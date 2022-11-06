Цветотип внешности: определяем и используем на практике

Как узнать свой цветотип, чтобы всегда выглядеть стильно и модно? На самом деле существует способ легко определить, какая одежда или аксессуары на 100 % будут вам к лицу. В статье рассказываем все тонкости определения и использования своего цветотипа, которые помогут всегда быть на высоте.

Что такое цветотип

Цветотип внешности, или сезонный цветовой анализ, часто используют в индустрии моды для того, чтобы определить цвета одежды и макияжа, которые будут удачно гармонировать с цветом кожи, глаз и волос модели. Есть мнение, что неправильно подобранные цвета могут акцентировать внимание на морщинах или неравномерном тоне кожи, в то время как «правильная» цветовая гамма подчеркнет естественную красоту человека.

Для чего нужно знать свой цветотип

Возможно, вы замечали, как одни цвета эффектно сочетаются между собой, а другие словно теряются на фоне друг друга. Когда мы говорим о выборе одежды, аксессуаров и декоративной косметики, эта закономерность тоже работает. Практическое применение цветотипов позволяет грамотно выбирать гардероб и макияж. Да и если знать «свои» цвета, есть реальный шанс избежать покупки ненужных, а точнее, неподходящих вам вещей. Если получится правильно определить свой цветотип внешности, вы сможете подчеркнуть свою естественную красоту и выглядеть стильно без больших трат. Ведь оказывается, что одни цвета одежды больше подходят для «холодных» оттенков кожи, а другие — для «теплых».

Какие цветотипы существуют и откуда они вообще взялись

Сезонный цветовой анализ не является чем-то новым. Современное видение гармоничных цветов происходит от понимания времен года художниками XIX века. Чтобы точно изобразить каждое время года, им нужно было понять цвета, которые отражают каждое из них, а это: весна;

лето;

осень;

зима. Когда происходит естественная смена времен года, меняется и набор цветовых оттенков вокруг, а следовательно, и цветотипы. Например, весна встречает нас своими нежными и яркими оттенками, а зима, наоборот, приносит приглушенные и ледяные тона. Это изменение цвета происходит из-за отраженного света в природе. Каждый раз, когда солнце меняет свое положение, оно словно рисует мир в других красках. Мы являемся частью природы, поэтому можем использовать «наработки» природы и смело применять их на себе, чтобы определить цветотип внешности.

Как определить свой цветотип

В 1980-х годах психолог Кэрол Джексон написала книгу «Раскрась меня красиво», которая стала бешено популярной в то время. В своей работе она значительно упростила ранее известную систему цветотипов Сюзанны Кейгилл. Кэрол хотела, чтобы любая женщина могла самостоятельно узнать свой цветотип внешности и использовать его по максимуму, легко подбирая гардероб, аксессуары и косметику. Во многом благодаря ее книге определить свой цветотип стало несложно. Для этого нужно выполнить 2 простых шага. Шаг № 1. Теплый или холодный? Есть 2 способа, которые помогут определить свою «температуру». По венам. При ярком свете взгляните на свою кожу и вены на внутренней стороне запястья. Если их оттенок близок к зеленому, то ваш тип теплый, а если он ближе к синему, то тип холодный. Тестирование нужно проводить при естественном освещении, чтобы на кожу не попадал посторонний свет. Если на коже есть сильный загар, этот метод не подойдет.

При ярком свете взгляните на свою кожу и вены на внутренней стороне запястья. Если их оттенок близок к зеленому, то ваш тип теплый, а если он ближе к синему, то тип холодный. Тестирование нужно проводить при естественном освещении, чтобы на кожу не попадал посторонний свет. Если на коже есть сильный загар, этот метод не подойдет. Тест на золото и серебро. Возьмите 2 куска ткани или бумаги серебряного и золотого цветов. Положите одну руку на первый кусок, а другую на второй. В одном случае («правильном») цвет вашей кожи будет хорошо сочетаться с цветом бумаги или ткани, рука будет выглядеть гладкой. В другом случае кожа вдруг начнет выглядеть неровной и пятнистой. Если в ходе теста хорошее сочетание было на «золоте», то ваш тип теплый, а если на «серебре», то холодный.

