15 вроде бы нормальных вещей, которые делают невыносимой даже любимую работу

На любом рабочем месте есть свои плюсы и минусы. Ради плюсов люди и выполняют свои должностные обязанности, а на отрицательные моменты стараются закрывать глаза. Но есть и, казалось бы, обычные вещи, к которым сотрудники давно привыкли, но при этом они многих раздражают до трясучки.

«Мы — семья!»

Некоторые компании любят продвигать среди своих работников мысль о том, что все они — не просто сотрудники, а члены большой и дружной семьи, где каждый заботится об интересах друг друга и всей команды в целом. Все это звучит очень мило, но нередко такая патетика является лишь частью манипуляции со стороны руководства, когда работников просят поступиться своими интересами «ради семьи». Я очень долго работал в команде, где мы говорили о том, что чувствуем себя семьей. Все хорошо ладили, мы много путешествовали вместе, поэтому отлично узнали друг друга. Я ушел с работы полгода назад. Попробуйте угадать, сколько людей связались со мной, чтобы узнать, как у меня дела и чем я теперь занимаюсь. Ноль. © thisiswarpeacock37 / Reddit

Мы не семья. Точно нет. Мы не друзья. Мы просто коллеги. Вы платите мне за мое время. И использовать это жалкое оправдание, чтобы заставить меня работать больше за «спасибо» или трудиться в выходные дни, — это отвратительно. © Yeimfatbuthappy / Reddit

Тайный Санта

Организовывать предновогодний обмен подарками между сотрудниками становится довольно модным. С одной стороны, это еще один способ порадовать коллег, а с другой — далеко не все хотят тратить время и деньги на чужих людей, забивать себе голову поиском «идеального» презента, особенно если в ответ получаешь нечто невразумительное. Устроилась в крупную компанию. Перед Новым годом всех обязали поучаствовать в игре «Тайный Санта». Я купила своей «внучке» все то, что она просила: шоколад, тапочки-зайчики и книгу. И вот подарок для меня тоже пришел на почту. Ура! Получила посылку, открыла прямо там и обомлела: в ней было вафельное полотенчико с символом прошлого года и открытка. Обидно. Больше я не хочу менять свои деньги на сомнительные подарки от «тайного Санты» — раздражает наплевательское отношение других, когда сама душу вкладываешь.

Я не хочу тратить свои с трудом заработанные деньги на чужих мне людей, с которыми я бы никогда больше не заговорил, если бы мы не работали вместе. © PersimmonMindless877 / Reddit

Мероприятия по сплочению команды

Тимбилдинг в последнее время стал довольно популярным способом, которым начальство пытается улучшить атмосферу в коллективе. Все эти совместные активные игры на природе, квесты и соревнования по идее должны укреплять командный дух, но зачастую только раздражают, ведь далеко не все хотят проводить время с, по сути, чужими людьми. Особенно если подобное «развлечение» выпадает на выходной день. Я работаю в молодом женском коллективе, мы отлично ладим. Иногда даже ходим куда-нибудь посидеть после работы. Начальница недавно подарила нам всем ночь в действительно хорошем спа-отеле. Я понимаю ее благие намерения, но мне 35, у меня есть семья, и я предпочла бы спать дома с мужем и собакой. Да, и еще, этот день выпадает на мой выходной день, тогда как у некоторых других коллег из-за этого мероприятия просто дополнительный выходной. Раздражает. © agberry / Reddit

Однажды я открыл замок на двери с помощью подручных средств, чтобы выбраться из корпоративного квеста за 10 минут вместо 2 часов. Технически я выиграл, правда, начальству это не понравилось. Зато я смог быстрее вернуться к своей семье, которую действительно люблю. Мне кажется, все эти мероприятия организуют люди, которые просто не хотят идти домой. Потому что они ненавидят всех, кто их там ждет. Но это не должно становиться моей проблемой. © Luhdk / Reddit

