10 хитростей, благодаря которым даже в лютый мороз будет тепло и комфортно

Зимой важно не только эффектно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно. Сделать это не так уж и сложно. Мы подготовили несколько советов о том, в чем лучше выходить на улицу, если столбик термометра опустился сильно ниже нуля.

Многослойность

Если выбрать несколько различных предметов одежды, которые обеспечивают свободное циркулирование воздуха, то будет теплее, чем в одном массивном джемпере и шубе. Однако важно помнить, чтобы одежда сильно не облегала тело, между кожей и слоями тканей должно оставаться некоторое пространство.

Грамотно подобранный шарф

Шелковые шарфы носят для красоты, но в холодное время года такой предмет гардероба вряд ли защитит от мороза. Шерсть в этом плане — более подходящий материал, она теплая и влагостойкая. Однако некоторые виды шерсти могут сильно раздражать кожу, из-за чего она будет чесаться. Лучше выбирать шарф из мериносовой шерсти, ведь она более мягкая. Подойдут также смеси шерсти с полиэстером или акрилом. У нас также есть статья о том, как правильно выбрать и носить шарф.

Свободные штаны

Джинсы скинни, даже если внутри есть утепляющая подкладка, это не самый оптимальный выбор для прогулок в мороз. Гораздо эффективнее будет, если надеть теплые колготки и сверху более свободные брюки, чтобы между слоями ткани образовалось пространство для циркуляции воздуха, который будет сохранять тепло кожи.

Капюшон с опушкой

Must-have в холодную ветреную погоду — пуховик или парка с капюшоном, на который нашит мех. Разумеется, мех необязательно должен быть настоящим, искусственный тоже вполне подойдет, тем более что смотрится он ничуть не хуже. А защищает он так: ворсинки создают барьер для ветра и охраняют лицо от его холодных потоков. Поэтому если за окном качаются деревья и метет снежок, то будет нелишним выбрать для выхода куртку с «пушистым» капюшоном.

Свитер с узором «косы» отлично согревает

Этот узор не просто служит элементом декора. При изготовлении свитера применяется специальный метод вязания, в котором нити переплетаются сильнее, чем при использовании других техник. Благодаря этому изделие становится более плотным и, следовательно, теплым.

Флисовая шапка

Выбрать правильную шапку значит наверняка не дать голове и ушам замерзнуть, а еще она добавит образу завершенности и стильности. Каких только шапок нет: из натурального меха, из шерсти, шапки-ушанки, береты, балаклавы. Но едва ли не лучшим выбором будет флисовая шапка. Шапки из этого материала такие же теплые, как шерстяные, однако они мягче, легче стираются и не впитывают влагу ни снаружи (при снегопаде, например), ни изнутри (если вдруг голова вспотеет).

Бейсболка

Если на улице мороз и солнце, то важно позаботиться не только о тепле, но и о защите глаз и ресниц. В этом случае отлично подойдет шапка с большим козырьком или даже бейсболка, которую можно носить под основной головным убором. При сильном свете или ветре, если глаза начнут слезиться, слезы начнут замерзать на ресницах, что может повредить их. Широкие поля козырька шапки или бейсболки помогут предотвратить это.

Варежки, а не перчатки

Несмотря на то что перчатки удобнее и в них проще совершать манипуляции с мелкими вещами (например, посчитать деньги или ответить на звонок), варежки лучше защитят ваши руки от холода. Дело в том, что пальцы, свободно соприкасающиеся друг с другом, выделят и сохранят больше тепла, чем отделенные друг от друга слоями плотной ткани. Тем более сейчас можно выбрать варежки на любой вкус и кошелек.

Влагоотводящие ткани

Важно, чтобы ткань зимних вещей, примыкающая к коже, не впитывала влагу, иначе будет очень холодно. Рекомендуется обратить внимание на такие материалы, как шерсть, шелк или даже синтетика, которые отталкивают влагу. Хлопок же, напротив, быстро впитывает влагу, поэтому в нем может быть некомфортно. Свитер из натуральной шерсти с высоким воротником станет идеальным вариантом для зимы.

Термобелье

Этот список был бы неполным без термобелья. Эта одежда — словно вторая кожа, и изготовлена она, как правило, из таких материалов, которые помогают регулировать температуру тела и сберегать необходимое тепло. Термобелье поможет сохранить руки, ноги и туловище в тепле и сухости. Особенно хорошо такое белье для ситуаций, когда температура постоянно меняется, например когда вы часто выходите на мороз и заходите обратно.