10 хитростей, благодаря которым можно забыть про трудности с нижним бельем

Несмотря на то, что нижнее белье незаметно под одеждой, оно порой приносит нам кучу проблем: раздражение кожи из-за натирания, дискомфорт при носке, а иногда оно просто некрасиво сидит. К счастью, существуют хитрости, которые помогут чувствовать себя в нижнем белье так, будто бы его и вовсе нет.

Есть способы предотвратить натирание бюстгальтером кожи в жаркую погоду

Натирания происходят из-за того, что кожа потеет и трется о ткань. А соли, которые содержатся в поте, вызывают неприятное ощущение жжения. Поэтому в жаркую погоду или во время занятий спортом нужно уменьшить потоотделение. Например, использовать дезодорант не только в подмышечную впадину, но и по линиям соприкосновения кожи с бюстгальтером (по бокам, под грудью). Также для таких случаев существуют специальные кремы, которые уменьшают трение белья о кожу. Но если под рукой его не оказалось, можно воспользоваться присыпкой без талька — подойдет даже кукурузный крахмал. Хорошим решением на лето также будет спортивный бюстгальтер, ведь он отлично впитывает пот.

Летом следует аккуратно подходить к выбору корректирующего белья

Советы по выбору корректирующего белья в жаркое время и в холодное будут отличаться. Летом необходимо уменьшить потоотделение и не допустить натирания кожи. Поэтому выбирайте корректирующее белье из дышащих материалов, по возможности оно должно быть менее тугим. Хорошим решением будет на жаркую погоду выбрать белье, корректирующее только одну часть тела (например, только бедра).

Можно легко понять, хороший ли бюстгальтер выбран

Хороший бюстгальтер удобно сидит, не жмет и не вызывает дискомфорта. Поэтому он должен ощущаться на теле так, будто его и нет совсем. Когда вы забываете, что на вас надето нижнее белье, значит оно подобрано правильно. Также хороший бюстгальтер незаметен под белой футболкой. Поэтому в магазин нижнего белья лучше приходить именно в ней.

От пятен на нижнем белье можно легко избавиться

Используйте натуральные средства для удаления пятен пота с нижнего белья — уксус, соду, лимонный сок. А усилить эффект отбеливания поможет сушка постиранного изделия на солнце. С заметными следами от месячных отлично справится приправа, которая размягчает мясо. Она поможет даже от засохших пятен. Благодаря этим хитростям можно еще надолго продлить срок службы любимых комплектов.

Придать груди объем можно и без лифчика с пуш-апом

Для этого лучше взять лифчик бралетт — он без косточек, мягкий. Бретели сзади закрепляем специальной клипсой крест-накрест, а если ее нет под рукой — используйте обычную скрепку. Так бюстальтер приподнимет грудь и сделает ее объемнее.

Тейпы для тела можно использовать по максимуму

Обычно их используют, чтобы прикрепить лямки бюстгальтера к одежде или одежду к телу, чтобы ничего не торчало и не спадало. Однако применение у липких лент гораздо шире. Ими можно, к примеру, создать дополнительную поддержку для силиконовых бюстгальтеров без бретелей и ремешков, просто прилепив тейпы по бокам такого изделия. А можно и вовсе сделать импровизированный бюстгальтер, обернув ленту спереди на груди.

Чтобы бюстгальтер не натирал, можно попробовать избавиться от катышков

Нижнее белье часто пилингуется, так как оно постоянно трется об одежду. В катышках скапливается пот, из-за чего при трении о кожу может появиться раздражение. Особенно это заметно в жаркую погоду и при занятиях спортом. Чтобы избавиться от катышков, можно просто сбрить их или воспользоваться специальной машинкой.

Бюстальтер нужно подбирать по форме груди

Вот несколько советов: Если грудь конусообразная (еще ее называют треугольной), а ее объем неравномерный (сверху больше, снизу меньше), то хорошо подойдет глубокий бюстгальтер, в котором широкий пояс под чашками. Стоит также обратить внимание на то, чтобы боковые стороны бюстгальтера были как можно крепче, — это обеспечит лучшую поддержку.

Если объем груди, напротив, сверху меньше, снизу больше, а также если грудь обвисшая, то отлично подойдет бюстгальтер с чашкой, полностью закрывающей грудь, или лифчик-балконет.

Для круглой формы груди, в которой объем сверху примерно равен объему снизу, подойдут практически любые виды бюстгальтеров, так как большинство фабрик ориентируется именно на эту форму при шитье изделий.

Для асимметричной груди подходит лифчик по типу спортивного или балконет. А если асимметрия слишком выражена, то можно скорректировать ее дополнительным съемным вкладышем.

Трусы лучше подбирать по типу фигуры

Девушки с разными типами фигуры могут некомфортно себя чувствовать в неправильно подобранных изделиях. И порой дело даже не в размере. Вот несколько советов: Для фигуры «яблоко» хорошо подойду трусы с высокой посадкой. Низкая посадка лишь подчеркнет живот, создаст дискомфорт в этой области. А если в ягодицах не хватает объема, то лучше выбирать трусики, не закрывающие полностью эту часть.

У фигуры «песочные часы» широкие бедра, которым нужно обеспечить хорошую поддержку. А для этого отлично подойдут боксеры или хипстеры (гибрид боксеров и бикини). Высокая посадка также будет комфортной для этого типа фигуры.

Тип фигуры «груша» по объему бедер похож на «песочные часы», поэтому к нему применимы все те же советы по выбору белья. Но также нужно обратить внимание, чтобы вырезы для ног были достаточно широкими.

Для прямоугольного типа фигуры и всех остальных, у кого бедра узкие, лучше выбрать трусы, которые не полностью покрывают ягодицы или живот. Бикини отлично подойдут.

Дополнительный объем в ягодицах можно создать при помощи вкладышей от лифчика

Да, существуют специальные трусики с эффектом пуш-ап. Но если таких под рукой не оказалось, то можно немного увеличить объем этой части тела с помощью вкладышей из бюстгальтера, прикрепив их изнутри тейп лентами.