Приходить на работу больным

Все эти трудовые подвиги, когда человек выходит на работу с температурой, сильным кашлем и насморком, потому что он «незаменим», уже давно должны остаться в прошлом, но нет. Многие люди даже гордятся тем, что за 10–20 лет работы ни разу не брали больничный, а трудились в любом состоянии. Только они почему-то не думают, что это говорит об их наплевательском отношении не только к собственному самочувствию, но и к здоровью своих коллег. Поощрение подобного поведения руководством — это вообще за гранью понимания. Ведь один такой сотрудник может отправить на больничный десяток коллег. Надоели больные сотрудники в офисе. Проблем с больничными нет, но они сидят с соплями, кашляют на весь кабинет и не уходят. Стала жаловаться начальству на каждого больного, и проблема начала решаться: под угрозой занесения выговора в трудовую запрещено приходить на работу нездоровым. Меня теперь боятся наравне с начальником, потому что любого в соплях я пойду и сдам. И мне плевать на нелюбовь к стукачам в коллективе — здоровье важнее. © Подслушано / VK

Денежные сборы

Во многих коллективах принято скидываться на дни рождения коллег, свадьбы, рождение детей, подарки к Новому году и так далее. Вроде бы разовые взносы и невелики, но если сложить их все вместе, то общая сумма получается довольно внушительной. Плюс с кем-то из коллег отношения могут не сложиться, но при этом, если проигнорировать сбор средств для него, другие сотрудники не поймут. Я ненавижу все эти маленькие поборы. Мне сказали, что у нас есть фонд праздничного торта, в который надо вносить по $ 4 в месяц. Хорошо. Нас 11 человек. $ 44 в месяц x 12 = $ 528 в год за 11 тортов ко дню рождения. Итак, $ 48 за торт? Я даже на торты для своих детей столько не трачу. © BuildingMyEmpireMN / Reddit

Любимчики начальства

Руководители тоже люди, поэтому нередко у них возникают личные симпатии к определенным сотрудникам. Причины могут быть самыми разными — от высокого профессионализма до романтического интереса, но другим коллегам такой «фаворитизм» обычно малоприятен. Ведь любимчики зачастую и работают меньше, и получают больше, и никогда ни в чем не виноваты. Я работала в нескольких коллективах, где были «любимые принцессы», которые делали меньше всех, допускали ошибки и вообще творили всякое, а руководство смотрело на это и расхваливало их. При этом мы, те ломовые лошади, которые реально пахали, получали столько же или даже меньше этих «принцессок», причем нас отчитывают за каждую мелочь. И ссориться с такими любимицами себе дороже, ведь если что — руководство поверит им, а не вам. Это так унизительно и деморализует. © RedRose_812 / Reddit

RedRose_812 / Reddit Начальник назначил свою новую пассию на мое место. Она испортила мою карьеру, которую я строила 5 лет! 3 месяца в ее подчинении — сущий ад. Работа превратилась в исполнение ее прихотей, разговаривать с ней невозможно, на несколько разных вопросов отвечает одним и не по теме. Она глупая, а у меня долгов тьма и больная собака. Недавно меня взяли на новую работу. Вместе с заявлением на увольнение пожелала ей всю оставшуюся жизнь прожить так, как я эти 3 месяца. © Подслушано / VK

Сексизм

Гендерные предрассудки все еще достаточно сильны в обществе, и в рабочем пространстве они также встречаются. Все мужчины по определению обязаны понимать, как починить любое устройство, и уметь смастерить из подручных материалов полочку или что покруче. А женщины просто по умолчанию должны мыть посуду после корпоративных посиделок в офисе, готовить вкусняшки на общий стол и выбирать подарки на день рождения коллегам. Ожидается, что женщины должны организовывать и проводить корпоративные праздники. Мужчины, которые занимают те же должности, никогда не будут тратить свое время на организацию этих мероприятий. При этом подразумевается, что дамы должны делать все это в нерабочее время, да еще и с удовольствием. © myalias1919 / Reddit

myalias1919 / Reddit Всю тяжелую работу должны делать мужчины. Но я не хочу двигать эти коробки только потому, потому что я парень. © Longjumping-Thing227 / Reddit

