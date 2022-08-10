12 досадных ошибок, из-за которых домашний маникюр не получается, как в салоне
Многие девушки хотя бы раз пробовали делать маникюр дома. Мы делаем это по разным причинам: к примеру, еще не нашли своего мастера или просто хотим немного покреативить и потренироваться в искусстве нейл-арта. И хотя бы однажды бывало такое, что маникюр у нас получался криво-косо: то лак застынет пузырями, то плохо высохнет и смажется, то отколется уже на следующий день.
Сегодня мы в ADME разобрали распространенные проблемы домашнего маникюра и составили статью-рекомендацию, как избежать ошибок и получить ногти с идеальным покрытием.
Мы неправильно подготавливаем ногти перед нанесением лака
- Пузырьки возникают, когда мы наносим лак слишком толстым слоем или не даем предыдущему слою как следует высохнуть.
- Жир и влага тоже способствуют появлению пузырьков. Если на руках остались излишки крема или масла для кутикулы или вы красите ногти во влажном помещении, лак высохнет с пузырями.
- Кроме того, не нужно трясти руками, дуть на них и подставлять под вентилятор, чтобы свежий маникюр побыстрее высох.
- Не пренебрегайте нанесением базы и топового покрытия.
- Если все сделано правильно, но лак все равно пузырится, проблема может быть в истекшем сроке годности, неправильном хранении пузырька или плохом качестве самого лака.
Трясем пузырек с лаком, чтобы перемешать
- Если лак долго стоял, его нужно перемешать, прежде чем красить ногти. И мы привыкли трясти его, чтобы шарики внутри застучали, но, оказывается, так лучше не делать. Встряхивание приведет к тому, что в лаке образуются пузырьки воздуха, а после нанесения «всплывут» на свежем покрытии и все испортят.
- Вместо того чтобы трясти пузырек, переверните его вниз крышкой и аккуратно покатайте между ладоней.
Не пользуемся кисточкой для макияжа
- Иногда мы «залезаем» кисточкой на кутикулу и пытаемся вытереть лак ватной палочкой. Но лучше так не делать, а вместо этого взять скошенную кисточку для макияжа. Смочите ее в ацетоне, чтобы аккуратно убрать лишнюю каплю лака с кожи.
Моем посуду или принимаем душ сразу после маникюра
- Стоит подождать как минимум 2 часа после того, как сделан маникюр. Горячая вода и пар вредны для свежего покрытия — оно может размягчиться и испортиться. Поэтому, даже если кажется, что лак уже высох, лучше повременить.
Не вытираем тщательно кисточку о край пузырька
- Если не вытереть кисточку, лака получится слишком много и слой на ногте выйдет толстым. Он дольше сохнет, и всегда есть риск образования пузырьков на покрытии. Перед нанесением стоит как следует вытереть кисточку о край пузырька.
Наносим лак в разных направлениях, а не в одном
- Красить ноготь стоит всегда от центра ногтевого ложа наверх, к кончикам. Не двигайте кисточкой туда-сюда, чтобы покрытие получилось идеально ровным.
Используем металлический пушер вместо деревянной палочки
- Отодвигать кутикулу необходимо, но, не будучи профессионалом, металлическими инструментами можно случайно повредить и ноготь, и кожу вокруг него.
- Вместо металлического пушера используйте апельсиновую палочку для маникюра, чтобы аккуратно отодвинуть кутикулу.
Красим ногти, держа руку на весу
- Идеальные условия для нанесения маникюра — плоская, хорошо освещенная поверхность, к примеру рабочий стол с настольной лампой.
- Не красьте ногти на весу или при плохом освещении: в первом случае рука слишком неустойчива и нанесенное покрытие будет неровным, а во втором из-за недостаточного освещения можно просто не заметить собственных ошибок.
Размачиваем ногти перед маникюром
- Многие из нас погружают руки в горячую ванночку, чтобы размягчить кутикулу. Если переборщить с температурой и временем погружения, ногти могут стать ломкими.
- Лучше использовать специальные средства для размягчения кутикулы, которые наносятся точечно.
Перебарщиваем с полировкой ногтей
- После полировки специальным буфером ногти выглядят гладкими и ухоженными, но если прибегать к этой процедуре слишком часто, ноготь станет тонким и ломким — ведь полировка, по сути, стирает верхний слой ногтя.
- Отдавайте предпочтение буферу помягче и не полируйте ногти слишком часто.
Разбавляем загустевший лак ацетоном
- Многие используют жидкость для снятия лака в качестве разбавителя, чтобы вернуть старому загустевшему лаку прежний вид. Но ацетон, наоборот, растворяет лак и никак не поможет получить первоначальную текстуру.
- Существует множество средств, предназначенных специально для разбавления загустевшего лака. Они не испортят текстуру и сработают как нужно.
Наносим лак в один слой
- Некоторые, чтобы сэкономить время, наносят цветной лак в один тонкий слой. Так, конечно, ногти высохнут быстрее, но красивого и насыщенного цвета точно не выйдет: получатся проплешины и полосы.
- Правильнее будет нанести 2–3 тонких слоя и не забыть тщательно высушить каждый из них.
Девушки, а вы делаете маникюр дома или ходите к мастеру? Если любите творить красоту на ногтях сами, расскажите и о своих лайфхаках тоже.
AdMe/Сделай сам/12 досадных ошибок, из-за которых домашний маникюр не получается, как в салоне
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