В принципе, уже на этом этапе можно остановиться на определении цветотипа, ведь результаты будут таковы: теплый — это цветотипы «весна» или «осень», холодный — «лето» или «зима». Однако для большей достоверности перейдем ко второму пункту и попробуем узнать цветотип более точно, используя не отдельные участки кожи, а черты внешности.

Шаг № 2. Светлый или темный? В данном случае нужно объективно оценить цвет своих глаз и волос и понять, какие оттенки преобладают. Светлые оттенки. Если ваши волосы светлые или темно-русые, но явно присутствует холодный пепельный подтон, а глаза серые, серо-синие, серо-зеленые или ореховые, то вы соответствуете цветотипу внешности «лето». Если волосы светло-русые или блонд (от медовых до соломенных), а глаза от светло-карих до голубых, то вы относитесь к «весне».

Если ваши волосы светлые или темно-русые, но явно присутствует холодный пепельный подтон, а глаза серые, серо-синие, серо-зеленые или ореховые, то вы соответствуете цветотипу внешности «лето». Если волосы светло-русые или блонд (от медовых до соломенных), а глаза от светло-карих до голубых, то вы относитесь к «весне». Темные оттенки. Если ваш естественный цвет волос близок к черному, темно-каштановому, возможно со слабо выраженным пепельным подтоном, а глаза темно-карие, зеленые или синие, то вы можете отнести себя к «зиме». Если волосы рыжие (от светло-медных до каштановых), а глаза яркие и выразительные, от светло-голубого до темно-карего, то вы относитесь к цветотипу «осень». Не стоит забывать, что цветотип — это совокупность отдельных черт внешности, в частности цвета волос, глаз и кожи. Если вдруг вы захотите круто перекрасить волосы (например, из карамельного блонда перейти в темный каштан), то некоторые аксессуары или элементы гардероба могут не сочетаться с новым образом. Причина проста: в своем «изначальном» варианте вы по-прежнему блондинка.

Рекомендации для цветотипа «весна»

JB LACROIX / AFP / East News , LCLA / Broadimage / Broad Image / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Dennis Van Tine / starmaxinc.com / East News

Это сезон обновления, когда природа набирает свежих цветущих красок. Черты «весны» теплые, яркие и легкие, у человека светящийся вид. Для весеннего цветотипа характерны теплые тона кожи, также она яркая и легко краснеет. Цвет волос контрастный: клубничный или золотистый блонд, от светлого до золотисто-русого, рыжий. Глаза теплого голубого или серого цвета либо цвета морской волны. Кроме того, возможны оттенки синего, теплые зеленые и яркие золотисто-коричневые. Отлично подойдут теплые и свежие оттенки: персиковый, тепло-розовый, лососевый, абрикосовый, оранжевый, имбирный, золотистый, кремовый, красный. Классно будут смотреться и оттенки зеленого: свежая листва, яблочный, аквамариновый, золотисто-бирюзовый. Лучше избегать тусклых и неброских цветов, а также ослепительно-белого, холодного розового, серебристо-серого и угольно-черного.

Рекомендации для цветотипа «лето»