Сплетни

Некоторые коллеги не прочь поперемывать другим кости, делая предположения, у кого с кем роман, откуда у секретарши новая машина и почему повышение получил именно Игорь Петрович, а не другой кандидат. Распускать слухи — это не только неэтично, но может быть и по-настоящему вредно, ведь это может подпортить чужую репутацию и отношения в коллективе. На работе обещали повышение. Уже готовила проекты по новой должности, выполняла новые задачи, но неожиданно на это место взяли девушку «с улицы», а ко мне отношение руководства резко изменилось. Прямо спросила, в чем дело. Оказалось, коллега — подруга главы кадровой службы увидела меня у кабинета гинеколога. И все решили, что я скрываю свою беременность и скоро уйду в декрет. Переубедить не удалось, справки не помогают — сплетни решают больше, чем опыт и компетентность. © Подслушано / VK

Подслушано / VK У меня на работе тоже есть одна дама, которая любит сплетничать за спиной. В лицо вся такая улыбчивая, приветливая, а за глаза та-а-ак обгадит. Я вот тружусь в кабинете с 5 парнями, все женаты, никаких интриг, весело работаем, хорошо общаемся (пометка: я тоже замужем). Но на днях узнала, что, оказывается, я еще та вертихвостка, хожу в коротких юбках, соблазняю парней, сижу у них на столах. Если сказать, что я в шоке, то ничего не сказать. Наводить разборки на работе не хочется. Как быть с этой дамой — не знаю. © lili.milashka / Pikabu

Дискриминация бездетных сотрудников

Иметь или не иметь детей — это личное дело каждого. Казалось бы, какое отношение факт деторождения может иметь к работе? На самом деле прямое: нередко именно бездетных работников оставляют дежурить в праздничные дни и отправляют в самые неудачные командировки, зато право выбора даты отпуска сначала предоставляется тем, у кого есть малыши. Я хочу детей, но позже. При этом мне приходилось работать на Рождество или в День благодарения только потому, что я бездетна. Это было очень обидно, потому что у меня есть семья, которая находится в 7 часах езды отсюда, и я никогда не могла навестить ее в праздники из-за своих дежурств. © isnotonfire / Reddit

Поощрение переработок

Порой нормированный рабочий день, который прописан в трудовом договоре, является лишь «пожеланием» руководства. На самом деле начальство ждет от сотрудников, что они будут приходить пораньше и задерживаться попозже, чтобы переделать как можно больше работы. Такое поведение всячески поощряется (на словах), а те коллеги, которые уходят вовремя, чувствуют себя неуютно на фоне трудоголиков. Если начальство ожидает, что сотрудники останутся допоздна, чтобы закончить работу, может быть, имеет смысл нанять больше людей? Может быть, не стоит формировать у клиентов слишком высокие ожидания, которые мы просто не можем оправдать? Именно поэтому мне пришлось бросить свою прошлую работу: я постоянно чувствовал себя виноватым оттого, что закончил свои дела в 17:00 и не задержался, чтобы помочь. © sunfiltersthrough / Reddit

Неумолкающие рабочие чаты

Всевозможные чаты в мессенджерах призваны держать сотрудников компании в курсе всех новостей. Задумка хорошая, если у чата есть строгие правила, которые всеми соблюдаются, и все знают, на какую тему и в какое время можно писать сообщения. Но если кто-то с утра до вечера постит в рабочий чат анекдоты, а по ночам — фотографии котиков, то это крайне нервирует. Рабочий чат, бессмысленный и беспощадный. О, сколько сплетен и новостей можно там прочитать! Удалиться из такого чата нельзя, потому что через множество сообщений о ноготочках, гороскопах и прочем периодически прорываются вопросы по делу. Вот уже полгода я состою в таком чате. Теперь я знаю, когда выйдут новые серии такого-то сериала, какие средства помогают от молочницы и что июль был плохой и напряженный месяц, но «в августе Меркурий и Юпитер перестанут быть ретроградными» и все у всех наладится. © IAMErmol / Pikabu

