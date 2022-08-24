Пользователи сети рассказали, что раньше казалось невозможным, а в 2022 году считается нормальным

Многие из нас еще помнят, как отправляли СМС-сообщения, чтобы скачать любимую мелодию для звонка на мобильный, как перед выходом во Всемирную сеть нам приходилось несколько минут ждать подключения, «наслаждаясь» потусторонними звуками нашего модема. Или как могли прожить все лето без телефона и компьютера, гуляя с друзьями во дворе и рассматривая затертый до дыр журнал с постерами гламурных знаменитостей. Теперь мы выросли и оказались в мире, полном новых стандартов, явлений и современных трендов.

Пользователи сети поделились тем, что в 2022 году стало вполне обыденным, хотя еще пару десятилетий назад считалось чем-то совершенно неприемлемым. А мы в ADME просто не смогли пройти мимо.

1. Игнорировать звонки

Не поднимать трубку. Когда у нас были только стационарные телефоны (да, давно это было), ни один звонок не оставался без ответа. Теперь мы видим на экране смартфона, кто звонит, и просто игнорируем вызов до тех пор, пока не будем морально готовы ответить. © ekimlive / Reddit

Мне 26 лет, и теперь многое становится яснее. Мои родители, бабушка и дедушка прерывают разговор, чтобы ответить на любой параллельный звонок. Это меня раздражает. Почему бы сначала не закончить разговор, а потом взять и перезвонить? Теперь я понимаю, что это, должно быть, пережиток того времени, когда вы не знали, кто вам звонит. © PassTheChronic / Reddit

2. Экспериментировать с внешностью

Фиолетовые, розовые, зеленые и т. д. волосы — это абсолютный мейнстрим. Я вижу много женщин среднего возраста, даже пожилых, с ярким цветом волос, который когда-то считался абсолютно радикальным. © Minhplumb / Reddit

Я помню, как в моей молодости требования к внешности были гораздо строже (по крайней мере, для мужчин).

Прическа. Вы можете выбрать только один из 3 коротких вариантов стрижки. Все они выглядят примерно одинаково.

Длина волос. Короткая. Вы же не хотите, чтобы люди подумали, что вы безработный хиппи?

Растительность на лице. Гладко выбриты. Если только вы не лесоруб. Ну тогда удачи вам, бородатому, в поиске работы. © nagol93 / Reddit

Меня, как дизайнера, заинтересовал тот факт, что за последние 5 лет или около того появилась реклама и ролики, в которых присутствуют люди с татуировками. Когда я начинал свою карьеру (15 лет назад), меня обычно просили не использовать фотографии людей с татуировками, так что мне приходилось их ретушировать. © Dr_Edge_ATX / Reddit

Когда мой отец был молодым (в 50-е годы), уши прокалывали только «распутные женщины», поэтому он не разрешил моей сестре проколоть уши (в 70-е годы). Сестра все равно проколола, и отцу потребовался месяц на то, чтобы это заметить. © zpenik / Reddit

3. Проще относиться к дресс-коду на работе

Ходить в кроссовках на работу в одну из крупнейших компаний мира. В начале своей карьеры я носил костюм и галстук, затем перешел на полуофициальный стиль, а теперь я предпочитаю классические кроссовки для тенниса, джинсы и поло навыпуск. Притом ношу я все это, будучи на самой высокой должности из всех, что я занимал в жизни. © Big_Requirement_3540 / Reddit

Мой дядя зарабатывает много денег, и его деятельность связана с ценными бумагами. В этой компании он начал работать еще в 80-х. Несколько лет назад многие сотрудники осознали, что, поскольку вся их работа теперь ведется по телефону или в интернете, тратить большие суммы на ежемесячную химчистку костюмов уже нет необходимости. Последние 5 лет мой дядя ходит в офисе в шортах. © mh985 / Reddit

Когда я проходил собеседование на позицию разработчика программного обеспечения, я был в джинсах. После ужина встретился с бабушкой, и она сказала: «Ты ходил на собеседование в джинсах? Ты, что спятил?» Еще больше она была потрясена, когда я сказал, что был одет лучше, чем все мои интервьюеры. По крайней мере, я был в классической рубашке, тогда как на одном из моих интервьюеров была футболка с надписью «Камень, ножницы, бумага». © SkiDude / Reddit

4. Непрерывно пользоваться интернетом

Одновременное использование телефонной линии для разговора и для доступа в интернет (и на одном устройстве). © GCFocused / Reddit

«Отключись от интернета, я жду звонка!» — фраза, которую я не произносил уже пару десятилетий. © jicty / Reddit

Мое любимое занятие в детстве — это, когда моя сестра разговаривала по телефону с подругами или любимым парнем, пытаться войти в интернет через телефонную линию, чтобы звук модемного соединения всем громко ударил по ушам. © GCFocused / Reddit

5. Отступать от жестких школьных правил

Я пошел в старшую школу в 2013 году, когда цветные волосы и пирсинг все еще были запрещены в моем районе и во всех близлежащих школьных округах. Людей отправляли домой только за одну маленькую цветную прядку в волосах. Я помню, что точная причина, по которой это было запрещено школьными правилами, заключалась в том, что «крашеные волосы и пирсинг приводят к групповому хулиганству». И это является самым глупым оправданием из всех, что я слышал. © theflooflord / Reddit

