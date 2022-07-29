Социофобия: что это, признаки, лечение

Многим из нас знаком легкий дискомфорт, который возникает в различных социальных ситуациях. Мы можем нервничать при общении с противоположным полом или знакомясь с новыми людьми, волноваться перед важными выступлениями, чувствовать себя неуютно, когда внезапно оказываемся в центре внимания. Когда такое случается, большинство людей может взять себя в руки и действовать дальше как ни в чем не бывало, но у социофобов стресс настолько велик, что справиться с ним практически невозможно.

Мы в ADME искренне сочувствуем всем, кто страдает от социального тревожного расстройства, и считаем, что чем больше мы будем знать о нем, тем проще нам будет понять и поддержать тех, кто от него мучается. Поэтому в данной статье попробуем простыми словами рассказать о том, что это за «боязнь людей». Иначе говоря, что такое социофобия, каковы ее признаки и можно ли от нее избавиться.

Когда застенчивость стала болезнью

Люди, наверное, всегда страдали от социальной тревожности. Во всяком случае в трудах Гиппократа, написанных около 400 г. до н. э., есть рассказ о человеке, который «думает, что все на него смотрят» и «не пойдет в компанию из-за страха, что его обидят, высмеют или он скажет или сделает что-то неуместное». Однако долгие века считалось, что подобное поведение — черта характера, ее называли застенчивостью, и вплоть до начала XX века нормальным было считать, что с таким поведением можно и нужно бороться. Так, английский эссеист Артур К. Бенсон писал, что застенчивость — зловещее качество и лекарством от него может служить частое пребывание в обществе. О социофобии как расстройстве психики заговорили в начале прошлого века, но лишь в 80-х годах официально назвали ее диагнозом. Но и тогда социальной фобией считали лишь страх перед ситуациями, так или иначе связанными с работой и учебой. Лишь в 1994 году появился термин «социальное тревожное расстройство» и стали считать, что люди, подверженные ему, иррационально боятся взаимодействовать с другими, привлекать их внимание.

Стеснительный, интроверт, социофоб — в чем же разница?

Главное отличие между людьми с расстройствами и теми, кто просто по характеру застенчив или нелюдим, — качество жизни. Так, стеснительный человек может чувствовать себя неловко перед собеседованием, но, придя на него, начнет постепенно расслабляться и вернет себе утраченное душевное равновесие. Социофоб же может быть настолько в ужасе, что просто отменит встречу. Интроверт сам выбирает подходящий ему образ жизни. Одиночество комфортно для него, скромный круг общения идеален, но при желании он может стать душой компании или выступить перед большой аудиторией. Интроверты строят жизнь на своих условиях, у социофобов же нет выбора, испытывать или не испытывать парализующий страх в самых обыденных ситуациях.

Вот как люди с тревожным расстройством описывают свои ощущения: Это так будто в твоей голове живет монстр. Он все время глумится и говорит, что никто не считает тебя интересным. Ты будто в абьюзивных отношениях с самим собой. Это жизнь в постоянном парализующем страхе сказать что-то не то или попасть в глупую ситуацию. Этот страх выматывает тебя настолько, что ты сдаешься еще до того, как что-либо начнет происходить. Ты не живешь, а существуешь и ненавидишь каждую минуту, потому что чувствуешь, что не можешь быть как все «нормальные люди». © TheCommentLetterer / Reddit

Помнишь, когда ты был маленьким, мама оставила тебя совершенно одного в очереди и ты так испугался, будто наступил конец света? Так вот представь, что такая паника накрывает тебя каждый раз перед тем, как пойти по магазинам или зайти в кафе. © Biraynia / Reddit

Ты раз 20 прокрутишь в голове заказ, перед тем как попросить кофе. Будешь психовать перед каждым звонком. Если у друга что-то пойдет не так, то это совершенно точно из-за того, что ты в чем-то облажался. Тебе не ответили на сообщение? Это потому, что их от тебя тошнит и они не хотят разговаривать. Кассир ошибся со сдачей? Промолчи, чтобы не раздражать его. © Sweet_Tangerine50 / Reddit

С какими признаками стоит обратиться к врачу, чтобы поговорить о возможной социофобии

Согласно статистике, лишь половина страдающих от социофобии обращается за лечением. И хотя первые звоночки бывают уже в детстве, часто проходят годы, прежде чем человек признает, что он не просто очень застенчив, а нуждается в профессиональной помощи. Но не стоит считать, что у вас социальная фобия, лишь на том основании, что перед публичными выступлениями вы нервничаете, или потому что не любите знакомиться с новыми людьми. Такое вполне может быть не признаком расстройства, а вариантом нормы. Всерьез задуматься, не следует ли вам или кому-то из близких обратиться к врачу, чтобы он подтвердил или опроверг у вас социофобию, стоит, если: Испытываемое волнение совершенно непропорционально ситуации. Например, перед обычным собранием в офисе вас накрывает паническая атака, вас тошнит от ужаса, если всего-навсего нужно позвонить по телефону, от вида людей в очереди к горлу подкатывает комок.

