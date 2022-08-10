12 досадных ошибок, из-за которых домашний маникюр не получается, как в салоне

Многие девушки хотя бы раз пробовали делать маникюр дома. Мы делаем это по разным причинам: к примеру, еще не нашли своего мастера или просто хотим немного покреативить и потренироваться в искусстве нейл-арта. И хотя бы однажды бывало такое, что маникюр у нас получался криво-косо: то лак застынет пузырями, то плохо высохнет и смажется, то отколется уже на следующий день.