12 доказательств того, что внешний вид ребенка говорит о родителях больше, чем они сами о себе рассказывают

Стиль одежды может поведать о нас многое. Например, показать сегодняшнее настроение или выдать определенные привычки. Но некоторые особенности характера человека ярко проявляются в том, как он одевает своих детей и какие аксессуары он разрешает или, наоборот, запрещает им носить.

1. Проколотые уши

В этом случае родители часто следуют сложившимся семейным или культурным традициям и, по сути, плюют на мнение ребенка. Ведь не факт, что он во взрослом возрасте захочет носить подобные украшения. Кроме того, проведение этой процедуры в раннем возрасте может принести проблемы со здоровьем. Малыши часто хватаются за уши грязными руками и заносят в места проколов болезнетворные бактерии.

2. Яркая одежда на мальчиках и удобная обувь на девочках

А вот такие матери и отцы плюют на мнение окружающих и прислушиваются к своему ребенку. Они знают, что мальчики не обязаны надевать скучную темную одежду просто потому, что так принято, и задаются вопросом: «Мой сын любит яркие цвета. Так почему бы не позволить ему их носить?» То же самое касается и девочек. Они тоже могут отдавать предпочтение не розовым платьицам и туфелькам-лодочкам, а более практичной и удобной одежде и обуви. Все-таки многие юные леди тоже любят поиграть в догонялки, а в наряде принцессы особо не побегаешь, да и испачкать его легче легкого.

3. Совершенно не сочетающиеся между собой вещи

Как правило, такие мамы и папы понимают, что любой ребенок вправе учиться на своих ошибках. Поэтому они позволяют малышам самостоятельно подбирать одежду на выход. И неважно, что чадо может отправиться в детский сад в оранжевых колготках, кружевной блузке и шортах в горошек. Моя племянница разрешает своей 6-летней дочери одеваться самостоятельно. Однажды на ней были две разные туфли, одна варежка, розовое платье и накидка принцессы. Девочка чувствовала себя чудесно и думала, что одета лучше всех. Браво ее матери. Она понимает, что то, как ее дочь относится к себе, важнее, чем соответствие чьим-то стандартам. © JoEllen Hamilton / Quora

4. Футболки и худи с позитивными надписями

Такие родители учат своих детей верить в себя и быть оптимистами. Надписи на одежде нередко могут отражать внутреннее состояние человека — в нашем случае отца или матери, которые покупают вещь ребенку. А малыш будет считывать их настроение и мыслить в том же духе — дети ведь так любят подражать старшему поколению. Одна из матерей-одиночек даже открыла бизнес на футболках с позитивными надписями после того, как обнаружила практически полное отсутствие такой одежды в ближайших магазинах. Как-то раз она разработала наряд специально для своей дочери. На этой футболке было написано: «Я люблю свою кожу, я люблю свои глаза, я люблю свою улыбку, потому что я красивая».

5. Одинаковая одежда у детей и родителей

В наши дни в соцсетях до сих пор можно обнаружить кадры с фотосессий, где мать и дочь предстают в одинаковых нарядах. И если девочки в таких случаях хотят почувствовать себя взрослее и сблизиться с матерью, то взрослые, по сути, лишают ребенка индивидуальности и считают его маленьким продолжением себя. Профессиональные фотографы советуют не застревать в прошлом и выбирать для съемок более естественные наряды, которые действительно любят носить члены семьи. К примеру, сын может натянуть футболку с героями «Щенячьего патруля», а дочка — надеть потертые джинсы.

6. Наряды не по возрасту и копии костюмов знаменитостей

Наверняка вы не раз видели, как малыши неловко ковыляют на детсадовских утренниках в мини-версиях деловых костюмов с бабочками или галстуками, а девочки с трудом поворачиваются в пышном и колючем «платье принцессы». И конечно, они выбрали подобные наряды не сами — все эти неудобные вещи натянули на них мама или папа. Такие родители неосознанно пытаются сделать из детей маленьких звездочек. Они стараются следовать моде и часто попадают в ловушку, стараясь подражать знаменитостям. Например, гламурной семье Кардашьян и их детям, которые постоянно мелькают перед объективами фото- и телекамер.

7. Вещи на вырост или с чужого плеча

Как правило, это родители-прагматики, которые не видят смысла покупать маленьким детям дорогую одежду. Во-первых, им в силу возраста все равно, что носить. Во-вторых, они будут постоянно пачкать вещи и проливать на них еду или напитки. Вдобавок некоторые мамы и папы считают, что важно научить детей ценить каждую вещь и понимать, на чем можно сэкономить, а на чем — ни в коем случае. Пусть они знают, что можно выложить крупную сумму за качественную кожаную куртку, которая, скорее всего, никогда не выйдет из моды. Но дорогая базовая или чересчур модная одежда — пустая трата денег. Этот урок не раз им пригодится в самостоятельной жизни. © C. Lang / Quora

8. Пирсинг и яркие волосы у подростков

Такие родители помнят, как важно быть принятым среди своих сверстников. Многие подростки хотят одеваться так же, как их близкие друзья или кумиры — киноактеры или популярные исполнители. Конечно, папам и мамам может быть непросто принять то, что теперь по их дому ходит человек с разноцветными волосами. А кое-кто только вздыхает, выкладывая нехилую сумму на ультрамодные кроссовки. Но со временем юноша или девушка найдут собственный стиль и перестанут подражать приятелям или звездам.

9. Яркие аксессуары вместе со школьной формой

Эти папы и мамы считают, что каждому человеку необходимо подчеркивать свою индивидуальность. И готовы прийти на помощь, если ребенок хочет выделяться среди сверстников в одинаковой школьной форме. На помощь могут прийти яркие сумки и рюкзаки, необычные заколки для волос или выглядывающие из-под строгих брюк носки с забавными надписями.

10. Строгая и практичная одежда

Как правило, это непреклонные в своих убеждениях родители, предпочитающие всегда держать ситуацию под контролем. Они считают, что ребенку необходима твердая рука. Да, дети постоянно проверяют их границы на прочность просьбами и уговорами, но с годами они понимают, что многие запреты матери или отца были оправданны. У таких родителей есть свое представление о том, как должны одеваться их дети. Они будут твердо отстаивать свои позиции и проверять, не нарушает ли чадо их запреты.

11. Одежда с надписями, посвященными родителям

В этом случае родители фактически превращают ребенка в ходячую страницу соцсети и периодически меняют на ней статус. К примеру, сегодня на футболке малыша написано, что он обожает свою мамочку, а завтра на ней красуется надпись «Мой папа круче всех». В этом может проявляться неуверенность родителей в себе и их неосознанное желание получить одобрение окружающих. При этом мнение ребенка их вряд ли волнует — он, как правило, еще слишком мал, чтобы прочитать, что написано на его одежде.

12. Взъерошенные волосы и пятна на одежде