11 бытовых привычек, от которых пора отказаться, потому что они бесполезны

Есть немало лайфхаков, которые якобы делают стирку и уборку проще. Об одних хитростях мы узнаем от мам и бабушек, а о других — из социальных сетей. Вот только многие из этих советов на деле не так эффективны. Более того, даже бытовые привычки, которым мы следуем годами, могут оказаться бесполезными.

Чистить все смесью соды и уксуса

Соду и уксус часто используют по отдельности для удаления разных загрязнений. Сода хорошо справляется с жиром, а уксус подходит для очистки раковин после использования жесткой воды. Многие думают, что если смешать эти два ингредиента, то получится универсальное суперсредство. Но сода и уксус не работают вместе. В результате химической реакции их смесь теряет свою эффективность. Толк от нее есть только в тот момент, когда она еще пузырится. Как только этот процесс заканчивается, смесь превращается в жидкость, которая не справится с пятнами.

Смешивать несколько чистящих средств

Для усиления эффекта некоторые смешивают не только соду и уксус, но и специальные средства. Например, предназначенные для устранения засоров. Однако делать так или даже просто использовать несколько средств друг за другом не стоит. Ведь неизвестно, как среагируют химические вещества в них. Лучше использовать одно средство по инструкции, а если оно не помогло избавиться от засора, вызвать сантехника.

Замачивать одежду в воде с солью

Women's hands wash clothes / Laboko

Бытует мнение, что, если перед стиркой замочить одежду в воде с солью, это предотвратит выцветание вещей. Соль действительно добавляют при окрашивании тканей, чтобы закрепить цвет. Но вот делать это дома самим уже слишком поздно и от использования воды с солью нет толка. Если одежда теряет цвет, значит, ее не обработали нужным образом на производстве.

Мыть унитаз газировкой

Иногда в качестве лайфхаков для уборки предлагают использовать подручные средства, которые якобы работают не хуже, а то и лучше специализированных. Например, считается, что газировка отмоет унитаз благодаря своим пузырькам. Однако содержащийся в ней сахар может стать настоящим магнитом для микробов. Поэтому стоит использовать средства, специально предназначенные для очистки унитазов и дезинфекции.

Удалять пятна от чернил лаком для волос

Black ink splatter / Nicemonkey

Еще один лайфхак, на который нередко полагаются по старой памяти, — удалять пятна от чернил с помощью лака для волос. Секрет этого метода в том, что избавиться от следов чернил помогает спирт. Когда-то его действительно добавляли в лаки для волос, но сейчас используют в меньших количествах или отказываются от него вообще. Надежнее просто использовать медицинский спирт. Но он подойдет не для всех материалов. Его не стоит наносить на деликатные и синтетические ткани (например, шерсть и шелк).

Сразу наносить чистящее средство на ковер

Wash the carpet / victoshafoto , Cleaning Stain in Carpet / tab62

Как только мы случайно проливаем что-то на ковер, то пытаемся сразу избавиться от пятна и быстро смачиваем его водой и наносим чистящее средство. Но эта поспешность только усугубит положение: лишняя влага испортит волокна ковра и может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Лучше аккуратно промокнуть пятно, сбрызнуть его чистящим средством и промокнуть снова.

Использовать хлорку для очистки швов между плиткой

Removing mold and mildew from tile joints in the bathroom by woman hand in pink protective gloves and spray, copyspace / natali.maliarchuk

Некоторые считают хлорку универсальным чистящим средством, но она далеко не всегда подходит для уборки. Например, ее не стоит использовать при очистке швов между плитками. Со временем хлорка разъедает швы, а еще оставляет на них пленку, которая притягивает больше грязи.

Мыть полы стиральным порошком

House cleaning / flas100

Некоторые не любят заполнять шкафчики разными чистящими средствами и используют одни и те же для разных целей. Например, моют полы стиральным порошком. Но он слишком щелочной, поэтому может повредить пол. Кроме того, в обычное ведро не поместится достаточное количество воды, чтобы правильно развести порошок. Из-за этого на полу после мытья могут остаться разводы.

Убирать за питомцами, используя средства с аммиаком

Young border collie in a living room / Judithdz

Иногда питомцы забывают о дрессировке и хороших манерах и помечают мебель и ковры дома. Чтобы удалить пятно и избавиться от неприятного запаха, многие используют средства с аммиаком. Однако его запах может запутать питомца, из-за чего он пометит то же место снова. Поэтому вместо этого вещества советуют использовать специальные ферментные чистящие средства.

Пылесосить в одном направлении

Бытовало мнение, что пылесосить ковры нужно в одном направлении. Но это лишь превращает уборку в пустую трату времени, ведь пыль и грязь могут «прятаться» в волокнах ковра. Чтобы очистить их полностью, следует двигать щетку пылесоса вперед-назад и слева направо.

Использовать для уборки горячую воду

Cleaning a kitchen / photographee.eu

Многие считают, что важно разводить чистящие средства в горячей воде и мыть поверхности с ее использованием, ведь она уничтожает микробы. Но на самом деле горячая вода снижает эффективность некоторых средств. Стоит внимательнее присматриваться к указаниям производителя на упаковке. Там может быть прямо написано, что средство лучше использовать с холодной водой.

На какие бытовые привычки вы полагались раньше, а со временем поняли, что они не так уж полезны?

Фото на превью House cleaning / flas100