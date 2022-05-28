10 летних вещей, которые всем давно уже набили оскомину (и чем их заменить)

В летний сезон нередко с новой силой пробуждается желание наряжаться. Но зачастую все образы в итоге сводятся к совершенно привычным вещам, которые мы достаем из своих закромов из года в год.

Мы в ADME решили выяснить, какие предметы летнего гардероба стоит как минимум отложить до лучших времен из-за повального увлечения ими, а к каким альтернативам, напротив, стоило бы приглядеться.

10. Обтягивающие футболки

Обтягивающий крой уже почти не мелькает в списках трендовых моделей летних футболок. Уж слишком он простит образ, да и подходит далеко не на любую фигуру. Гораздо более выгодно смотрятся футболки попросторнее: стоит только обратить внимание на качество ткани, отсутствие принтов, выбрать удачный вырез и длину рукава — и такая футболка станет незаменимой основой для множества образов.

9. Платье-свитшот

Существует распространенное заблуждение, что мешковатая одежда в стиле оверсайз делает человека стройнее, однако это вовсе не так. Если летом вам хочется выглядеть изящно, а не бесформенно, лучше отдавать предпочтение одежде, которая подчеркивает фигуру (не путать с тесной и обтягивающей). А платья-толстовки в любом случае уже причислены к антитрендам.

8. Юбки на пуговицах

Короткие вельветовые юбки на пуговицах относятся к вещам, которые вряд ли полностью исчезнут с улиц, однако их стало чересчур много, и стоило бы вспомнить о том, что есть множество других альтернатив. Например, к бессменной классике можно причислить разнообразные юбки длины миди — при правильном подходе они могут стать как основой уличного образа, так и идеальной офисной базой.

7. Платья-рубашки

Платья-рубашки — удобный и симпатичный элемент одежды, который, к сожалению, чересчур примелькался, так как в свое время их носила каждая вторая. К счастью, существует широкий выбор более актуальных моделей. Например, если вы хотите выглядеть элегантно и женственно, можно обратить внимание на воздушные платья, особенно с пышными рукавами.

6. Очки в узкой оправе

Современные солнцезащитные очки изобилуют красочными и выразительными оправами, но чего точно нельзя найти в списках трендовых моделей — это узкие очки. Наибольший интерес сейчас представляют не крошечные, а, напротив, именно акцентные, фигурные и местами даже футуристические оправы, а также смелые эксперименты с цветом — в том числе линз.

5. Велосипедки

В какой-то момент велосипедки перекочевали с подиумов в нашу жизнь, и их начали носить почти все. Однако будем честны, это все же одежда, подходящая для занятий спортом, а не для города. В повседневной же жизни гораздо более уместно смотрятся бермуды, кожаные модели, а также широкие брюки — они позволят чувствовать себя не менее расслабленно без вреда для стиля.

4. Соломенные шляпы

Мода на соломенные шляпы тоже канула в лету. Хорошая новость в том, что новой волной популярности захлестнуло старые добрые бейсболки — они были замечены на многих показах весны-лета — 2022. Этот аксессуар, в отличие от шляп, гораздо более универсален — сочетается практически с чем угодно и идеально вписывается в городской стиль.

3. Платья-футболки

Некоторое время назад платья-футболки были на пике популярности. Что совсем не удивительно, ведь это, наверное, одна из самых простых и комфортных вещей, которые только можно себе представить. Однако теперь им на смену пришли другие модели. Например, вернулась незабвенная классика в виде приталенных, А-образных и многих других сарафанов.

2. Укороченные джинсовые шорты

Короткие джинсовые шорты в облипку — один из элементов гардероба, который летом носят все, однако это давно не модно. Более стильно, органично и изысканно выглядят светлые и удлиненные шорты свободного кроя. В них на улицах пока можно заменить только единицы, а зря, ведь они универсальны и позволяют создать как прогулочный образ, так и подходящий для офиса. Кроме того, они объективно гораздо более удобны в носке, так как ничего не пережимают.

1. Босоножки с круглым носком

Круглый носок долгое время считался оптимальным классическим вариантом для любого типа обуви. Однако на фоне свежих новинок стандартные круглые сандалии неизбежно воспринимаются как нечто из прошлого века. Так и случилось на этот раз благодаря сандалиям с квадратным носком, которые покорили сердца модниц по всему миру. И не удивительно, ведь они универсальны и очень круто смотрятся как с джинсами, так и с вечерним платьем.