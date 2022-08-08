14 лайфхаков для уборки в доме, которые помогут не упахаться, как лошадь

Содержать жилье в чистоте — это труд, который требует немало сил и еще больше времени. Но иногда можно схитрить, чтобы поддерживать квартиру в опрятном виде и при этом экономить собственные ресурсы.

ADME делится подборкой лайфхаков, которые облегчают процесс уборки. Многие советы мы уже опробовали на себе, а некоторые узнали от наших сотрудников.

1. Не наводить порядок в выходные дни

Очень обидно, когда после 5 рабочих будней 2 выходных дня (или даже только один) приходится тратить на уборку. В качестве эксперимента мы попробовали убирать в будний день после работы. Ведь этот день уже все равно занят рутиной, поэтому его не так жалко, как свободный. У кого-то наведение порядка заняло один вечер, кому-то понадобилось два. Зато было очень приятно проснуться в выходные и осознать, что по дому ничего делать не надо.

2. Разложить в разных местах влажные салфетки или тряпки

Этот лайфхак рассказала нам наша сотрудница. В каждой комнате она держит пачку специальных одноразовых салфеток для уборки. В свободную минутку или при необходимости (например, на столе обнаружилось пятно) она протирает ими мебель, телевизор, книжные полки и т. д. Времени такая мини-уборка занимает мало, усталость от нее не возникает. Зато дома реально становится чище и поддерживать чистоту так проще.

3. Вычистить труднодоступные места палочками для еды

Всегда найдутся укромные уголки, которые так просто не достать обычной тряпкой. Узкие щели в ванной, закоулки на кухне и труднодоступные пространства в комнате можно почистить при помощи палочек для еды. Для этого достаточно обернуть их в салфетку.

4. Систематизировать процесс при помощи дневника

По нашему опыту, электронный или бумажный дневник уборки позволяет систематизировать процесс наведения чистоты и ничего не забыть. Есть как минимум 2 варианта: Разделить все задачи по уборке на небольшие подзадачи и записать их в блокнот или специальное приложение (подойдут программы для тайм-менеджмента и достижения целей). Получается удобнее, если каждая подзадача занимает не более 20 минут. Если выполнять несколько таких мини-блоков раз в несколько дней, не придется тратить целый день на наведение чистоты.

Разделить уборку на 2–3 больших блока по зонам, например: спальня и другие комнаты, ванная и туалет, кухня. В приложение или дневник записать все задачи по каждому блоку и определить день, когда удобнее наводить порядок в каждой из зон.

5. Купить разные тряпки или салфетки для разных поверхностей

В качестве эксперимента автор статьи приспособила салфетки из микрофибры для уборки разных видов поверхностей. Она приобрела специальный набор разных салфеток. Желтая — самая мягкая и с самым коротким ворсом. Бережно удаляет загрязнения, поэтому ею спокойно можно протирать экраны и мониторы.

Зеленая — мягкая ткань с чуть более длинным ворсом, с одной стороны рельеф напоминает параллельные бороздки, а с другой небольшие квадраты. Такой материал работает как щетка и лучше оттирает пятна, для мытья столов подходит идеально.

Красная — мягкая тканевая салфетка с ворсом средней длинны, очень цепкая, отлично собирает пыль.

Голубая — безворсовая гладкая ткань, хороша для мытья зеркал, потому что круто убирает загрязнения и не оставляет разводов.

Оранжевая — с коротким мягким ворсом с одной стороны и цепким ворсинками, похожими на мелкие петли из грубой лески, с другой. Отлично чистит кухонную плиту: жесткая сторона снимает пригоревшую грязь, а мягкая — полирует. Еще один плюс — дома имеется набор симпатичных тряпочек для уборки, а не склад старой ветоши.

6. Не драить все руками, а позволить бытовой химии сделать большую часть работы

Опытным путем мы выяснили, что если нанести моющее средство на грязную поверхность и оставить минут на 20–30, то процесс уборки становится менее трудоемким и более эффективным. Поверхность не приходится оттирать с усилием, при отсутствии очень сильных въевшихся загрязнений достаточно просто провести губкой. Средство успевает подействовать, если не смывать его сразу. Важно: если на средстве написано, что оно не подходит для определенных поверхностей или что его нельзя оставлять больше указанного времени, этот способ не подходит.

7. По возможности отвести детей в отдельную комнату

Чтобы немного сократить фронт работ при наведении порядка, можно выделить для детских игр отдельную комнату. В этом случае хаос сконцентрируется в одном месте, а не распространится по всей квартире.

8. Обработать сталь оливковым маслом

Чтобы предотвратить появление разводов, потускнения, коррозии и пятен от воды на посуде, раковине, достаточно нанести каплю оливкового масла и протереть все предметы из нержавеющей стали. После нанесения рекомендуется отполировать мягкой тканью.

9. Убирать не когда грязно, а когда чисто

Чем чище квартира, тем проще уборка. Нам в этом помогла организация пространства. Когда вещи хранятся в специально выделенных отсеках или ящиках, они не создают беспорядок, их сложнее испачкать грязными руками или случайно пролитыми напитками. Визуального шума становится меньше, полки выглядят более пустыми. В таком виде их легче протирать от пыли, да и не нужно отмывать множество отдельных мелких предметов, которые стояли там раньше. А если в течение недели образовался небольшой беспорядок, можно быстро рассортировать вещи по специально отведенным ящичкам.

10. Вычесывать животных на улице

Наверное, каждый, у кого есть пушистый кот или собака, знает, каково это — после вычесывания собирать тонну шерсти с ковра и потом еще долго находить ее в самых неожиданных местах. Домашние животные линяют почти круглый год, поэтому регулярное вычесывание — это необходимость. Но если перенести процесс за пределы жилища, в доме будет собираться меньше шерсти.

11. Пользоваться пульверизатором всюду, где получается

Жидкие средства для уборки, не оснащенные разбрызгивателем, можно перелить в бутылку с пульверизатором. Ну или переставить пульверизатор в нужную емкость. Мы попробовали и поняли, что так средство удобнее наносить и оно покрывает большую площадь.

12. Нанести на мебель антистатик

Светлую мебель, например диван, после чистки можно обработать антистатиком. Мы заметили, что после этого на поверхность оседает меньше пыли.

13. Чистить кухонную плиту металлическим скребком

Казалось бы, не самое очевидное решение. Но опытным путем удалось выяснить, что металлический скребок отлично справляется с подгоревшим жиром на плите. Предварительно нужно нанести моющее средство. В нашем случае эксперимент проводился на керамической электроплите, не индукционной. Можно ли применять метод для других типов плит, нужно узнавать заранее.

14. Собрать шерсть с ковра при помощи швабры

Одна наша сотрудница рассказала, что обычная швабра для мытья пола с резиновой насадкой хорошо собирает шерсть с ковра, даже если кажется, что там ее уже нет. На фото выше — ковер, который только что хорошенько пропылесосили.