15+ примеров того, что ремонт — это не только горы строительного мусора, но и настоящее творчество
Стремление украсить свое жилище и сделать его не только удобным и функциональным, но и красивым, было свойственно людям всегда: так, первые свидетельства о росписи стен домов относятся к 3-му тысячелетию до нашей эры. Меняются эпохи и технологии, но, когда речь идет о ремонте, мы по-прежнему уделяем большое внимание не только качеству материалов, но и тому, как будет выглядеть кухня или ванная после переделки.
ADME приветствует творческие порывы во всем: начиная с приготовления пищи и заканчивая обновлением собственного дома.
«Добавил немного цвета»
- Наконец-то кто-то сделал по-настоящему ярко. Это просто невероятно! © lunathegoo / Reddit
«Я купил свой первый дом 10 месяцев назад и сразу же вынес всю старую мебель и начал ремонт»
«Это наш первый дом. Конечно, хотелось бы сделать еще круче, но мы были ограничены в деньгах. Теперь это наша маленькая тихая гавань»
«Моя ванная до и после»
- Прекрасный выбор цвета. Как по мне, это 90 % успеха переделки. © Capable-Candy-1640 / Reddit
Разница в один год
Небольшая реновация ванной комнаты
Бюджетная переделка кухни
Разница между фотографиями — полгода
«Потратил на эту переделку весенние каникулы. Да, получилось не идеально, но мне всего 15 лет и я делал все сам»
«Мой муж и наш кот переделали ванную комнату»
«Просто доверьтесь своей жене. Пару дней назад здесь была столовая»
«Мне всего 18 лет, и это мой первый большой самостоятельный проект. Мне кажется, получилось неплохо»
Переделка ванной. Плесень и устаревший стиль — до, и чистота и современность — после
Переделка кухни
«Эта переделка мне стоила всего $ 26!»
«Стены моего патио до того, как я его перекрасила, и после»
«В общей сложности прошло 2 года с начала переделки, но мы прерывались на ремонт в кухне»
«„Вдохновением“ для небольшой переделки ванной послужила лопнувшая труба»
Когда вы в последний раз делали ремонт? Что для вас было важнее: красота или практичность?
Фото на превью beaulogna0 / Reddit
AdMe/Сделай сам/15+ примеров того, что ремонт — это не только горы строительного мусора, но и настоящее творчество
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