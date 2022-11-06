Цветотип внешности: определяем и используем на практике
Как узнать свой цветотип, чтобы всегда выглядеть стильно и модно? На самом деле существует способ легко определить, какая одежда или аксессуары на 100 % будут вам к лицу. В статье рассказываем все тонкости определения и использования своего цветотипа, которые помогут всегда быть на высоте.
Что такое цветотип
Цветотип внешности, или сезонный цветовой анализ, часто используют в индустрии моды для того, чтобы определить цвета одежды и макияжа, которые будут удачно гармонировать с цветом кожи, глаз и волос модели.
Есть мнение, что неправильно подобранные цвета могут акцентировать внимание на морщинах или неравномерном тоне кожи, в то время как «правильная» цветовая гамма подчеркнет естественную красоту человека.
Для чего нужно знать свой цветотип
Возможно, вы замечали, как одни цвета эффектно сочетаются между собой, а другие словно теряются на фоне друг друга. Когда мы говорим о выборе одежды, аксессуаров и декоративной косметики, эта закономерность тоже работает. Практическое применение цветотипов позволяет грамотно выбирать гардероб и макияж. Да и если знать «свои» цвета, есть реальный шанс избежать покупки ненужных, а точнее, неподходящих вам вещей.
Если получится правильно определить свой цветотип внешности, вы сможете подчеркнуть свою естественную красоту и выглядеть стильно без больших трат. Ведь оказывается, что одни цвета одежды больше подходят для «холодных» оттенков кожи, а другие — для «теплых».
Какие цветотипы существуют и откуда они вообще взялись
Сезонный цветовой анализ не является чем-то новым. Современное видение гармоничных цветов происходит от понимания времен года художниками XIX века. Чтобы точно изобразить каждое время года, им нужно было понять цвета, которые отражают каждое из них, а это:
- весна;
- лето;
- осень;
- зима.
Когда происходит естественная смена времен года, меняется и набор цветовых оттенков вокруг, а следовательно, и цветотипы. Например, весна встречает нас своими нежными и яркими оттенками, а зима, наоборот, приносит приглушенные и ледяные тона. Это изменение цвета происходит из-за отраженного света в природе.
Каждый раз, когда солнце меняет свое положение, оно словно рисует мир в других красках. Мы являемся частью природы, поэтому можем использовать «наработки» природы и смело применять их на себе, чтобы определить цветотип внешности.
Как определить свой цветотип
В 1980-х годах психолог Кэрол Джексон написала книгу «Раскрась меня красиво», которая стала бешено популярной в то время. В своей работе она значительно упростила ранее известную систему цветотипов Сюзанны Кейгилл. Кэрол хотела, чтобы любая женщина могла самостоятельно узнать свой цветотип внешности и использовать его по максимуму, легко подбирая гардероб, аксессуары и косметику.
Во многом благодаря ее книге определить свой цветотип стало несложно. Для этого нужно выполнить 2 простых шага.
Шаг № 1. Теплый или холодный?
Есть 2 способа, которые помогут определить свою «температуру».
- По венам. При ярком свете взгляните на свою кожу и вены на внутренней стороне запястья. Если их оттенок близок к зеленому, то ваш тип теплый, а если он ближе к синему, то тип холодный. Тестирование нужно проводить при естественном освещении, чтобы на кожу не попадал посторонний свет. Если на коже есть сильный загар, этот метод не подойдет.
- Тест на золото и серебро. Возьмите 2 куска ткани или бумаги серебряного и золотого цветов. Положите одну руку на первый кусок, а другую на второй. В одном случае («правильном») цвет вашей кожи будет хорошо сочетаться с цветом бумаги или ткани, рука будет выглядеть гладкой. В другом случае кожа вдруг начнет выглядеть неровной и пятнистой. Если в ходе теста хорошее сочетание было на «золоте», то ваш тип теплый, а если на «серебре», то холодный.
В принципе, уже на этом этапе можно остановиться на определении цветотипа, ведь результаты будут таковы: теплый — это цветотипы «весна» или «осень», холодный — «лето» или «зима».
Однако для большей достоверности перейдем ко второму пункту и попробуем узнать цветотип более точно, используя не отдельные участки кожи, а черты внешности.
Шаг № 2. Светлый или темный?
В данном случае нужно объективно оценить цвет своих глаз и волос и понять, какие оттенки преобладают.
- Светлые оттенки. Если ваши волосы светлые или темно-русые, но явно присутствует холодный пепельный подтон, а глаза серые, серо-синие, серо-зеленые или ореховые, то вы соответствуете цветотипу внешности «лето». Если волосы светло-русые или блонд (от медовых до соломенных), а глаза от светло-карих до голубых, то вы относитесь к «весне».
- Темные оттенки. Если ваш естественный цвет волос близок к черному, темно-каштановому, возможно со слабо выраженным пепельным подтоном, а глаза темно-карие, зеленые или синие, то вы можете отнести себя к «зиме». Если волосы рыжие (от светло-медных до каштановых), а глаза яркие и выразительные, от светло-голубого до темно-карего, то вы относитесь к цветотипу «осень».
Не стоит забывать, что цветотип — это совокупность отдельных черт внешности, в частности цвета волос, глаз и кожи. Если вдруг вы захотите круто перекрасить волосы (например, из карамельного блонда перейти в темный каштан), то некоторые аксессуары или элементы гардероба могут не сочетаться с новым образом. Причина проста: в своем «изначальном» варианте вы по-прежнему блондинка.
