13 ярких фото жизни в Каире, которые доказывают, что кроме пирамид и сфинкса здесь есть еще на что посмотреть

Многие туристы, которые приезжают в столицу Египта, обычно селятся в отели по системе «все включено» и покупают готовые экскурсионные туры с гидами, чтобы просто сделать несколько запоминающихся кадров на фоне грандиозных пирамид. И только смелые путешественники решают сами исследовать город и его окрестности, чтобы ближе познакомиться с местной культурой и открыть для себя все тайные закоулки Каира, про которые никогда не расскажут в обычных путеводителях.

1.

Никак не ожидаешь, что египетская женщина может вот так спокойно идти по улице, когда на голове у нее огромный кочан капусты.

2.

Если в домах нет лифта, то мелкие покупки здесь поднимают с помощью легкой корзинки на веревке.

3.

Круглый год в городе очень жарко и душно, поэтому практически у каждого маленького магазинчика можно найти вот такие бочки с бесплатной питьевой водой.

4.

Большинство туристов едут в Египет за ярким солнцем и бронзовым загаром, тогда как местные жительницы, наоборот, предпочитают покупать кремы, которые осветляют кожу.

5.

Если захотите воспользоваться общественным транспортом, то будьте готовы выучить арабские цифры, например, номер автобуса на фото 218.

6.

Если захочется экстрима, то прокатиться можно на таких маршрутках, в которых во время поездки дверь не закрывают, чтобы внутри было не так жарко.

7.

В каирском метро стоят вот такие автоматы, чтобы каждый мог проверить свой вес и измерить давление.

8.

А часы здесь просто отдельные произведения искусства.

9.

Даже регулировщики автомобильного движения могут почувствовать себя королями в таких роскошных будках.

10.

Некоторые дома в спальных районах Каира расположены так близко друг к другу, что солнечный свет практически не проникает в квартиры.

11.

На улице можно купить и овец, и кур, а еще голубей, которые в Египте считаются деликатесом.

12.

И еще египтяне просто обожают чипсы, многочисленные коробки с картофельными закусками обычно стоят прямо перед входом в маленькие магазинчики.

13.

А так выглядит обычная свадьба в Каире. Отмечают торжество, как правило, вечером прямо посреди широкой улицы, обязательно оформляя площадку разноцветными коврами и яркими гирляндами. Веселье сопровождается громкой музыкой и зажигательными танцами до полуночи.