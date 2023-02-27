12 особенностей жизни японцев, от которых голова идет кругом даже у тех, кто навидался экзотики

Многие иностранцы, которым довелось пожить в Японии, считают свой опыт бесценным. Но все же привыкнуть к особенностям местного быта не так уж просто. При этом, чтобы приблизиться к культуре Страны восходящего солнца, ехать туда необязательно.

1. Берут отпуск, если кумир уходит на пенсию

Компания Hiroro предоставляет оплачиваемый отпуск до 10 дней, чтобы сотрудники могли немного погрустить, если их любимый музыкант перестает заниматься музыкой и выпускать клипы. Или, например, если любимая певица выходит замуж. Деятельность компании связана с шоу-бизнесом, поэтому ее руководители считают важным учитывать и такие потребности коллектива.

2. Заменяют кошек мурчащими подушками

У японцев, которые мечтают завести кошку, но не могут этого сделать из-за аллергии или по другим причинам, есть альтернатива: они могут купить специальную пушистую подушку, которая напоминает настоящего кота. А еще в ней есть отделение для термогелевой упаковки и динамики, имитирующие сердцебиение и мурлыканье. У владельца создается ощущение, что рядом настоящий питомец.

3. Носят сандалии, которые оставляют следы животных

Выше от земли — дальше от грязи. Японцы любят чистоту. Такие тапочки как раз то, что нужно. © iwannastayanonym / Reddit

Гэта — традиционная обувь, напоминающая шлепанцы. Обычно такие сандалии имеют плоскую деревянную основу, приподнятую и с «зубцами». На ступне они держатся за счет ремешка, порвать который считается плохой приметой. Сейчас продаются даже гэта, которые оставляют следы разнообразных животных, в том числе и мифических.

4. Моют руки в раковине на унитазном бачке

В японских туалетах есть кран над бачком. Так можно мыть руки, пока он наполняется водой. Экономия! © FullMetal21337 / Reddit

Ненавижу ими пользоваться! Раковина маленькая, вода плещется во все стороны. © AsFarAsItGoes / Reddit

Бережное отношение к окружающей среде у японцев проявляется даже в туалетной комнате. Чтобы сэкономить воду, они используют ее дважды: для мытья рук и смыва воде в унитазе. Все благодаря особому устройству бачка, на который устанавливают небольшую раковину. И хотя некоторые люди считают такие конструкции не особо удобными, рациональность использования воды не вызывает вопросов.

5. Даже шары из земли делают эстетичными

Дороданго — это традиционное японское искусство, в котором шар из грязи или глины и воды катают и полируют до тех пор, пока он не станет гладким и невероятно блестящим. Сейчас это занятие популярно и за пределами страны, но изначально было традиционным способом проводить время у японских детей.

6. Делают уникальные сладости

Традиционная японская сладость (вагаси) под названием «екан». © 9999monkeys / Reddit

Японские десерты вагаси очаровывают изяществом. Их делают из натуральных продуктов: бобовых, риса, различных видов батата, агар-агара, каштанов и даже чая. Вагаси отличаются менее сладким вкусом, чем привычные европейцам сладости. Они даже могут показаться совсем несладкими людям, которые к ним не привыкли.

7. Обожают необычные вкусовые сочетания

Похоже на клубничный протеиновый коктейль — кому-то нравится, а кому-то нет. Как по мне, уж слишком искусственный вкус. © airwarr / Reddit

О нетипичных местных лакомствах наверняка слышали многие. Японцы придумывают то мороженое с майонезом, то томатный латте, то шоколадные крекеры с креветками. Поэтому и чипсы со вкусом клубники для них дело привычное.

8. Дорожат отношениями с покупателями

Объявление японского производителя закусок о повышении цены на популярные кукурузные палочки вызвало шумиху. И хотя речь идет о паре йен, компания публично извинилась. Все дело в том, что цена на этот снек не менялась почти 43 года и поклонники не были готовы к таким новостям.

9. Знают, что такое по-настоящему снежная зима

Вот как снежно в Нагано. © airwarr / Reddit

Снег по обочинам дороги бывает высотой 3 метра! © cbciv / Reddit

Многие не задумываются, что зима в Японии может быть снежной. Обычно снегопады начинаются с середины декабря — в северных регионах как раз открываются горнолыжные курорты. Обильные осадки порой доставляют неудобства жителям. Например, если в течение сезона не убирать снег с машин, то они ломаются, и потом их практически невозможно восстановить.

10. Продают бортовое питание в супермаркетах

В местном супермаркете продается «самолетная» еда. © airwarr / Reddit

Многие люди ждут обеда в самолете с особым трепетом. Действительно, есть что-то особенное в этих миниатюрных контейнерах. Японцы пошли дальше — они продают такие упаковки прямо в магазинах. К тому же японская еда для самолетов считается очень качественной и вкусной.

11. Обожают нейл-арт

Вот такой маникюр с гелем сделали мне в японском салоне. © mrmacaron / Reddit

Традиционно считается, что японский маникюр — это щадящая процедура обработки ногтей без использования лака. Но маникюр с покрытием и дизайном там также очень развит. И для него часто используют гель-лак, хотя во многих других странах мира более распространен акриловый лак. В последние годы японские мастера стали известны еще и своими необычными 3D-нейл-артами и экзотическими дизайнами в стиле каваи.

12. Используют разогревающую маску для глаз

Какая-то японская маска для лица. Для чего она? © h0tB0xing / Reddit

Это горячая маска от стресса и усталости. Греет сильно — у меня аж веки вспотели! © furcsa14 / Reddit

