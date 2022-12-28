20+ особенностей быта в Южной Корее, которые можно узнать, только пожив в ней

Южная Корея всегда будет очаровывать своим колоритом, традициями и укладом даже видавшего виды путешественника. Ведь там буквально на каждом шагу есть что-нибудь такое, от чего любой приезжий с удивлением покачает головой. Например, от кафе, в которых люди сами себе готовят, или от того, что почти все ходят в шлепанцах с носками. Мы много раз уже рассказывали о жизни в этой неповторимой стране и нашли очередную порцию любопытных фактов.

1. В Южной Корее есть супермаркеты, в которых установлены столы для покупателей и микроволновки

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В таких супермаркетах продаются в том числе обычные продукты и готовая пища, которую покупатели могут купить, тут же разогреть и съесть.

2. А еще в местных магазинах многие продукты предлагаются для дегустации — от сосисок и пельменей до тортов и фруктов

3. Также в стране есть кафе с «безлимитной едой», где посетители сами себе готовят

В стране популярны кафе, в которых за определенную сумму (примерно $ 14 с человека) можно набрать неограниченное количество салатов и закусок, риса и мяса. Что самое интересное, мясо жарят сами посетители. У каждого стола есть своя вытяжка.

4. Повсюду висят плакаты с поздравлениями с днем рождения

Куда ни глянь, везде можно заметить огромные плакаты, на которых местных знаменитостей поздравляют с днем рождения. Эти плакаты есть на станциях метро, автобусах, остановках и даже тележках в аэропорту.

5. Корейцы одержимы своей внешностью

Южная Корея занимает 1-е место в мире по количеству пластических операций на душу населения. Согласно опросу, 10 % респондентов делали пластическую операцию. По другим оценкам, примерно каждая 3-я южнокорейская женщина в возрасте от 19 до 29 лет делала пластические операции.

6. Жители Кореи не стесняются критиковать внешность другого человека

zamogilnykh / Depositphotos

Одна канадка, живущая в Корее, рассказывала: «Ко мне только что подошел парень и сказал: „Тебе нужно исправить свой нос!“ — и протянул мне брошюру ведущей компании по косметической хирургии». © Maryam Muhammad / Quora

7. Корейцы носят сандалии или шлепанцы с носками и не считают это чем-то из ряда вон выходящим

Точные причины такой «модной» тенденции установить сложно. Большинству южнокорейцев в принципе нравится носить шлепанцы, особенно популярны тапки с тремя белыми полосками. Жители их надевают, когда снимают уличную обувь, приходя в учебное заведение, на работу, домой. Переобуваясь, корейцы так и остаются в носках. Другие же люди ходят в шлепанцах и носках по улице. Вообще, у каждого жителя в гардеробе огромный ассортимент носков. Они тут продаются повсюду, как и уличная еда.

8. Автобусные остановки в жаркую погоду распыляют туман, обдавая людей прохладой

9. Некоторые книги продаются в комплекте с духами

10. Школьники выполняют задания не в тетрадях, а прямо в учебниках

11. Таксисты смотрят телевизор даже во время движения

В 2016 году я был в Южной Корее. Во всех такси, в каких я только ездил, все время работал телевизор. © MunkeyKang / Reddit



12. В метро Сеула можно встретить такие мини-фермы по выращиванию салата

13. Полицейские машины в Южной Корее оснащены электронными табло, которые выдвигаются вверх вместе с мигалками

К тому же так мигалки лучше видны. А на табло выводится важная информация для водителей.

14. В стране с трепетом относятся к окружающей среде. Например, эту лестницу построили вокруг деревьев

15. В Южной Корее продается рамен, на упаковке которого указана шкала с количеством соли, содержащейся в продукте

16. В стране везде есть Wi-Fi. В кафе, на остановках, в метро, возле входа в дом, в автобусах. И везде он бесплатный

17. А еще на улицах установлены кнопки вызова скорой помощи

18. Южнокорейцы обожают Эйфелеву башню, ее тут можно встретить повсюду

19. Кое-где встречаются знаки, которые предупреждают водителей, что дорогу могут пересекать лягушки

20. По всей Корее, особенно возле некоторых туристических достопримечательностей, можно увидеть тротуары, покрытые странным ковром

На самом деле это дорожки из коры пальмы. Они очень толстые и прочные и сделаны для того, чтобы предотвратить скольжение по грязи в сырую погоду.

21. На некоторых перекрестках сигналы светофора дублируются на краю пешеходного перехода

Это сделано ради безопасности тех, кто ходит по улицам, уткнувшись в телефон. А таких очень много, корейцы во время ходьбы буквально не отрываются от своих смартфонов, играя или просматривая фильмы.

22. Во многих заведениях есть только один общий туалет, в котором будут писсуары для мужчин и кабинки для женщин

То есть ситуация, когда мужчина справляет нужду в писсуар, а женщина мимо направляется в кабинку, считается совершенно нормальной. © Joshua Akonom / Quora

23. Почти все двери оборудованы электронными замками

Практически повсюду в Корее жители используют в своих домах дверные замки без ключа. Вместо этого двери запираются электронными замками. Я не видел никого, кто носил бы с собой ключ от своего дома или квартиры. Я слышал, что дверные замки с клавиатурой без ключей популярны только в Южной Корее. © Tommy Einst / Quora

24. Корейцы пьют холодные напитки даже зимой

Огромное количество корейцев пьют кофе со льдом, даже когда температура опускается ниже 0 °C. Многие офисные работники после обеда вместо десерта заказывают холодный кофе. Некоторые говорят, что корейцы с помощью этого напитка снимают стресс. В целом корейцы пьют больше напитков со льдом, чем горячих.

25. Детсадовцы часто выезжают на пикники и в музеи. И чтобы дети не затерялись в толпе, всем выдают форму одного цвета. У каждого садика своя форма



26. Корейцы часто разговаривают сами с собой

Многие корейцы разговаривают сами с собой в разных ситуациях. Например, когда смотрят сериал, могут подбодрить главного героя. На работе они вслух сами себе напоминают о приближающемся дедлайне или задаче. Когда они едят вкусный обед, вслух выражают свое удовлетворение.

27. На многих машинах прицеплены такие губки

Что за странные синие губки прицеплены к этой машине? Я видел такие почти на каждой машине в Корее. © d00dleb0y / Reddit

Эти штукенции на автомобили цепляет производитель, чтобы защитить двери во время транспортировки. А люди их так и оставляют, потому что там катастрофически тесные парковки. Губки предотвращают появление царапин при случайном касании соседней машины. Эти губки очень плотные. © Shwifty_Plumbus / Reddit

Какие особенности жизни в Корее вызвали у вас неподдельное удивление?

Фото на превью zamogilnykh / Depositphotos