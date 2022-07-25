12 циничных истин, которые многие упорно предпочитают не замечать

Каждый из нас хоть раз замечал, что в некоторых вопросах постоянно ходит по кругу, несмотря на то что уже множество раз анализировал ситуацию вдоль и поперек. Но секрет возникновения подобных неурядиц на самом деле крайне прост: существует ряд распространенных жизненных истин, которые большинство людей привыкает игнорировать или романтизировать настолько, что просто перестает замечать их и критически оценивать.

Мы в ADME предположили, что стоит хотя бы раз посмотреть на них трезво, а не через розовые очки — и жизнь тут же сдвинется с мертвой точки.

Пытаясь сделать счастливыми всех вокруг, вы сами станете несчастным

Порой, чтобы чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в том, что близкие люди нас не бросят, мы склонны забывать о собственных потребностях и желаниях и направлять всю свою энергию на удовлетворение окружающих. Но, увы, подобная стратегия еще никого не делала счастливым. Более того, психологи отмечают, что те самые «окружающие», ради которых старается человек, вместо благодарности со временем начинают испытывать раздражение, вину и даже злость. Лучший вариант отношений — взаимные жесты без перегибов.

Фраза «У меня нет времени» — просто отговорка

Эту фразу определенно стоит исключить из лексикона, потому что она просто-напросто не соответствует действительности. У каждого человека гораздо больше времени, чем он думает, и секрет всего лишь в том, что дело, на которое вы не находите времени, просто не является вашим приоритетом. Нет времени для приготовления полезной еды, но оно есть для того, чтобы добраться на машине до фастфуда? Очевидно, что одно просто важнее другого.

Проблемы не рассасываются сами собой

Из предыдущей истины вполне логично вытекает и следующая: игнорирование проблем, вечные попытки отложить их или отмахнуться от них не заставят их исчезнуть. Часто такое поведение связано с тем, что люди воспринимают ошибки и трудности как некую угрозу, хотя на самом деле стоило бы рассматривать их как возможность для роста. С каждым днем «отвергнутые» проблемы, не взятые под контроль, начинают довлеть над человеком и, разрастаясь снежным комом, все больше заставляют его чувствовать свою беспомощность.

Красота определенно имеет значение

Понятие привлекательности крайне субъективно, и на индивидуальном уровне предпочтения людей сильно различаются. Тем не менее нельзя отрицать того, что наш мозг буквально запрограммирован оценивать внешний вид человека и делать на основе этого определенные выводы. Существует даже эффект под названием «Ореол привлекательности», суть которого сводится к тому, что люди неосознанно относятся к симпатичным людям с большей теплотой. Добрая душа — это хорошо, но только привлекательная внешность может принести мгновенную пользу. Как-то мы с другом и его красивой девушкой пришли в ресторан в канун новогодних праздников. Он подошел к стойке, но ему сказали, что все столики уже забронированы. Однако стоило подойти его девушке — как в течение 5 минут для нас сразу нашлось местечко. © Ish Singh / Quora

Экстренное похудение к лету — тотальный самообман

Стоит принять это раз и навсегда: не существует быстрых способов похудеть. Это процесс, который требует времени, усилий, терпения, а главное — глобального изменения образа жизни и глубоко укоренившихся привычек. А попытки обмануть организм и прибегнуть к разнообразным уловкам — от многообещающих диет до волшебных пилюль — в лучшем случае не сработают, а в худшем только навредят.

Вы не станете идеальным, сколько бы сил ни прикладывали

Желание стать совершенным деструктивно в корне и просто обречено на провал. Психологи отмечают, что стремление к идеалу на самом деле является всего лишь маскировкой неуверенности в себе. Фактически это декларация того, что человек недостаточно хорош для чего-то, и эти тревожные мысли и ощущение неполноценности мешают его счастью и достижению других, гораздо более реалистичных целей.

Не все мечты должны осуществляться

Считается, что каждый человек должен исполнить свои мечты, чтобы стать счастливым. Однако в реальности следовать за мечтой не всегда ответ, особенно когда появляется приставка «любой ценой». В эмоциональном состоянии очень легко переоценить свои чаяния и влюбиться лишь в красивую фантазию, выбросив из головы сам процесс достижения цели. А ведь именно удовольствие от процесса и определяет, стоит ли игра свеч.

Контроль над чем-либо — это иллюзия

Нередко мы не до конца контролируем даже собственные ум, поведение и реакции. Что уж говорить о такой непредсказуемой жизни и наших своенравных друзьях и партнерах. Вообще говоря, попытки контролировать действительность произрастают из беспокойства перед бессилием. Но великий обман состоит в том, что мы слишком переоцениваем свою способность контролировать события и, предпринимая эти бесплодные попытки, лишь усугубляем свою тревожность.

Беды случаются в равной степени как с хорошими людьми, так и с плохими

Человеческая психика устроена так, что мы всегда стараемся искать причины тех или иных событий. Так, если случается что-то плохое, мы автоматически начинаем задаваться вопросами «Почему я?» и «Чем я это заслужил?». Но ответов на них на самом деле не существует. Осознание того, что жизнь непредсказуема, может быть тревожащим, но вместе с тем и освобождающим. А принятие случайности событий освобождает от чувства вины и дает возможность сосредоточиться на конструктивных вопросах, например «Что теперь делать?».

Завтра не будет лучше, чем вчера

Нет, речь вовсе не о том, что жизнь не может измениться в лучшую сторону. Просто, мечтая о будущем, многие забывают о том, что оно творится именно в текущую минуту, да и не само по себе, а благодаря личным усилиям. К слову, ожидание будущего называют одной из вредных привычек хронически несчастных людей. Что неудивительно, ведь они склонны делать слишком большой акцент на обстоятельствах (любовь, машина, повышение). В то время как ощущение счастья на самом деле идет из внутренней гармонии и осознания своих истинных желаний и ценностей.

Нет никакого волшебного рецепта счастливой жизни

Из предыдущего пункта логичным образом вытекает следующее: те самые обстоятельства, на которых принято делать акцент в своих мечтах о будущем, никогда не будут достаточными для счастья. Просто безусловного счастья не существует, и, даже добившись всего, о чем только можно мечтать, мозг умудрится зацепиться за негатив, например захандрит из-за скуки и отсутствия мотивации делать что-либо еще.

Любовь невозможно найти, она приходит сама

И подоплека у этой истины вполне психологическая. Дело в том, что, слишком зацикливаясь на поиске партнера, человек становится чересчур нервным, требовательным, а порой в его глазах и вовсе сквозит отчаяние. В итоге вся эта тяжесть считывается окружающими как слабость и заниженная самооценка и отталкивает даже потенциально подходящих людей. Когда же поиск любви перестает быть самоцелью и человек переключается на проживание яркой жизни, он начинает излучать оптимизм и уверенность, которые притягивают нужных людей. Я познакомился со своей бывшей девушкой на сайте знакомств. Через 2 года мы расстались. С тех пор я больше не построил отношения и понял, что, даже если чувствуешь себя готовым к отношениям, не стоит бросаться на поиски. В тот момент, когда ты начинаешь намеренно искать любовь, ты превращаешься в менее привлекательную версию себя. © Niklas Göke / Quora