми аппликаторами.



Кисточки для макияжа лучше мыть раз в неделю. Для их очистки можно использовать как специальные средства, предназначенных для очистки кистей, так и ваше повседневное средство для умывания. Также могут подойти бессульфатные шампуни и даже жидкость для мытья посуды. Смочите щетинки теплой водой, промойте, верните кисти первоначальную форму и уложите так, чтобы щетинки свисали со стола. Никогда не оставляйте кисти сохнуть на полотенце — они могут покрыться плесенью.

Для их очистки можно использовать как специальные средства, предназначенных для очистки кистей, так и ваше повседневное средство для умывания. Также могут подойти бессульфатные шампуни и даже жидкость для мытья посуды. Смочите щетинки теплой водой, промойте, верните кисти первоначальную форму и уложите так, чтобы щетинки свисали со стола. Никогда не оставляйте кисти сохнуть на полотенце — они могут покрыться плесенью. Инструменты лучше дезинфицировать. Пинцет, аппликаторы для ресниц, щипцы для завивки можно эффективно обрабатывать спиртовым раствором. Налейте его в емкость и распрыскайте на принадлежности, а потом дайте им высохнуть. Не больше 5 минут, а сколько пользы.

Пинцет, аппликаторы для ресниц, щипцы для завивки можно эффективно обрабатывать спиртовым раствором. Налейте его в емкость и распрыскайте на принадлежности, а потом дайте им высохнуть. Не больше 5 минут, а сколько пользы. Обрабатывайте всю косметику. Прямо на тени для век, пудры, тюбики с тональным кремом, помады распыляйте спиртовой раствор. Он мгновенно испаряется и не портит косметику. Если вы долго не использовали помаду, просто срежьте верхний слой шпателем, старый карандаш окуните в спирт и не забывайте менять тушь каждые 3 месяца — именно столько ей хватает, чтобы в тубе завелись бактерии.

А что насчет пробников из журналов и отелей?

Ух ты, тестер! — радуемся мы, он такой милый и махонький, что рука не поднимается выкинуть. А потом убираем его в специальный пакетик с другими пробниками, ведь все это пригодится, когда мы отправимся в поездку или, например, в отпуск. А потом это лежит годами и ждет своего часа. Знакомо?



И это речь только об «упакованных» пробниках. А несколько лет назад была такая практика — журналы ароматизировали страницы, но по этому поводу было немало возмущения, ведь многие духи содержат токсичные химические вещества, а уж аллергиков такие «вкусные» странички и вовсе пугали. Вернемся к нашим маленьким пакетикам и коробочкам с гелями для душа, духами, кремами. Пробники таят в себе много скрытых неприятностей.





Они производят лишний мусор — значительно больше мусора, чем товары обычного размера.

Вы так надолго откладываете их, что забываете о сроках годности. Хуже того — на образцах редко прописан срок годности.

Вы можете открыть пробник, но не использовать с первого раза, а они именно одноразовые, открыть и брать по чуть-чуть может быть опасно, продукт испортится, а вы и не заметите.

Образцы могут быть негигиенично упакованы. В основном, конечно, это касается продуктов в баночках и бутылочках, в меньшей степени касается тестеров в пакетиках. В журналы удобно складывать именно фольгированные плоские тестеры, но задумывались ли вы вот о чем: действительно ли упаковка из фольги или пластика является подходящей для этого продукта?

Ну и конечно, образец не свидетельствует об эффективности полноразмерного варианта продукта.

Есть несколько способов использования пробников, если рука не поднимается их выкинуть. Использовать как средства для дома — пробники духов можно положить в шкаф, слегка надорвав уголок пакетика, и ароматная одежда вам обеспечена. Да что там — можно ароматизировать весь дом: несколько капель из пробника с жидким парфюмом смешайте с оливковым или подсолнечным маслом, обмакните в то, что получилось, тростниковые палочки и ждите — скоро пахнуть будет приятно.