Как ухаживать за теми частями тела, которые зачастую страдают от недостатка нашего внимания. А вот окружающим они бросаются в глаза

В то время как большинство из нас регулярно ухаживает за кожей лица и волосами, мы часто упускаем из виду более сухие участки тела. Хотя почти каждая девушка хорошо знакома с такими неприятными признаками, как темные локти и потрескавшиеся губы. А ведь всем частям тела необходимо уделять внимание и правильно заботиться о них.

Локти

Локтям часто уделяется меньше всего внимания, что означает, что в этих областях накапливаются омертвевшие клетки кожи, и со временем они становятся шелушащимися или темнеют. Также локти подвержены большему трению, поэтому нуждаются в дополнительном уходе. Начать стоит с уменьшения трения. Убедитесь, что локти не натираются, когда вы сидите в определенной позе. Ношение грубой ткани в течение длительного времени также может быть причиной трения. Раз в неделю локтям необходима эксфолиация. Лучше всего использовать мягкий отшелушивающий скраб и не переусердствовать, иначе можно повредить нежную кожу. Самое важное — не забывать о тщательном увлажнении. Также можно попробовать домашние средства, чтобы осветлить локти и сохранить кожу в этих областях здоровой. Ватный диск, смоченный заваренным зеленым чаем, прикладывать к потемневшим участкам. Дать высохнуть. Повторять дважды в день.

Осветлить и увлажнить локти поможет гель алоэ вера пару раз в неделю.

Протирание половинкой лимона поможет отшелушить и осветлить кожу.



Губы

BG020 / Associated Press / East News

Чтобы губы были увлажненными, в первую очередь нужно примерно раз в неделю удалять сухие, омертвевшие чешуйки кожи, аккуратно проходясь по ним влажной мягкой зубной щеткой.

В отличие от остальных участков кожи, губы, как правило, высыхают и легко обветриваются, поскольку в них нет сальных желез. Один из главных советов — избегать облизывания и прикусывания губ. Губы, особенно нижняя, часто подвергаются воздействию солнца. Поэтому крайне важно, чтобы дневной крем для губ содержал солнцезащитный фактор SPF 15 или выше.



Кожа вокруг глаз

Область вокруг глаз уникальна. Кожа здесь тоньше, чем остальная на теле, и жировой слой в ней также довольно тонкий. В результате веки становятся более восприимчивыми к раздражителям. Самыми распространенными проблемами этой области являются темные круги, мелкие морщинки и отечность, включая мешки под глазами. Эти симптомы являются следствием многих факторов, таких как погодные условия, ультрафиолет, горячая вода, слишком частые умывания, неправильный уход. Главным этапом ухода является увлажнение. Но следует иметь в виду, что, поскольку кожа вокруг глаз тонкая, обычный крем для лица может не подойти. Вместо этого лучше приобрести специальный крем для глаз. Чтобы сделать упор на конкретной задаче, нужно обращать внимание на состав таких кремов. Мелкие морщинки помогут разгладить ретинол, производные витамина А, пептиды.

Темные круги обычно убирают арбутин, койевая кислота, витамин С, витамин В3.

От отечности избавляют кофеин, полифенолы зеленого чая и кофейных ягод.

Подмышки

Rolf Mueller / face to face / East News , Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Это очень деликатное место подвержено всевозможным проблемам, которые не ограничиваются лишь неприятным запахом, чрезмерным потоотделением, раздражением и вросшими волосами. В ежедневной рутине должны быть следующие шаги по уходу за подмышками. Ежедневное мытье. Даже если вы не ходите в душ каждый день, нужно уделять внимание мытью подмышек. Так как запах здесь появляется быстрее по сравнению с другими участками тела по нескольким причинам. Можно использовать гель для душа, мыло для рук или даже очищающее средство для лица, чтобы аккуратно вымыть эту область.

Ухаживать за волосами. Если вы не удаляете волосы из этой области, то их важно распутывать. Это облегчает поддержание чистоты и сухости впадин, а также поможет дезодоранту равномерно распределиться. Если волосы в подмышках имеют тенденцию расти длинными, их можно подстригать каждую неделю или две, чтобы они были более послушными.

Отшелушивание. Если вы бреете подмышки, это важный шаг. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи, которые могут приводить к вросшим волосам.



Шея и декольте

Richard B. Levine / Sipa / East News

Кожа шеи очень нежная и сразу же реагирует снижением эластичности на пребывание на солнце или просто сон на боку. И многие женщины в возрасте 28–30 лет склонны к появлению горизонтальных линий на шее — «колец Венеры». Иногда кольца становятся заметны еще раньше, в возрасте 20 лет, из-за наследственной предрасположенности. Первое, что нужно делать, так это перестать так часто зависать в телефоне. Согласно мнению экспертов, сам факт того, что мы смотрим вниз на телефон, может привести к обвисанию кожи на шее, несмотря на кремы.