Invision / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News , Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Это сезон долгих солнечных дней и приятного ветерка. Интенсивный солнечный свет раскрашивает мир в нежные цвета. Черты «лета» светлые и приглушенные. Летний цветотип внешности — это тона кожи от фарфорового до оливкового. Цвет волос варьируется от бледного ледяного до темно-пепельного или темно-серого блонда. Сюда же можно отнести оттенки от светлого до пепельного или нейтрального коричневого. Бледный желто-русый также встречается в этом сезонном диапазоне, его даже можно спутать с золотым блондом «весны». Волосы летних цветотипов часто тонкие, волнистые или вьющиеся. Глаза обычно светлые: голубые, зеленые или серые, не очень контрастные. Отлично подойдет палитра холодных, дымчатых, пастельных, размытых тонов, нежно-голубых, серо-белых, серебристых, перламутровых, сиреневых, бежево-серых оттенков, цветов джинсовой ткани от блекло-голубого до насыщенного оттенка индиго. Также летнему цветотипу внешности неплохо подходит холодная розовая палитра от светлых припудренных оттенков до темно-розового с лиловым отливом. Лучше избегать теплых, броских и ядовитых цветов: оранжевый, охра, морковно-красный, цвет яичного желтка, ядовито-зеленый. А еще стоит отказаться от черного и белого.

Рекомендации для цветотипа «осень»

ROBYN BECK / AFP / East News , Invision / Invision / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Это сезон сбора урожая и коротких дней, когда природа окутана туманными, но насыщенными красками. Черты «осени» теплые, приглушенные и темные. К осеннему цветотипу внешности относятся люди с кожей теплых тонов, чаще даже с веснушками. Волосы имеют теплый оттенок от золотисто-русого до золотисто-коричневого и каштанового. Темно-каштановые встречаются реже. Типичный цвет глаз — светло-ореховый и теплый коричневый: от янтарного до красно-коричневого. Редко можно встретить «осенних» людей с глубокими голубыми или серо-голубыми глазами. Отлично подойдет практически вся теплая палитра природных осенних красок: золотисто-голубой, лазурный, изумрудный, цвет старого золота, коричнево-красный, охра, горчичный, хаки, шампань, желтовато-бежевый, палевый, медный, бронзовый. Также для людей с цветотипом «осень» подойдут темно-фиолетовый, красный мак и оранжевый. Лучше избегать белоснежных, черных, холодных пастельных оттенков, а также чрезмерно ярких цветов.

Рекомендации для цветотипа «зима»

Joe Sutter, PacificCoastNews / East News , ABACA / Abaca / East News , Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News , Invision / Invision / East News

Это сезон крайних контрастов, когда долгие ночи погружают мир природы во тьму, а землю покрывает белый снег. «Зимние» черты — холодные, насыщенные и темные. К зимнему цветотипу внешности можно отнести людей со светлой кожей, которая сильно контрастирует с темными волосами и глазами. Тон кожи может варьироваться от очень мягкого до средне-темного. Цвет волос обычно пепельный или холодный каштановый: от темного до очень темного. Черная шевелюра с заметным синим оттенком тоже характера для «зимы». Глаза, как правило, темное-синие, темно-серые, темно-зеленые, темно-коричневые или даже черные.

Отлично подойдут белоснежный цвет, ярко-черный, холодный голубой, темно-синий, фиолетовый и серебристый. С этим цветотипом хорошо сочетаются некоторые цвета кофе, горького шоколада, ярко-розовый, фуксия, серо-стальной. На зимнем цветотипе внешности идеально смотрятся оттенки темной вишни, яркой малины и бордо (даже если кожа загорелая). Следует избегать оранжевого, блекло-желтого, красно-коричневого, кирпичного, землистого и вообще приглушенных оттенков.

Сезонный анализ цвета — не единственная существующая система. Есть другие методологии, основанные на определении «цвета» и «температуры» внешности. Для более точного определения цветотипа некоторые эксперты используют анализ цвета по 12 сезонам. Для этого при оценке волос, глаз и тона кожи используется дополнительный параметр — насыщенность. Большее количество параметров для оценки — это, конечно, хорошо, но все же такие, относительно сложные, методы лучше подойдут специалистам. Если хочется самостоятельно определить, к какому цветотипу вы относитесь, вполне хватит 2 параметров (теплый или холодный, светлый или темный) и 4 сезонов. Независимо от того, какой у вас получился результат, определение цветотипа следует рассматривать в качестве полезной рекомендации, а не строгого правила. Ведь если всецело полагаться на «правильные» оттенки, останется довольно мало простора для творчества и экспериментов.