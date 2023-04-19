7 советов, которые помогут вам быстро отличить брендовую вещь от подделки
Рынок поддельных товаров невероятно велик — от кроссовок Adidas и сумок Louis Vuitton до парфюма Chanel и декоративной косметики. Маркетологи усердно работают, чтобы заставить нас заплатить за товар целое состояние, а другие люди пользуются этим и предлагают те же продукты, но за бесценок. И хотя копии часто трудно отличить от оригинала, подделки могут быть опасны, так как они не проходят необходимый контроль и сертификацию.
1. Обувь Adidas
- Отверстия для шнурков в оригинальных Adidas сделаны не из металла, за исключением некоторых старых моделей. Также не забудьте посчитать их количество: подлинные модели всегда имеют 6 отверстий на детской и женской обуви и 7 отверстий на мужской.
- Проверьте логотип на заднике: он должен заполнять всю заднюю часть и выглядеть аккуратно. Поддельные пары обычно имеют маленький, деформированный и неправильно написанный логотип.
- Обратите внимание на форму задней части. У оригинала она плоская, а у подделки — закругленная. Также имейте в виду, что Adidas уже несколько лет не выпускает обувь с метками на пятке, поэтому у настоящих кроссовок их не будет.
- Проверьте серийный номер, который расположен на ярлыке язычка обуви. Настоящая пара имеет 2 разных серийных номера для правого и левого ботинка. На подделке чаще всего один и тот же серийный номер для обеих кроссовок.
2. Парфюм Chanel
- Во-первых, проверьте внешний вид флакона. На этикетке оригинала рельефные буквы, к тому же она должна быть идеально ровной. Проверьте маленький воротничок на горлышке флакона. Он должен быть отцентрирован и прилегать к горлышку.
- Посмотрите на дно флакона. В печати не должно быть ошибок, и она должна быть ровно посередине флакона, а не где-то сбоку. Сравните код партии и штрихкод. В оригинальной версии вы найдете штрихкод на задней стороне, а также на дне нераспечатанной коробки с духами.
3. Сумки Louis Vuitton
- Убедитесь, что узор равномерно распределен по всей сумке. Узор должен выглядеть ровным и быть зеркальным отражением самого себя по всей сумке. Если кружок обрезан на одной стороне сумки, он должен быть обрезан в том же месте на другой стороне.
- Проверьте, перевернуты ли эмблемы LV на задней стороне сумки. Поскольку сумки Louis Vuitton изготавливаются из одной непрерывной полосы кожи, эмблемы LV расположены правильно на лицевой стороне и вверх ногами на задней стороне сумки.
- Осмотрите фурнитуру и молнию. Она должна быть изготовлена из настоящего металла с золотым покрытием.
4. Помада MAC
- Проверьте коробку. Название оттенка и штрихкод должны быть указаны на наклейке.
- Прочитайте серийный номер на основании тюбика. Подлинные помады MAC имеют серийные номера, начинающиеся с A, B или C, за которыми обычно следуют 2 цифры, например, A44 или B32.
- Проверьте логотип MAC на колпачке. Настоящий логотип MAC должен выглядеть так, будто он почти вырезан на колпачке тюбика, а шрифт должен быть намного меньше по высоте, буквы должны располагаться близко друг к другу. Точки по обе стороны от буквы «А» также должны быть идеально круглыми.
- Понюхайте помаду. Если она настоящая, вы заметите мягкий ванильный аромат. Поддельные помады MAC могут пахнуть фруктами или конфетами.
5. Браслет Cartier Love
- На настоящих украшениях Cartier будет стоять клеймо с указанием типа металла, например, Au 750 или 750 для золота 18k, а также Pt 950 или 950 для платины.
- Взвесьте браслет. Подлинный браслет Cartier Love весит от 30 до 38 граммов, в зависимости от дизайна.
- Проверьте серийный номер. Помимо стандартного клейма, которое есть на всех украшениях Cartier, на обеих половинках браслета Love будет указан серийный номер браслета.
6. Crocs
- Проверьте логотип. Подлинные Crocs имеют отпечатанный логотип Duke на стельке. Там должно быть 2 глаза и 6 ровных бугорков сзади, видны 2 руки, на каждой из которых по 3 пальца.
- У настоящих Crocs на стельке должны быть циркуляционные утолщения.
- Проверьте подошву обуви. На подлинной обуви есть логотип Crocs в центре подошвы с одной стороны.
7. Джинсы Levi’s
- Проверьте нашивку на наличие ошибок. На подлинных Levi’s всегда указана модель, талия и размер, напечатанные черными буквами. Это связано с тем, что сначала создается общая этикетка, а затем эти характеристики печатаются на каждой конкретной паре джинсов.
- Кожаная нашивка не будет слишком светлой или слишком темной, а ярлык не выцветет при стирке.
- Этикетки, расположенные не по центру, или орфографические ошибки являются дополнительными признаками того, что пара поддельная.
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Фото на превью DenisMArt / Depositphotos.com
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