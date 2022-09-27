12 неуместных подарков учителям, которые вызывают не радость, а недоумение

Выбрать подарок всегда сложно. Даже для родных людей и близких друзей мы порой долго ищем то, что действительно придется им по душе. А уж учителям многие преподносят максимально нейтральные подарки или, наоборот, пытаются соригинальничать. И часто эти презенты расстраивают преподавателей. Мы пообщались с учителями, и они поделились тем, какие подарки давно не доставляют им радости. В конце статьи вы узнаете, что педагоги будут счастливы получить от своих подопечных.

Еда

Сейчас у многих педагогов съедобные подарки, как, например, фруктовая композиция, вызывают лишь недоумение. Создается впечатление, что учащиеся и их родители хотят «подкормить» учителя. Особенно преподавателям не нравится, когда им преподносят конфеты. Во-первых, этот продукт дарят в огромном количестве. Учителя элементарно не съедят столько, потому что это может принести вред здоровью. Во-вторых, все прекрасно знают, что в канун праздников в магазинах распродают все наборы, в том числе залежалые.

Ежедневники

Еще один предмет, который учителям тоннами дарят на разные праздники. От скопления ежедневников нет никакой пользы. Обычно человек пользуется одной записной книжкой на протяжении долгого времени. Остальные будут просто пылиться. Стоит помнить также, что не все люди используют ежедневники, тем более сейчас, в век компьютеров и смартфонов. Наконец, такой подарок может выглядеть бестактно и даже обидеть учителя. Получается, что учащиеся и их родители видят своего педагога только в одной роли и, по их мнению, ему нечем больше заняться в жизни, кроме как школьными делами.

Чай и кофе

В большинстве случаев они наверняка расстроят учителя. Некоторые педагоги говорят, что чай и кофе — это банальные, обезличенные подарки. Когда учителям преподносят такие вещи, им кажется, что ученики и родители просто не потрудились узнать своего преподавателя чуть ближе. Не стоит забывать также о том, что чай с какими-либо вкусовыми добавками может не прийтись по душе человеку. А кофе и вовсе пьют далеко не все (особенно если он растворимый). Некоторым людям этот напиток вообще опасно и противопоказано употреблять.

Статуэтки

Статуэтки, конечно, могут украсить дом. Но только не в случае, если они сомнительного качества и имеют неказистый дизайн. Такую вещь учитель не поставит на видное место как красивый предмет интерьера или памятный сувенир. Скорее он просто спрячет статуэтку подальше в шкаф. Она, конечно, будет напоминать о любимых учениках, но ему не захочется, чтобы она мозолила глаза.

Косметика

Косметика — это слишком деликатный подарок, чтобы дарить ее учителю. Есть риск перейти тонкую грань и нарушить субординацию. Например, антивозрастной крем — серьезный повод для обиды. А с декоративной косметикой легко ошибиться: вдруг учителю не подойдет марка или цвет помады, теней, пудры и так далее. Еще педагогам часто дарят кремы для рук. Это довольно нейтральный подарок. Но из-за того, что многие прибегают к такой идее, эти презенты скапливаются у учителей, и они просто не успевают использовать все средства.

Средства гигиены

Любые предметы гигиены, будь то гели для душа, шампуни или уж тем более дезодоранты, можно дарить очень близким людям, например маме или сестре. Учителю же преподносить такие вещи неэтично. К тому же, как и в случае с антивозрастным кремом, человек может обидеться на такой подарок: как будто преподавателю намекают на то, что ему надо помыться.

Сервизы

По признанию учителей среднего и преклонного возраста, за годы работы они получили в подарок столько сервизов, что их просто некуда девать. Ни к кому не приходит в гости столько людей, чтобы выставлять на стол всю эту посуду. А одинокие чашки и блюдца из разных наборов на многих преподавателей навевают тоску. Молодые учителя тоже не будут в восторге от такого подарка. Как правило, они считают фарфоровую посуду старомодной и не используют ее.

Ювелирные изделия

Слишком дорогими подарками можно поставить учителя в неловкое положение. Преподавателю будет казаться, что теперь он в долгу перед родителями и учениками. К тому же украшения — это дело вкуса.

Парфюм

Дарить преподавателю духи — это просто бестактно. Во-первых, невозможно угадать предпочтения человека, если это, конечно, не лучший друг или близкий родственник. Во-вторых, не все люди пользуются парфюмом, а у некоторых может быть даже аллергия. В-третьих, есть риск, что педагог неправильно поймет такой подарок: парфюм как будто намекает на то, что от учителя нехорошо пахнет.

Мягкие игрушки

Игрушка может быть милым презентом. Для ребенка и иногда для влюбленных парочек. Однако дарить такое взрослой женщине или мужчине, которые преподают в школе, опрометчиво. Подобный подарок не принесет учителю пользы, а будет просто валяться без дела. В лучшем случае он отдаст игрушку своим детям, если они у него есть. Но ведь и им может не понравиться плюшевый друг.

Предметы гардероба

Подарить какой-нибудь симпатичный свитер можно близкому приятелю или родственнику. Выбирая же такой презент учителю, вы легко можете ошибиться с цветом, фасоном и размером. То же касается и обуви.

Книги по профилю

Кажется, что дарить педагогу литературу, связанную с его профилем, вполне уместно. Поэтому люди часто преподносят, к примеру, учителю физики биографию какого-нибудь ученого, а преподавателю литературы — томик о жизни великого писателя. Но ведь учителя и так уделяют своему предмету все свое внимание. И в свободное от работы время им хочется заняться чем-то другим, а не изучать очередную книгу по специальности.

Бонус: учителя рассказали, какие подарки доставляют им удовольствие

Учителям нравится, когда их стараются узнать поближе и дарят что-то, связанное с их хобби. Можно также преподнести технические устройства: флешки (на фото выше), съемные диски, пауэрбанки и так далее. Ведь современные преподаватели тоже много времени проводят за ноутбуком и телефоном. Еще многим нравится, когда им дарят сертификаты в магазины, билеты на культурные мероприятия, подписки на онлайн-сервисы. А самым лучшим подарком учителя назвали креативные вещи, которые ученики сделали сами. Например, видеопоздравление, стихи и песни собственного сочинения.