Чуваки, я носил разноцветные шнурки, и на меня накричали, сказав, что я представляю угрозу для всей школы. Было совещание, на котором персонал решал, что делать со мной. Я вытащил шнурки и стал ходить вообще без них, так они от моей выходки дар речи потеряли! © fosterkitten / Reddit

Когда я училась в старшей школе, носить легинсы вместо брюк считалось чем-то ужасным: ваши друзья точно отвернулись бы от вас, если бы вы вдруг стали это делать. Теперь, похоже, это в некоторой степени униформа для девочек из поколения зумеров. © marmosetohmarmoset / Reddit

6. Следить за жизнью знаменитостей

Сегодня вы можете общаться со знаменитостями в социальных сетях, комментируя их прямые трансляции и отправляя им сообщения. Но еще десятилетие назад у вас вообще не было доступа к их жизни, только если вы не знали их лично или не получили внезапный шанс встретиться. Знаменитости считались неприкасаемыми. Теперь, если они сделали что-то глупое, вы можете напрямую сообщить им об этом за считаные минуты. © thisgirlnamedbree / Reddit

Я помню, когда Twitter только появился, меня поразило, что настоящие знаменитости публикуют информацию из первых рук. Ведь раньше мы могли прочитать о жизни знаменитостей, только если кто-то взял у них интервью и напечатал его в журнале. © ramblingzebra / Reddit

Возможно, это одна из причин снижения интереса к различным церемониям награждения. Ореол таинственности вокруг гламурной жизни знаменитостей создавал особую привлекательность, но теперь мы знаем даже то, какие хлопья они ели на завтрак. Зачем теперь смотреть по телевизору на тех, кто так же зауряден, как и все мы? © WishOneStitch / Reddit

7. Легкомысленно относиться к личной информации

Пока мы были маленькими: «Никогда не разговаривай с незнакомцами в интернете! Никогда не садись в чужую машину! Никогда не говори никому в сети, где ты живешь!»

Сегодня буквально так: «Вызывайте незнакомцев к себе домой через интернет и запрыгивайте в их машину». © ALongCommute / Reddit

Сегодня буквально так: «Вызывайте незнакомцев к себе домой через интернет и запрыгивайте в их машину». © ALongCommute / Reddit Размещение вашей личной информации в интернете. В начале 2000-х было важно соблюдать осторожность, оставаться анонимным и не делиться личной информацией. А сегодня мы все сливаем в сеть. © Actuaryba / Reddit

Мои родители всегда говорили мне о том, что нельзя делать в интернете. Мама даже распечатала список советов по безопасности в интернете и прикрепила его рядом с компьютером (это был 2007 год). А сегодня они сами понятия не имеют, как защитить себя в сети. Это почти комично, насколько легко убедить их ввести данные личной кредитной карты. Может быть, мне нужно найти ту старую распечатку и приклеить ее к их компьютеру? Я почти уверен, что там было написано именно об этом. © HotEukaryoticMitosis / Reddit

8. Ходить к психотерапевтам и не слушать старших

Психотерапия. Также я рада, что сегодня это в порядке вещей. © shadowmered / Reddit

И еще разговоры о проблемах психического здоровья в целом. Я годами избегал терапии, потому что вырос в плену предрассудка о том, что все это только для «слабоумных» или «сумасшедших» людей. Как же я жалею, что не начал заботиться о своем психическом здоровье лет на 10 раньше. © imbludabadi / Reddit

Быть готовым признать, что люди, которые старше вас, могут быть неправы. А также не прислушиваться к советам старших. © bloopie1192 / Reddit

9. Знакомиться в сети

Я познакомилась со своим первым парнем на онлайн-форуме для подростков, но никому об этом не сказала, чтобы не нарываться на проблемы с родителями. Ведь тогда знакомства в сети считались унизительными. Это был 2005 или 2006 год. В 2022 году все определенно изменилось. Почти все, кого я знаю, познакомились со своими партнерами в сети. Например, я встретила своего будущего мужа на сайте для онлайн-знакомств. © hypothetical-****** / Reddit

Я помню, как друг моего брата сидел на сайте знакомств и люди высмеивали его за это. Честно говоря, меня это тоже немного смешило. В то время только безнадежно отчаявшиеся люди пытались завязать знакомства с новыми людьми таким вот способом. Что, вероятно, не помогло: интернет тогда был еще относительно новым явлением. К тому же парень, который в то время постоянно сидел в интернете, считался гиком. © Crowbarmagic / Reddit

10. Не скрывать свою индивидуальность

Видео, где люди просто открывают рот под музыку, и на этом весь ролик. © motownmods / Reddit

Быть занудным ботаником теперь не зазорно. Например, если бы вы раньше открыто говорили, что любите видеоигры, то до вас могли бы запросто докопаться. © ooo-ooo-oooyea / Reddit

В конце 2000-х над вами бы беспощадно глумились просто за то, что вы танцуете так, как сегодня это делают люди в TikTok. © justhanginhere / Reddit