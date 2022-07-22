18 неочевидных вещей, на которые не стоит жалеть места в машине

Есть два основных типа людей: у первых в машине нет ничего, кроме штатной аптечки и инструкции по эксплуатации, вторые забивают багажник под завязку всем, что им может пригодиться даже в наиболее маловероятных ситуациях. И лишь водители малочисленной третьей группы возят с собой набор действительно полезных предметов.

Мы в ADME изучили форумы автолюбителей по всему свету и выяснили, что нужнее всего за рулем водителям женского пола.

Мусорные пакеты

Рулон мусорных пакетов не займет в машине много места, однако спасет вас от мусора в виде разнообразных оберток и пустых кофейных стаканчиков, разбросанных по салону. Кроме того, при необходимости пакет можно превратить в дождевик, если вам, например, нужно поменять колесо во время проливного дождя.

Зубная паста или освежитель для рта

Тюбик зубной пасты или флакон освежителя дыхания не помешает в автомобиле и придется очень кстати, если вы провели ночь за рулем, ночевали не дома или вам предстоит встреча после обеда в китайском ресторане. Кроме того, зубная паста — хороший абразив, в случае необходимости ею можно отполировать фары и устранить небольшие царапины на кузове.

Нож для ремня безопасности

В экстренных ситуациях этот инструмент может спасти жизнь. Бывают случаи, когда водителю надо срочно выбраться из автомобиля, а ремень заклинило. Нож, который поможет справиться с водительским ремнем безопасности, нужно непременно хранить в бардачке. Еще один можно положить в карман на спинке водительского или пассажирского кресла, чтобы пассажиры сзади также могли им воспользоваться.

Косметичка

Конечно, косметичка уже и так лежит у вас в сумке, но мы советуем завести еще одну с самым необходимым и хранить ее в машине на случай непредвиденных ситуаций, а также для удобства — чтобы вам не приходилось все время брать с собой объемную сумку и можно было отправляться в небольшие путешествия налегке.

Средства гигиены

Иногда критические дни приходят не по расписанию. При этом, будучи за рулем, вы можете оказаться весьма далеко от ближайшей аптеки или магазина. Организуйте небольшой запас гигиенических средств. Так вы сможете выручить себя или подругу. Кроме того, прокладки можно использовать не по назначению. Например, если вы промочили обувь, выньте из нее мокрые стельки и вставьте прокладки. Тампоны можно использовать, чтобы остановить кровь из носа, обработать рану, развести огонь и для многого другого.

Пара удобной обуви

Пару удобной обуви совершенно необходимо иметь в автомобиле. Во-первых, вы сможете переобуваться каждый раз, когда надеваете обувь на каблуках, ведь в ней небезопасно. Во-вторых, вам не нужно будет возвращаться домой, чтобы переобуться для прогулки или занятий спортом.

Наличные мелкими купюрами

Храните в машине небольшую сумму наличных мелкими купюрами. Они пригодятся, чтобы давать чаевые, а также спасут, если не сработает ваша карта.

Теплая куртка

Положите в багажник теплую куртку, которую обычно не носите, чтобы на всякий случай у вас была возможность согреться. Она может выручить не только зимой, когда машина сломалась где-нибудь в глуши, но и летом во время ночевки на природе, ведь ночи за городом бывают очень прохладные.

Бутылка воды

Вода в машине совершенно точно необходима. Иногда за рулем можно застрять намного дольше, чем вы рассчитываете. Например, попав в пробку в жаркий день. Либо вы можете запрыгнуть в машину, испытывая жажду после тренировки или пробежки. Бутылка воды будет очень кстати. Также стоит положить в багажник канистру или 5-литровую бутылку с водой. Она может пригодиться, если у вас внезапно закончится жидкость для омывания стекол и во многих других ситуациях.

Запасной ключ от дома

Представьте, что вы приезжаете с работы домой, проделав немалый путь, и выясняется, что вы забыли или вовсе потеряли свой ключ. Как приятно осознавать, что в бардачке хранится дубликат, ведь вам не придется возвращаться или причинять неудобства другим людям.

Дезодорант

Не будет лишним в машине и дезодорант. Представьте, что вы едете на встречу в жаркий день, дорога занимает много времени, и вы начинаете сомневаться, что ваш антиперспирант еще действует. Помните лишь о том, что дезодорант не должен быть в виде аэрозоля — в машине он может нагреться и взорваться.

Темные очки

Даже если в обычной жизни вы очки не носите или в какой-то определенный день они не подходят к вашему образу, в машине все равно стоит держать пару с поляризационным покрытием. Бывают такие ситуации, когда просто необходимо защитить глаза, например если они устали, раздражены или слезятся. Также на рассвете и на закате, когда солнце еще низко или светит немного сбоку, козырьки не спасают и без очков, подавляющих блики, вам будет сложно разглядеть что-либо на дороге.

Изолента

Изолента — очень нужная вещь в машине. Представьте, что у вас отвалилось зеркало, порвался какой-нибудь шланг, треснула фара или лобовое стекло. Изолента поможет вам дотянуть до ближайшей СТО. Кроме того, ее (или скотч) можно использовать, чтобы приклеить записку (например, с вашим номером телефона) внутри или снаружи.

Снеки

Снеки помогут утолить голод, если вы отправились в дорогу неожиданно и не успели позаботиться о перекусе. Также они придутся кстати, если вы решите устроить спонтанный пикник или угостить своего или чужого ребенка, который испытывает дискомфорт от езды в машине.

Солнцезащитный крем

Если на улице жара, а ваша машина сломалась или вы попали в небольшую аварию, есть вероятность, что вам придется провести некоторое количество времени на открытом солнце. И даже в такие моменты не нужно забывать, что кожу следует защищать от ультрафиолетового излучения. Однако важно помнить, что солнцезащитный крем или спрей нельзя подвергать воздействию высоких температур, так что стоит позаботиться о том, чтобы машина не стояла долго на солнце. Также можно хранить крем в термосумке.

Резинка для волос

Резинки в машине прежде всего пригодятся длинноволосым автолюбительницам. Представьте: лето, жара, вы едете с открытым окном. Вопреки тому, что показывают в рекламе, длинные волосы не развеваются красиво сзади, они лезут везде — в рот, в нос и, конечно, в глаза, что изрядно мешает вождению. Резинка поможет вам справиться с этой ситуацией, а также пригодится, если вам нужно что-то обмотать, скрепить или стянуть.

Ручка

С появлением смартфонов люди перестали брать ручку в машину. А зря. Представьте, что собеседник по телефону просит вас записать что-то важное или вам нужно оставить записку со своим номером телефона. Ручка в таком случае была бы очень кстати.

Покрывало

Если вам нужно перевезти собаку или нечто пачкающее на заднем сиденье, вы можете постелить покрывало, чтобы не пришлось потом платить за химчистку. Также покрывало (или одеяло) пригодится для поездки на природу или на пикник.