Использовать пилинг. Он дает незамедлительные результаты и придает сияние этой области. Лучше всего комбинировать альфа- и бета-гидроксикислоты и салициловую кислоту для мягкого химического пилинга в домашних условиях. Отшелушивая и восстанавливая текстуру кожи, эти процедуры борются с повреждениями от солнца и осветляют вашу кожу.

Использовать косметические средства, разработанные специально для шеи и декольте.

Кожа на шее и груди нежная и может быть более чувствительной к некоторым из тех же ингредиентов, которые используются на лице.

Кожа на шее и груди нежная и может быть более чувствительной к некоторым из тех же ингредиентов, которые используются на лице. Наносите крем движениями вверх. Таким образом мы подтягиваем кожу, вопреки естественному действию гравитации, которая тянет кожу на лице и шее внизу.

Колени

East News , Survivor, PacificCoastNews / East News

Многие люди ошибочно принимают сухие, шероховатые участки на коленях за сухую кожу. И эта сухость не проходит, сколько бы ни наносили увлажняющего крема. Эксперты объясняют, что иногда никакие кремы не помогают увлажнить кожу на коленях, потому что причины могут быть не только в отсутствии влаги, но это может быть как утолщение, так и различные воспаления эпидермиса. Поэтому рекомендуется использовать отшелушивающие средства, чтобы избавиться от шелушения и потемнений в этой области. Но для начала не стоит забывать тщательно проходиться мочалкой или грубой губкой по коленям в душе.

А уже после наносить эксфолиант. Это может быть купленное средство, а можно сделать самостоятельно дома. Например, скраб из сахара и оливкового масла. Для его приготовления нужно смешать 1/3 стакана (около 80 мл) оливкового масла и 2/3 стакана (около 130 г) белого сахара в миске, затем руками втереть скраб на кожу коленей, а после оставить скраб на 5 минут, прежде чем смыть его водой. Достаточно проводить эту процедуру 1–2 раза в неделю.

И конечно, наносить увлажняющее средство. Это можно делать ежедневно. Лучше всего подойдет вазелиновый крем, содержащий гиалуроновую кислоту, витамины С и Е. Или средство с алоэ вера.



Уши

Invision / Invision / East News

Морщинки обычно появляются на стыке ушей и лица, а также у основания ушной раковины. С годами кости становятся тоньше, а кожа теряет свой объем и упругость, и она как бы начинает утяжеляться и обвисать. Ультрафиолетовое излучение тоже способствует этому провисанию. Сочетание этих факторов и вызывает появление морщин вокруг ушей. В уходе за этой областью есть 3 основных рекомендации. Массаж лица — отличный способ расслабления и стимуляции кожи, который помогает повысить ее тонус. Он очень прост: достаточно двумя указательными пальцами массажировать зону вокруг ушей, челюсть и за ушами. Массировать нужно круговыми движениями со средним давлением и менять направление — по часовой стрелке, затем против нее. Повторять ежедневно.

Упражнения. Например, отличный вариант для приведения в тонус области кожи вокруг ушей — это приложить язык к передним зубам так, чтобы он доходил до верхней части десны, вы почувствуете сдвиг в области лица у уха. Эта манипуляция расслабляет жевательные мышцы, повторять ее можно 10 раз в день.

Натуральный антивозрастной уход за кожей. При нанесении крема на лицо легко пропустить маленькие участки. Важно распределять средство и на кожу вокруг ушей и за ними.

Запястья

PacificCoastNews / East News

Кожа на руках теряет свою эластичность значительно быстрее, так как здесь она тонкая и нежная. Поддержание увлажненности рук — один из самых важных шагов в уходе. Но кроме того, важно наносить солнцезащитный крем на эту область, ведь она всегда на виду и не прикрыта одеждой, о чем мы зачастую вообще не задумываемся и мажем только увлажняющие средства. Нужно наносить на руки крем с более высоким SPF, чтобы избежать солнечных ожогов и морщин. Также не стоит пренебрегать перчатками. Кроме того, хорошо, если в антивозрастных средствах для рук в составе будет ретинол. Это один из самых популярных ингредиентов, который получают из витамина А. Он может увеличить выработку коллагена в коже. Но использовать его нужно только на ночь, так как пребывание на солнце после нанесения ретинола не рекомендуется. Многие домашние средства также хороши для борьбы с преждевременным старением этой области. Например, молочные ванночки или банановые маски.

А вы какой зоне уделяете больше всего внимания при ежедневном уходе? А про какую забываете?