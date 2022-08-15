10+ примеров того, как одежда может рассказать о человеке не меньше, чем профиль в соцсети

Каждый из нас имеет свой излюбленный стиль одежды. Кто-то предпочитает сдержанные оттенки, а кто-то любит яркие кислотные цвета. Но далеко не все знают, что гардероб и аксессуары могут быть «говорящими» и повлиять на восприятие личности в обществе.

Мы в ADME интересуемся всем, что связано со стилем, поэтому в сегодняшней подборке расскажем о том, как внутренний мир человека отражается в его гардеробе.

Смелые принты и экзотичные сочетания

Невозможно не заметить человека с ярким индивидуальным стилем, особенно если этот стиль не вписывается в рамки привычного. Если вы носите смелые цвета, экзотичные принты, необычные формы и массивные аксессуары, значит, вы, скорее всего, сильная и уверенная в себе личность. Вы демонстрируете независимость и обладаете развитым чувством собственного достоинства.

Обилие черной одежды

Говорят, что маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины, а у мужчины — темный офисный костюм. Но иногда обилие одежды слишком темных оттенков может сыграть против вас. Доказано, что черный цвет, особенно в конкурентной среде, может вызвать негативные ассоциации. Такая одежда, тем более если она идет в сочетании с грубыми формами, может наводить на мысль об агрессивности или жестокости того, кто ее носит. Белый цвет, напротив, воспринимается как признак мягкости личности.

Опрятный вид и тщательный подбор гардероба

Если вы выглядите опрятно и одеваетесь в вещи, которые хорошо сидят, это может говорить о том, что вы собранный и ответственный человек. По словам Фрэнка Берниери, доктора философии, доцента кафедры психологии, в течение 10 секунд после знакомства с кандидатом на работу интервьюер определяет, подходит ли он для этой работы. Хорошо подобранный наряд и детали образа — признак того, что вы добросовестны и уделяете большое внимание деталям. Неопрятный вид, напротив, портит впечатление.

Яркие цвета и броский дизайн

Если вы любите яркие цвета и формы, которые на улице зацепят взгляд любого прохожего, это говорит о том, что вы открытая личность. Экстравертам свойственен быстрый ритм жизни, новые знакомства, постоянное общение, и это очень часто выражается в манере одеваться. Такие люди не замыкаются в монохромных образах, они пробуют новое и одеваются так, словно пытаются привлечь к себе как можно больше внимания.

Преобладание одежды официального стиля

Исследователь Квон Юн Хи обнаружил, что, по мнению мужчин, ношение правильного костюма увеличивает вероятность того, что о них будут судить как об умных, компетентных, осведомленных, честных и надежных людях. Темные цвета считаются более формальными, особенно черный и серый. А вот громоздкие браслеты, объемные шарфы или множество аксессуаров могут разрушить впечатление. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали более официально, лучше носить простые аксессуары и декор с четкими линиями.

Стремление одеваться в брендовые вещи

Погоня за брендовыми вещами — нередкое явление. По словам клинического психолога, это может объясняться стремлением утвердить свой статус и положение в обществе. Дорогие вещи от известных брендов демонстрируют либо реальный, либо желаемый уровень дохода. В качестве примера психолог приводит ситуацию из телесериала «Настоящие домохозяйки»: «Когда девушки ссорятся, они используют бренды и дизайнеров как способ принизить друг друга. Одежда и аксессуары — инструмент, обозначающий их положение». Но есть и положительный эффект: нося роскошную одежду, вы с большей вероятностью будете принимать правильные финансовые решения.

Милая одежда и спокойные цвета

Спокойные цвета и нежные, воздушные формы говорят о вас как о человеке, который может найти гармонию в отношениях с людьми. Дружелюбные и открытые к общению люди, способные идти на компромиссы, склонны включать в гардероб пастельные тона, ненавязчивые мягкие принты, а также украшения, которые помогут образу «расцвести».

Гардероб состоит из старых вещей и не меняется

Если вы храните в своем гардеробе все вещи, которые вы когда-либо купили, но больше не носите, вы, скорее всего, сентиментальный человек, пытающийся сохранить в этих вещах какую-то память. В этом случае может помочь следующее: проверьте гардероб на наличие вещей, которые вы уже не носите и точно не наденете, и избавьтесь от большей их части — они вам точно не пригодятся.

Классический стиль одежды

Некоторые люди склонны выбирать «вневременные» образы — тонкие красивые ткани и простой индивидуальный крой одежды. Им нравятся нейтральные цвета, классические фасоны и функциональные стили. Такие люди всегда одеты соответствующим образом и несут в себе образ надежного и практичного человека. Они склонны хранить одежду в течение длительного времени и заменять износившиеся вещи аналогичными.

Рабочая одежда вне работы

Вы носите спецодежду вне рабочего места? Если да, это может говорить о том, что вы очень цените свой труд и считаете его путем самореализации. Это может быть как гордость за свою специальность, так и слишком острое чувство привязанности к ней. Если вам некомфортно осознавать слишком сильную привязанность к профессии, попробуйте найти себя в чем-то еще. Это может быть хобби, развлечения или любые другие возможности сменить обстановку и почувствовать себя комфортно вне работы.

Ношение только комфортной одежды

Если в вашем гардеробе одежда подобрана по принципу «ношу с удовольствием, а остальное неважно», это говорит о том, что человек обретает свою привлекательность через любовь к себе. Когда вам нравится то, что вы носите, вы прекрасно себя чувствуете и отлично выглядите. Стилист Эльза Айзек говорит, что, когда вы носите одежду, которая вам нравится, «вы ведете себя по-другому — даже ходите». Люди меняются в лучшую сторону, надевая любимую одежду, и чувствуют себя комфортно.

Элегантный стиль одежды

Элегантные люди делают выбор в пользу всего совершенного и сдержанного. Качество стоит на первом месте в списке обязательных критериев отбора одежды. Такие люди излучают уверенность в себе и самообладание. Они предпочитают качество, а не количество, красивые ткани и минималистичный стиль. Тайной страстью таких людей может быть поиск винтажных вещей.