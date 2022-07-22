Управление стрессом: методы снятия стресса

Стресс — это состояние организма, при котором ощущается эмоциональное напряжение и давление. Иногда он помогает нам действовать более эффективно и мотивирует. Однако не всегда человек способен справиться с ним и в стрессовых ситуациях попросту выгорает и остается без сил. В этой статье мы постараемся рассказать о способах борьбы со стрессом и о том, как правильно себя уберечь от него.

Мы в ADME искренне надеемся, что многие из наших читателей справляются с состоянием стресса играючи, но некоторые советы могут оказаться полезными.

❗ Статья носит информационный характер и не может заменить консультации специалиста.

Помните, что стресс — нормальная реакция для организма

Стресс — это естественное состояние для любого человека, которое может возникнуть не только во время сильных психологических или физических потрясений, но и буквально из-за пустяка. Многочисленные исследования выделяют рекомендации, которые призваны помогать справляться со стрессом: Всегда старайтесь активно двигаться и сохранять позитивный настрой.

Примите тот факт, что есть вещи, которые вы никак не можете контролировать.

Научитесь эффективно использовать свое время, не растрачивайте его зря.

Всегда выделяйте время для хобби или интересов.

Избегайте вредных привычек.

Общайтесь с теми, кто вам дорог: социальная поддержка очень важна.

Контролируйте дыхание, медитируйте — не теряйте свою энергию. А теперь постараемся разобрать каждый пункт подробнее.

Увеличьте свою физическую активность

Помимо того что физическая активность способствует улучшению общего состояния здоровья и повышает тонус тела, она помогает облегчить депрессивное состояние, восстановить кровяное давление и нормализовать уровень сахара в крови. Нет необходимости ходить в тренажерный зал или посещать специальные занятия, можно придумать свои упражнения в повседневных задачах, которые помогут избежать стресса: Нужно съездить в магазин? Попробуйте добраться туда на велосипеде.

Вместо лифта используйте лестницу, чтобы подняться или спуститься.

Паркуйте машину как можно дальше от своего подъезда.

Мойте машину вручную, а не на автоматической мойке.

Сделайте генеральную уборку в квартире.

Прогуляйтесь в обеденный перерыв, подышите воздухом.

Попытайтесь понять, что не все мы можем контролировать

К сожалению, стресс часто возникает, когда мы отказываемся принять тот факт, что не все в нашей жизни можно контролировать. Некоторые люди постоянно думают об этом и в итоге становятся помешанными на контроле. Одни считают, что если упустить какой-то момент, то обязательно произойдет нечто плохое. Другие, наоборот, осознают, что не все можно предотвратить, но мысль об этом гложет круглосуточно. Оба типа людей в итоге тратят огромное количество времени и сил на бессмысленное беспокойство. Чтобы избежать подобных стрессов, попробуйте спокойно составить план: Подумайте, что вы можете в данный момент изменить и на что повлиять.

Определитесь со своими страхами.

Научитесь отличать обычные размышления от реального поиска решения проблемы.

Научитесь эффективно использовать свое время

Многим из нас хоть раз казалось, что времени катастрофически ни на что не хватает: ни на работу, ни на уборку. А если в семье есть еще маленький ребенок, об отдыхе можно только мечтать — даже поспать больше 6 часов будет роскошью. Контролировать свое время можно многими способами, и вот лишь некоторые из них: Научитесь говорить нет. Некоторые просто не умеют отказывать, когда к ним обращаются с просьбой. А ведь это создает определенные неудобства, связанные именно с личным временем.

Некоторые просто не умеют отказывать, когда к ним обращаются с просьбой. А ведь это создает определенные неудобства, связанные именно с личным временем. Определите приоритеты. Если фокусироваться на тех задачах, которые в конечном счете можно было оставить на потом, то не останется времени на действительно важные дела: здоровый сон, правильное питание, семью и карьеру.

Если фокусироваться на тех задачах, которые в конечном счете можно было оставить на потом, то не останется времени на действительно важные дела: здоровый сон, правильное питание, семью и карьеру. Старайтесь быть организованными. Планируйте на день ровно столько дел, сколько вы можете осилить, — лишний стресс ни к чему. Обязательно выделяйте время для небольшого отдыха, так как без него ваша эффективность будет значительно снижаться.

Найдите для себя хобби и определитесь с интересами

Хобби часто ассоциируют с людьми, которые ведут тихую и размеренную жизнь. Однако те, у кого достаточно напряженный график, нуждаются в хобби гораздо сильнее, так как они больше подвержены стрессу. Отвлеченное любимое занятие имеет множество преимуществ, которые, несомненно, стоят того, чтобы этим заниматься. Одни исследования показали, что люди, которые увлечены любимым занятием не менее 20 минут в неделю, гораздо меньше подвержены усталости. К тому же есть мнение, что приятные занятия в свободное время напрямую связаны с показателями кровяного давления, объемов талии, индекса массы тела и состоянием кортизола в организме. Нужно понимать, что хобби может быть абсолютно любым. Препятствовать стрессу может занятие творчеством, спортивные мероприятия, изучение нового или же что-то индивидуальное. Главное, чтобы это приносило удовольствие и приводило к расслаблению.

Исключите из жизни вредные привычки

Часто бывает, что при эмоциональной нагрузке некоторые люди сознательно или бессознательно обращаются к еде или вредным привычкам «за утешением». Вместо того чтобы акцентировать свое внимание на решении текущих проблем и справиться с ситуацией, мы стараемся сосредоточиться на утолении голода, тем самым отвлекаемся. Однако этот эффект временный, а конечный результат будет один: эмоции вернутся, но к ним еще добавится чувство вины оттого, что не совладали с собой. Это может привести к нездоровой тенденции, и все пойдет по кругу. Несомненно, съесть огромную пиццу и запить все это парой кружек кофе — дело приятное, однако далеко не полезное. Не стоит забывать, что вредные привычки способствуют повышению кровяного давления.

Старайтесь больше общаться с близкими людьми

Когда мы находимся в состоянии стресса, то подсознательно пытаемся огородиться от внешнего мира и уединиться. Однако в этот период необходимо как можно больше общаться с семьей или друзьями. Живое общение может отвлечь от насущных проблем, а близкие люди поддержат в трудное время. Во время разговора на отвлеченные темы мы меньше подвержены стрессам. Поэтому отличным решением будет позвать друга или подругу на чашечку чая или наведаться в гости к родственникам, к которым так давно собирались съездить, но откладывали.

Научитесь контролировать дыхание, медитируйте

Когда человек находится в тревожном состоянии, его дыхание начинает меняться. Как правило, вдохи становятся короткими и неглубокими, что приводит к нарушению газообмена в организме. Гипервентиляция может продлить чувство тревоги, усугубив физические симптомы стресса. Чтобы контролировать свое дыхание и научиться восстанавливаться, можно воспользоваться различными техниками, включая йогу или медитацию. Они могут в значительной степени уменьшить не только тревогу и депрессивное состояние, но и избавить от боли и улучшить самооценку.

Важно помнить, что, если кажется, будто эмоциональное здоровье вот-вот даст сбой, лучше обратиться к профессионалу за психологической помощью. Не нужно этого стесняться. Когда же вы чувствуете себя в ловушке или у вас есть проблемы с выполнением повседневных дел, то консультация психолога уже просто необходима.