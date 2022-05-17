13 советов, которые помогут перераспределить бытовые расходы и накопить на что-то нужное

Экономия воды и электроэнергии помогает не только сократить траты из семейного бюджета, но также уменьшает наш углеродный след на планете. Так что самое время сделать 2 полезных дела сразу.

Мы в ADME выяснили, что это совсем не сложно. Следуя простым рекомендациям экспертов, можно существенно сократить платежи по счетчикам.

Брать посуду под размер конфорки

Выбирая посуду, не соответствующую размеру конфорки, мы зря расходуем электроэнергию. Если ставить маленькие кастрюли на большие конфорки, часть электроэнергии будет тратиться на нагрев лишней площади.

Правильно использовать кондиционер

Когда работает кондиционер, нужно плотно закрывать окна и двери. Кроме того, на него не должен падать прямой солнечный свет. Иначе он нагревается и начинает работать интенсивнее. Также не стоит охлаждать помещения круглосуточно — есть смысл выключать кондиционер, когда уходите из комнаты.

Умеренно наполнять холодильник, но не оставлять его пустым

Чтобы снизить энергопотребление холодильника, эксперты советуют предпринять несколько шагов. Во-первых, выбирать современные экономичные модели. Во-вторых, поставить прибор в прохладном месте, подальше от батареи и плиты, и учитывать, что от задней стенки холодильника до стены расстояние должно быть не менее 5 см. В-третьих, не класть в холодильник теплые продукты. Кроме того, важно поддерживать порядок внутри холодильника: так вы быстрее найдете то, что вам нужно, следовательно, дверца будет меньше времени оставаться открытой — и холод внутри лучше сохранится. Также эксперты рекомендуют заполнять холодильник продуктами минимум на 2 / 3, чтобы ему не приходилось охлаждать воздух. Если вам не нужно столько продуктов, можно заполнить пространство бутылками с водой.

Кипятить в электрическом чайнике ровно столько воды, сколько нужно

Не стоит кипятить полный чайник, чтобы сделать пару чашек чая. Так вы израсходуете энергию впустую — на нагрев воды, которая вскоре все равно остынет. Также важно очищать чайник от накипи. Она обладает очень низкой теплопроводностью, поэтому в посуде с накипью энергии на кипячение тратится больше.

Снизить яркость телевизора

Энергопотребление телевизора такое же, как у мобильных телефонов: чем выше яркость экрана, тем больше энергии он потребляет. Когда телевизор стоит на хорошо освещаемом солнцем участке комнаты, мы максимально увеличиваем яркость, чтобы отчетливо видеть изображение. Если поставить телевизор в затемненное место, настройки яркости можно снизить до нормальных или минимальных. Это не только поможет сэкономить электричество, но также обеспечит более долгий срок службы техники.

Вместо тропического душа использовать обычный

Опытным путем мы установили, что из тропического душа выливается более 20 л воды в минуту, а из душа с маленькой головкой — около 8 л. Если вместо тропического душа пользоваться душем с маленькой головкой, экономия составит до 12 л в минуту.

Вовремя очищать мешок и фильтры пылесоса

Пылесос с забитым мешком тратит больше энергии на всасывание пыли. Тяга уменьшается, энергопотребление прибора возрастает. Чтобы этого не происходило, нужно регулярно чистить фильтры пылесоса и вытряхивать сор из пылесборника. Кроме того, если отказаться от тяжелых ворсистых ковров, время на уборку пылесосом существенно сократится, и это тоже выльется в экономию электроэнергии.

Не смывать в унитаз бытовой мусор

Речь идет о мелком или дурнопахнущем мусоре, который лень или не хочется класть в ведро. А ведь на смыв, скажем, одного тухлого помидора пойдет до 10 л воды. Кроме того, смывание в унитаз не предназначенных для того предметов может вызвать засор и порчу канализационных труб, так что потом придется раскошелиться на ремонт.

Пускать в помещение больше естественного света, чтобы реже пользоваться электрическим

В помещениях с большим количеством естественного света позже включают и раньше выключают электрическое освещение. Чтобы получить максимум солнечного света, нужно чаще мыть окна, не перекрывать их цветами и другими предметами, вовремя отодвигать шторы и жалюзи. А еще можно расположить у окна рабочий стол или разделочную поверхность, чтобы реже пользоваться подсветкой или настольной лампой.

Установить дома диммеры

Диммеры устанавливают вместо обычных выключателей, чтобы можно было регулировать яркость света. Например, если вам нужно оставить на ночь свет в коридоре, вы можете включить его не на полную мощность, а на 10–20 %, и этого будет достаточно, чтобы не споткнуться в темноте. Есть диммеры, которыми можно управлять с помощью приложения, то есть вам даже не придется вставать с кровати, чтобы выключить свет в ванной или коридоре.

Готовить блюда на пару

Для приготовления на пару нужно меньше воды, чем для варки, а продукты при этом сохраняют больше полезных свойств. Если вы все же предпочитаете варить овощи, используйте бульон, чтобы сварить суп.

Не открывать дверцу духовки, чтобы проверить готовность блюда

Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки, чтобы проверить еду, которая в ней запекается, температура падает примерно на 25 °C. Духовке приходится работать интенсивнее, чтобы вернуть температуру к выставленному значению. Вы сэкономите электричество, если будете держать окошко в дверце идеально чистым, чтобы смотреть сквозь него.

Заранее начинать разморозку продуктов

Так вам не придется потом размораживать их проточной водой или в микроволновке. В большинстве случаев достаточно вытащить еду из морозилки утром, чтобы вечером ее можно было приготовить.