7 советов, которые помогут вам быстро отличить брендовую вещь от подделки

Рынок поддельных товаров невероятно велик — от кроссовок Adidas и сумок Louis Vuitton до парфюма Chanel и декоративной косметики. Маркетологи усердно работают, чтобы заставить нас заплатить за товар целое состояние, а другие люди пользуются этим и предлагают те же продукты, но за бесценок. И хотя копии часто трудно отличить от оригинала, подделки могут быть опасны, так как они не проходят необходимый контроль и сертификацию.