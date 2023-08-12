Наша стиралка давно бы валялась на помойке, если бы мастер не дал мне пару ценных советов

Нашу любимую стиральную машинку мы купили 13 лет назад. Прошло несколько лет, и агрегат неожиданно сломался. Мы с мужем решили, что просто полетел какой-то подшипник. Но явившийся на наш зов о помощи мастер поставил другой вердикт. Оказывается я собственными руками чуть не загубила стиралку. И вот я уже 7 лет неукоснительно следую его рекомендациям, и наша машинка работает как часы — не единого сбоя.

Я научилась проверять карманы

Еще до судьбоносного визита мастера в барабане нашей машинки успели побывать и мобильные телефоны, и монетки, и скрепки, и бумажки. Причем, если меня опечалила именно стирка мобильников, то мастер был озабочен в первую очередь разной мелочевкой. Из-за всех этих казалось бы безобидных вещей может сломаться барабан и засориться сливной шланг. В любом случае ремонт агрегата влетит в копеечку, а то и новый придется покупать.

Я стала регулярно проветривать стиралку

Если регулярно не проветривать стиральную машинку, то барабан с годами может покрыться ржавчиной, а на резиновых деталях вырастет плесень. Агрегат может сломаться, а вещи после стирки будут источать неприятный аромат. Так что я теперь в перерывах между стирками всегда держу дверцу открытой. Кстати, мастер сказал, что если нет возможности проветривать машинку круглосуточно, нужно ее каждый день оставлять открытой хотя бы на час.

Отказалась от кондицонера

Но больше всего я удивилась, когда узнала, что от кондиционера больше вреда, чем пользы. Это средство порой не вымывается полностью ни из белья, ни из машинки. В результате на ткани может образоваться липкий слой, она быстрее пачкается и портится. А внутренности машинки может покрыть склизкая пленка, от которой очень сложно избавиться. Именно в слое кондиционера активно размножаются всевозможные бактерии, которые придают вещам тот самый неприятный запах после стирки. Для смягчения воды я теперь пользуюсь исключительно содой и уксусом.