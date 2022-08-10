9+ лайфхаков с нижним бельем, о которых многие женщины не догадываются. И потому продолжают мучиться

Нижнее белье — как вторая кожа. Окружающие его не видят, но тем не менее оно играет важную роль в любом образе. А еще с ним связаны порой неприятные моменты: то косточка вылезет, то любимый комплект выйдет из строя, то «верблюжья лапка» на одежде проявится.

Мы в ADME понимаем, что иногда с нижним бельем приходится помучиться, поэтому нашли несколько приемов и лайфхаков, связанных с этим деликатным предметом гардероба.

1. Прокладки крест-накрест помогут от протеканий и «верблюжьей лапки»

От появления «верблюжьей лапки» могут спасти обычные ежедневные прокладки. Под обтягивающую одежду стоит положить их следующим образом: одну — прямо, а вторую — посередине, перпендикулярно первой. Чтобы избежать протекания в критические дни, тоже можно воспользоваться двумя ежедневками: положить одну на край второй или прикрепить к трусикам в форме перевернутой буквы «Т». Две пары трусов, надетых на ночь, тоже могут спасти от протекания.

2. Если косточка от бюстгальтера вылезла, а возможности ее починить нет, на помощь снова придут прокладки

Косточку следует обтянуть липкой стороной прокладки. Лучше всего для этого подойдут ежедневки, но если их не оказалось под рукой, можно обычную прокладку обрезать до нужного размера.

3. Если под одеждой нет бюстгальтера, скрыть анатомические подробности фигуры помогут наклейки

Но если специальных наклеек не оказалось под рукой, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять 2 обыкновенных пластыря от мозолей, соединить их крест-накрест и посередине положить ватный диск.

4. Для большего удобства съемные бретельки лифчика можно повернуть регуляторами вперед

Так будет гораздо проще и удобнее поправлять при необходимости высоту лямок.

5. Совсем необязательно тратиться на бюстгальтер с X-образной спинкой, его можно сделать самостоятельно

Для этого можно воспользоваться специальным зажимом, но если его нет — простая канцелярская скрепка тоже подойдет.

6. Если под рукой не оказалось специального мешка для стирки нижнего белья, выручит наволочка

Все очень просто: кладем белье в наволочку и отправляем в стиральную машину. Кстати, вывести пятна на нижнем белье может обычная кола. Нужно замочить пятно в коле, сполоснуть холодной водой, а затем постирать в машинке.

7. Стоит присмотреться к специальным аксессуарам для бюстгальтера — они совсем не бестолковые

Такие аксессуары можно найти в любом магазине нижнего белья. Стоят они недорого, а проблем решают массу. Советуем обратить внимание на следующие: Вкладыши под бюстгальтер, которые впитывают пот.

Силиконовые подкладки от натирания кожи бретельками.

Силиконовые зажимы, чтобы лямки бюстгальтера не соскальзывали.

Двусторонняя лента, чтобы элементы бюстгальтера (например, бретельки) не спадали.

Специальный эспандер на застежку бюстгальтера, если вдруг тот стал мал.

8. Не стоит выкидывать вкладыши от старого бюстгальтера, их еще можно пустить в дело

Вкладыши можно использовать как в быту, так и для того, чтобы обновить другое нижнее белье. Например, они подойдут для сушки кистей для макияжа. Некоторые люди утверждают, что вообще удаляют с их помощью пыль с любой поверхности. Еще вкладыши можно использовать в качестве подкладки в прозрачный бюстгальтер, они даже добавят эффект пуш-ап.

9. Если чашки лифчика деформировались, их можно выровнять с помощью фена

Температуру фена стоит выставить в зависимости от ткани бюстгальтера: чем плотнее ткань, тем выше температура. Горячий воздух быстро расправит неровности, весь процесс займет не более 2–3 минут.