12 советов, которые на раз-два сделают жизнь проще и сберегут драгоценные нервы

Порой женщинам приходится мириться с мелкими бытовыми неудобствами, которые, хотя и не заметны со стороны, знатно досаждают. Вместо того, чтобы каждый раз искать решения самостоятельно, бывает полезно обратиться к чужому опыту. Многие находки способны не просто сэкономить время, силы и деньги, но и поменять отношение к привычным вещам.



1. Использовать горизонтальную прокладку дополнительно к обычной

В интернете стал популярен лайфхак, который увеличивает эффективность женских прокладок. Для этого используется не одна, а две штуки. Первая приклеивается, как обычно, а вторая перпендикулярно ей. Использовать женские предметы гигиены таким способом можно, например, ночью во время сна.

2. Спать в мужских боксерах

Если сравнить цену на женское и мужское белье, окажется, что покупать мужское гораздо выгоднее. Это уже учли многие предприимчивые женщины и советуют для сна использовать именно его. В свободных боксерах спать ничуть не хуже, чем в женской пижаме. Часто их продают в наборе по несколько штук, что делает покупку еще удобнее.

3. Наносить прозрачное покрытие на украшения, которые раздражают кожу

Металл на некоторых украшениях может вызывать неприятные ощущения. Особенно часто это бывает, если они изготовлены из недорогих материалов. Но это не повод отказываться от эффектных и любимых аксессуаров. Чтобы чувствительная кожа была защищена, можно покрыть раздражающие части украшений прозрачной краской или лаком.

Я купила прозрачную аэрозольную краску. Я наношу ее на все мои дешевые украшения. У меня есть несколько ожерелий, которые мне нравятся, в них содержится что-то вроде никеля. Я обрабатываю спреем, и готово! © parsnipsandpaisley / Reddit

Я наношу прозрачный лак на крючки от дешевых сережек, чтобы мои чувствительные уши не болели. © the_myleg_fish / Reddit



4. Подшивать бретели бюстгальтера нитками

Бретельки на некоторых бюстгальтерах очень быстро ослабевают, и их приходится подтягивать снова и снова. Особенно неудобно, когда это происходит под многослойной одеждой. Чтобы нижнее белье было комфортнее носить, можно просто настроить нужный размер лямки и подшить ниткой.

Я пришиваю регулируемые бретели бюстгальтера, когда настрою до нужного размера. Больше лямки не ослабевают и не соскальзывают с плеч. © thatbtchshay / Reddit

5. Обильно мазать руки вазелином или кремом перед тем, как надеть перчатки для мытья посуды

Если хочется, чтобы кожа рук была ухоженной, а времени на салоны нет, можно сделать спа прямо на кухне. Для этого нужен вазелин или густой жирный лосьон и резиновые перчатки. Следует обильно смазать руки средством и вымыть посуду в перчатках в горячей воде. После этого руки будут гладкими и нежными.

6. Выжимать остатки крема с помощью крышки

Даже когда кажется, что использованный тюбик из-под крема пора выбрасывать, содержимого там может оставаться довольно много. Поэтому можно запросто выжать оставшуюся часть с помощью крышки и отсрочить расставание с любимым средством. Для этого нужно разрезать тюбик сверху, поместить крышку внутрь и надавить.

7. Быстро развешивать вещи на плечики

Развешивать вещи по плечикам не самое увлекательное занятие. В интернете предложили способ, который упростит эту рутину. Для этого нужно нанизать вещи на руку, затем поштучно надевать на вешалку, держа ее за крюк. При этом продевать руку следует через горло каждой вещи с лицевой стороны.

8. Кипятить менструальную чашу в венчике

При кипячении менструальной чаши иногда возникают сложности. Следить за тем, чтобы она не касалась дна кастрюли, и вынимать ее из кипятка довольно неудобно. Иногда это решается с помощью ложки, но еще удобнее использовать обычный металлический венчик. Так можно просто положить чашу внутрь него и опустить в воду.

9. Сделать ледяной стик для лица из использованной помады

Если губная помада закончилась, можно продолжить ее использовать. Правда, уже другим способом. Для этого освободившийся внутренний цилиндр заливают немного воды и замораживают. В результате получается удобный охлаждающий стик для лица. Держать такое приспособление гораздо проще и комфортнее, чем кусочек льда.

10. Чистить украшения домашними средствами

Чтобы драгоценности сияли, их можно чистить доступными средствами, которые советуют как ювелиры, так и обычные люди. Один из самых простых способов для всего, кроме опалов, — использование средства для мытья посуды и мягкой зубной щетки. Также можно смешивать укcус и цитрусовую цедру — работает на отлично.

11. Класть лимонную кожуру в посудомоечную машину

Чтобы улучшить качество мытья посуды в посудомоечной машине, можно положить кожуру цитрусовых в контейнер для посуды перед запуском программы. Натуральная лимонная кислота очищает технику, и посуда сияет сильнее. Также благодаря этому техника будет иметь тонкий натуральным аромат.





12. Добавлять уксус вместо кондиционера для белья

Иногда кондиционер для белья накапливается в полотенцах, и они хуже впитывают влагу. Поэтому для смягчения ткани можно вместо кондиционера добавлять немного уксуса. При этом чистые вещи не будут иметь уксусного запаха. Это простое средство также эффективно очищает кухонные полотенца и мочалки. А запуск стиральной машины при максимальной температуре с уксусом раз в месяц будет хорошей профилактикой от накопления запахов внутри техники.