Рекомендации для цветотипа «весна»
Это сезон обновления, когда природа набирает свежих цветущих красок. Черты «весны» теплые, яркие и легкие, у человека светящийся вид.
Для весеннего цветотипа характерны теплые тона кожи, также она яркая и легко краснеет. Цвет волос контрастный: клубничный или золотистый блонд, от светлого до золотисто-русого, рыжий. Глаза теплого голубого или серого цвета либо цвета морской волны. Кроме того, возможны оттенки синего, теплые зеленые и яркие золотисто-коричневые.
Отлично подойдут теплые и свежие оттенки: персиковый, тепло-розовый, лососевый, абрикосовый, оранжевый, имбирный, золотистый, кремовый, красный. Классно будут смотреться и оттенки зеленого: свежая листва, яблочный, аквамариновый, золотисто-бирюзовый.
Лучше избегать тусклых и неброских цветов, а также ослепительно-белого, холодного розового, серебристо-серого и угольно-черного.
Рекомендации для цветотипа «лето»
Это сезон долгих солнечных дней и приятного ветерка. Интенсивный солнечный свет раскрашивает мир в нежные цвета. Черты «лета» светлые и приглушенные.
Летний цветотип внешности — это тона кожи от фарфорового до оливкового. Цвет волос варьируется от бледного ледяного до темно-пепельного или темно-серого блонда. Сюда же можно отнести оттенки от светлого до пепельного или нейтрального коричневого.
Бледный желто-русый также встречается в этом сезонном диапазоне, его даже можно спутать с золотым блондом «весны». Волосы летних цветотипов часто тонкие, волнистые или вьющиеся. Глаза обычно светлые: голубые, зеленые или серые, не очень контрастные.
Отлично подойдет палитра холодных, дымчатых, пастельных, размытых тонов, нежно-голубых, серо-белых, серебристых, перламутровых, сиреневых, бежево-серых оттенков, цветов джинсовой ткани от блекло-голубого до насыщенного оттенка индиго. Также летнему цветотипу внешности неплохо подходит холодная розовая палитра от светлых припудренных оттенков до темно-розового с лиловым отливом.
Лучше избегать теплых, броских и ядовитых цветов: оранжевый, охра, морковно-красный, цвет яичного желтка, ядовито-зеленый. А еще стоит отказаться от черного и белого.
Рекомендации для цветотипа «осень»
Это сезон сбора урожая и коротких дней, когда природа окутана туманными, но насыщенными красками. Черты «осени» теплые, приглушенные и темные.
К осеннему цветотипу внешности относятся люди с кожей теплых тонов, чаще даже с веснушками. Волосы имеют теплый оттенок от золотисто-русого до золотисто-коричневого и каштанового. Темно-каштановые встречаются реже.
Типичный цвет глаз — светло-ореховый и теплый коричневый: от янтарного до красно-коричневого. Редко можно встретить «осенних» людей с глубокими голубыми или серо-голубыми глазами.
Отлично подойдет практически вся теплая палитра природных осенних красок: золотисто-голубой, лазурный, изумрудный, цвет старого золота, коричнево-красный, охра, горчичный, хаки, шампань, желтовато-бежевый, палевый, медный, бронзовый. Также для людей с цветотипом «осень» подойдут темно-фиолетовый, красный мак и оранжевый.
Лучше избегать белоснежных, черных, холодных пастельных оттенков, а также чрезмерно ярких цветов.
Рекомендации для цветотипа «зима»
Это сезон крайних контрастов, когда долгие ночи погружают мир природы во тьму, а землю покрывает белый снег. «Зимние» черты — холодные, насыщенные и темные.
К зимнему цветотипу внешности можно отнести людей со светлой кожей, которая сильно контрастирует с темными волосами и глазами. Тон кожи может варьироваться от очень мягкого до средне-темного.
Цвет волос обычно пепельный или холодный каштановый: от темного до очень темного. Черная шевелюра с заметным синим оттенком тоже характера для «зимы». Глаза, как правило, темное-синие, темно-серые, темно-зеленые, темно-коричневые или даже черные.
Отлично подойдут белоснежный цвет, ярко-черный, холодный голубой, темно-синий, фиолетовый и серебристый. С этим цветотипом хорошо сочетаются некоторые цвета кофе, горького шоколада, ярко-розовый, фуксия, серо-стальной. На зимнем цветотипе внешности идеально смотрятся оттенки темной вишни, яркой малины и бордо (даже если кожа загорелая).
Следует избегать оранжевого, блекло-желтого, красно-коричневого, кирпичного, землистого и вообще приглушенных оттенков.
Сезонный анализ цвета — не единственная существующая система. Есть другие методологии, основанные на определении «цвета» и «температуры» внешности. Для более точного определения цветотипа некоторые эксперты используют анализ цвета по 12 сезонам. Для этого при оценке волос, глаз и тона кожи используется дополнительный параметр — насыщенность.
Большее количество параметров для оценки — это, конечно, хорошо, но все же такие, относительно сложные, методы лучше подойдут специалистам. Если хочется самостоятельно определить, к какому цветотипу вы относитесь, вполне хватит 2 параметров (теплый или холодный, светлый или темный) и 4 сезонов.
Независимо от того, какой у вас получился результат, определение цветотипа следует рассматривать в качестве полезной рекомендации, а не строгого правила. Ведь если всецело полагаться на «правильные» оттенки, останется довольно мало простора для творчества и экспериментов.
А какой цветотип у вас?