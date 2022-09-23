15+ примеров того, что ремонт — это не только горы строительного мусора, но и настоящее творчество

Стремление украсить свое жилище и сделать его не только удобным и функциональным, но и красивым, было свойственно людям всегда: так, первые свидетельства о росписи стен домов относятся к 3-му тысячелетию до нашей эры. Меняются эпохи и технологии, но, когда речь идет о ремонте, мы по-прежнему уделяем большое внимание не только качеству материалов, но и тому, как будет выглядеть кухня или ванная после переделки.

ADME приветствует творческие порывы во всем: начиная с приготовления пищи и заканчивая обновлением собственного дома.

«Добавил немного цвета»

Наконец-то кто-то сделал по-настоящему ярко. Это просто невероятно! © lunathegoo / Reddit

«Я купил свой первый дом 10 месяцев назад и сразу же вынес всю старую мебель и начал ремонт»

«Это наш первый дом. Конечно, хотелось бы сделать еще круче, но мы были ограничены в деньгах. Теперь это наша маленькая тихая гавань»

«Моя ванная до и после»

Прекрасный выбор цвета. Как по мне, это 90 % успеха переделки. © Capable-Candy-1640 / Reddit

Разница в один год

Небольшая реновация ванной комнаты

Бюджетная переделка кухни

Разница между фотографиями — полгода

«Потратил на эту переделку весенние каникулы. Да, получилось не идеально, но мне всего 15 лет и я делал все сам»

«Мой муж и наш кот переделали ванную комнату»

«Просто доверьтесь своей жене. Пару дней назад здесь была столовая»

«Мне всего 18 лет, и это мой первый большой самостоятельный проект. Мне кажется, получилось неплохо»

Переделка ванной. Плесень и устаревший стиль — до, и чистота и современность — после

Переделка кухни

«Эта переделка мне стоила всего $ 26!»

«Стены моего патио до того, как я его перекрасила, и после»

«В общей сложности прошло 2 года с начала переделки, но мы прерывались на ремонт в кухне»

«„Вдохновением“ для небольшой переделки ванной послужила лопнувшая труба»