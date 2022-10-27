11 актрис старого Голливуда, которые отказывались строить из себя кукол Барби и не стеснялись своей естественной красоты

Даже самый дорогой макияж не скрывает неуверенность в себе и комплексы, а искусство принятия себя со всеми достоинствами и недостатками удается освоить далеко не всем. Однако в истории есть много примеров красавиц прошлого, которые, даже несмотря на всю публичность их профессий, однажды приняли решение любить себя в любом виде и стали без прикрас преподносить себя миру.

1. Одри Хепберн

Allied Artists Pictures / Collection Christophel / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Красавица Одри запрещала журналистам фотошопить ее морщины. Однажды актриса даже сказала: «Не смейте прикасаться к моим морщинкам. Каждая из них заработана мною лично». Актриса и не думала о какой-либо пластике лица: для нее морщины были символом возраста, опыта и мудрости.

2. Софи Лорен

Everett Collection / Everett Collection / East News , Album Online / East News

Далеко не многим знаменитостям удается сохранить свою популярность до 88 лет. Софи Лорен оказалась исключением из этого правила, ведь даже в преклонном возрасте она продолжает радовать поклонников своим новыми ролями в кино и сериалах. Помешать такому положению дел не смогли даже возрастные изменения актрисы: Софи нисколько ни старается замаскировать седину в волосах. «Тело меняется, а вот ум — нет», — утверждает итальянская звезда кинематографа.

3. Лорен Бэколл

Warner Bros / Collection Christophel / East News

Несмотря на то, что Лорен Бэколл часто отзывалась о себе как о «большеногой и долговязой особе», это нисколько не сказалось на ее сногсшибательной карьере и личной жизни. Еще бы: актриса не только встречалась с Фрэнком Синатрой, но и вышла замуж за самого влиятельного актера XX века — Хамфри Богарта.

4. Ингрид Бергман

Courtesy Everett Collection / East News

Когда Ингрид Бергман приехала в Голливуд, она сразу поставила всем свои условия: актриса наотрез отказалась подвергаться каким-либо изменениям во внешности, наносить плотный макияж, выпрямлять волосы и даже просто выщипывать брови. Продюсерам пришлось с умом пойти на уступки, превратив капризы «железной» Ингрид в ее изюминку: с тех самых пор девушка стала подаваться зрителям под амплуа «естественной нордической красавицы».

5. Бетт Дейвис

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

Несмотря на то, что Бетт Дейвис часто подвергалась критике по поводу своей внешности, актриса упрямо принимала себя в любом возрасте и не стеснялась изменений во внешнем виде, которые были связаны с ее болезнью. Порой актриса доводила процесс старения до гротеска: в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?» женщина исполнила роль неуравновешенной женщины средних лет с зависимостями. И хотя Дейвис знала, что в Голливуде красота ценится крайне высоко, актриса никогда не придавала своей внешности первостепенное значение.

6. Грета Гарбо

East News

В это сложно поверить, но именно женственная Грета Гарбо стала родоначальницей андрогинного стиля. Вместо того чтобы скрывать свою внутреннюю натуру, звезда кино в одной из ролей позаимствовала из шкафа своего бойфренда не только его брюки, но и рубашки, свитера и даже плавки. То же самое актриса впоследствии делала и в реальной жизни: актриса совершенно не скрывала свой новый бунтарский стиль и все чаще появлялась почти в мужских образах.

7. Джина Лоллобриджида

Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophel / East News

Знаменитая на весь мир итальянская актриса вовсе не собиралась становиться кинозвездой и конкуренткой Мэрилин Монро в борьбе за мужские сердца. Джина хотела стать художницей, однако по стечению обстоятельств ей пришлось стать одной из самых узнаваемых женщин XX века. Несмотря на всю свою славу, актриса ценила свою внешность и самостоятельно делала себе макияж, предпочитая лишь его самые простые и естественные варианты.

8. Джоан Коллинз

Warner Bros / Collection Christophel / East News

Звезда 50-х никогда не делала макияж больше 20 минут. Более того, актриса и сегодня наносит более или менее полноценный мейкап лишь для важных выходов, в обычной же жизни ограничиваясь, по ее собственному признанию, лишь увлажняющим кремом и любимой губной помадой.

9. Ширли Маклейн

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , Danny Moloshok / Invision / AP / East News

Ширли Маклейн однажды решилась на подтяжку лица, однако эффект от процедуры настолько не понравился актрисе, что впоследствии она решила позволить себе стареть естественным путем и больше не обращаться к специалистам. Женщина призналась, что после процедуры она в какой-то момент настолько увлеклась своей внешностью, что даже начала предпочитать ходить в рестораны с большим количеством зеркал.

10. Кэтрин Хепберн

Courtesy Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Когда-то Кэтрин считалась одной из самых влиятельных актрис своего времени, и это несмотря на то, что она стала носить брюки во время повальной моды на платья. Бунтарский дух сопровождал Кэтрин Хепберн до конца жизни: в пожилом возрасте актриса продолжала сниматься в кино и совершенно не стеснялась седины в волосах.

11. Грейс Келли

Warner Bros / Collection Christophel / East News

Знаменитая актриса и по совместительству принцесса Монако всегда отличалась естественным утонченным стилем. Она даже не хотела носить бюстгалтеры с подкладками, чтобы минимизировать всю искусственность в своем образе и не потерять свое «Я» на нелегком актерском поприще. «Она никогда не одевалась как актриса, — утверждают ее коллеги по цеху, — она одевалась как Грейс Келли, и в ее макияже и одежде не было ни грамма притворства».

Получается ли у вас принимать и ценить свою внешность? Приходилось ли вам тратить средства на борьбу с возрастными изменениями или вы относитесь к этому вопросу философски?