От этого страдает ваша повседневная жизнь: вы прогуливаете учебу или работу, замыкаетесь в себе и предпочитаете не выходить из дома.

Такое состояние продолжается длительное время — более полугода.

Социофобия может быть обобщенной или ограниченной. То есть тревога охватывает всю социальную жизнь или распространяется лишь на некоторые ситуации. Вы можете бояться: стоять в очереди;

ездить в общественном транспорте или заходить в общий туалет;

разговаривать с незнакомцами, даже если это кассир в магазине или официант в кафе;

есть, пить, разговаривать в присутствии других людей. Люди с социальным тревожным расстройством беспокоятся, как они выглядят в глазах окружающих — им кажется, что они неуклюжи и глупы и все на это обращают внимание. Многие страдают от физических проявлений тревоги: потливости, учащенного сердцебиения, они краснеют, им трудно говорить, страх может вызвать тошноту и расстройство желудка, головокружение и мышечные спазмы.

Что является причиной социофобии

Ученые не могут назвать точные причины, вызывающие социальное тревожное расстройство. На сегодняшний день считается, что социофобия возникает из-за сочетания генетической предрасположенности и негативного социального опыта. У детей в гиперопекающих семьях или в тех, где каждое действие становится причиной для жесткой критики, шансы получить тревожное расстройство возрастают. Спровоцировать развитие социофобии у ребенка могут и люди извне — тренеры, учителя, руководители кружков. Травмирующий опыт неудачного ответа у доски, выступления на сцене или на соревнованиях может стать спусковым крючком. Хотя мы думаем, что социофобия — это «взрослое заболевание», оно может развиться даже у 3—4-летних малышей. По статистике, у 50 % людей с социофобией она проявляется к 11 годам.

Социофобию можно вылечить

Тем, кто страдает от социофобии, очень важно обратиться за помощью. Так, к примеру, исследования показывают, что когнитивная терапия помогает почти 70 % пациентов с социальным тревожным расстройством. Доктор может выписать и специальные лекарственные препараты, порекомендовать группу поддержки. В лечении социофобии немаловажным является самопомощь. Врач может порекомендовать осваивать специальные дыхательные упражнения, практиковать позитивные «разговоры с собой», использовать стратегию «маленьких шагов», чтобы научиться справляться с социофобией. Раньше у меня была серьезная социофобия, сейчас она гораздо меньше. Мне потребовалось приложить множество усилий, чтобы оказаться там, где я есть. В течение последних 3 лет я учился говорить себе: «Эти люди — твои друзья, никто тебя не осуждает, постарайся получить удовольствие». Изменения были постепенными, и я даже не уверен, что кто-то, кто знал меня все это время, скажет, что я сейчас сильно отличаюсь от того, каким был тогда. Но я чувствую себя иначе, и я знаю, что теперь я способен на гораздо большее. © justsomegraphemes / Reddit

Как поддержать близкого человека с социофобией

В ситуации, когда социальные контакты сведены к минимуму, тепло, искренность, понимание, забота со стороны близких особенно важны. Нужно понять, что с социофобией призывы «просто взять себя в руки» не работают, так же как и уговоры «не обращать внимания». В первую очередь стоит уговорить социофоба обратиться за профессиональной помощью, а затем быть терпеливым, ведь могут потребоваться месяцы, чтобы появились первые позитивные изменения. Социофобию можно победить, но нельзя сделать это в ускоренном режиме.

Говорите с близкими об их чувствах, ведь тревога и стресс начинаются чаще всего с мыслей о ситуации, а не с нее самой. Вам не нужно опровергать их страхи, какими бы нереальными они ни казались. Но спросите: «Что самое неприятное может произойти? А в лучшем случае? Такое уже бывало — и как удалось справиться?»

Оставайтесь позитивными и поощряйте человека преодолевать боязнь находиться среди людей. Например, предложите сходить с ним в какое-нибудь малолюдное кафе и хвалите даже за попытки «выйти из раковины». Наша статья носит информативный характер и не может заменить консультации специалиста, поэтому, если социофобия для вас или ваших близких не просто слово из «Википедии», мы надеемся, что вы получите самую подробную и точную информацию от врача.