Ненужные собрания

Есть начальники, которые обожают всякие совещания, планерки, видеоконференции. Эти мероприятия могут длиться не по одному часу, при этом реальная польза от таких встреч стремится к нулю. Это отнимает время у сотрудников и не дает сосредоточиться на конкретной работе. О боже, если бы я получал доллар каждый раз, когда мой босс созывает собрание без какой-либо реальной причины, кроме как для того, чтобы похвастаться собой, я бы разбогател! © eloaaaaaaaaaaaa / Reddit

eloaaaaaaaaaaaa / Reddit Мой жених работает из дома, но он вынужден участвовать в виртуальных встречах, тимбилдинговых мероприятиях, поздравлениях сотрудников. Это занимает не менее 10–15 рабочих часов в неделю. На прошлой неделе он болел, но работал. Из носа текло — он заткнул его салфетками, глаза покраснели от напряжения... Во время тимбилдинга руководство заставило его включить камеру, несмотря на то что он предупредил, что выглядит ужасно. Через несколько минут самый главный босс отправил моему мужу сообщение, чтобы он выключил камеру, а затем его отругали за то, что он не был готов к съемке. © gonzothegreatz / Reddit

Обязанность все время быть на ногах

В некоторых профессиональных сферах есть особые внутренние правила, которые не прописаны в трудовом договоре, но считаются обязательными к исполнению. Например, продавцам или кассирам запрещается сидеть даже в отсутствие покупателей. Проводить весь рабочий день на ногах (а зачастую еще и на каблуках) — это очень утомительно. Я работала кассиром в кинотеатре. Однажды мне сделали операцию на ноге, и я вышла на работу в гипсе, а мне не разрешали сидеть. При этом я находилась внутри стеклянной коробки и никто моих ног даже не видел! Но менеджер сказал, что сидение на рабочем месте должно быть одобрено корпорацией, а если одобрения нет — я обязана стоять. © iwannabanana / Reddit

iwannabanana / Reddit Я работал менеджером отдела в люксовом универмаге, и одна из моих сотрудниц была на 7-м месяце беременности. Она устала, поэтому я сказал ей сесть и сидеть, если хочется. На следующий день у меня возникли проблемы с высшим руководством, потому что «сидеть нельзя». © GlitteringPause8 / Reddit

Делать чужую работу за «спасибо»

Многие начальники любят экономить на своих сотрудниках. Компания переезжает в новый офис? Зачем нанимать грузчиков, ведь можно организовать мужчин для переноски мебели (при этом их рабочие задачи не отменяются). Генеральную уборку могут сделать «девочки из бухгалтерии». А если кто-то после таких трудовых подвигов заболеет или уволится — его обязанности отдадут кому-то другому, а вот зарплату не отдадут. Заставлять сотрудников выполнять чужую работу бесплатно — это, мягко говоря, некрасиво со стороны начальства. Коллега уходит в декрет. На ее место начальство никого не берет, а всю ее работу хочет сбросить на меня. На это я сказала: «Пожалуйста, я готова. Но оформите меня на полставки этой коллеги. За одну зарплату я не готова работать за двоих». Все коллеги тут же ополчились против меня, мол, я такая-сякая, только о деньгах и думаю. Тут женщина о прекрасном думает, ребенка на свет собирается произвести, а я такая меркантильная! На мое предложение переложить обязанности коллеги на любого из возмущающихся вместо меня с сохранением старой зарплаты все как-то не отреагировали и тут же разбежались. Ну да, а меркантильная я. © Подслушано / VK



Необходимость быть на связи 24/7

Есть профессии, где всегда быть на связи — это обязанность специалиста. Например, патронажный врач за то и получает свои деньги, что пациент (или его представители) всегда могут дозвониться до доктора и моментально получить консультацию. Но учителя, менеджеры, продавцы не обязаны все время сидеть у телефона и ждать звонка, чтобы моментально на него ответить. Жаль, что не все это понимают. Работаю воспитателем в детсаду. Родители звонят и пишут мне с утра до ночи. «Форму нести?», «Петя поел?», «Как Оля? Не плачет?», «Вы еще не на работе? А мы уже пришли!» (рабочая смена начинается через полчаса). Недавно одна мамочка позвонила мне во время утренней прогулки, мол, как там моя Настенька. Играет, говорю. «А с кем?», «А во что?», «А ей не холодно?». Я объясняю, что мне сейчас некогда, я одна с 30 детьми на улице. Так эта мамаша взяла и накатала на меня жалобу заведующей за то, что я отказалась с ней разговаривать. А если ее дочка упадет и ударится, пока я с ней болтаю, то кто крайний будет? Конечно, я! Люблю свою работу, но всегда быть на связи устала.