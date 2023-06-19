10 мелочей в летнем образе, о которых мы часто забываем, а окружающие потом ходят и хихикают

В теплое время года можно наконец-то вылезти из скучных курток и пощеголять в стильных нарядах и воздушных платьях. Но, хоть летний образ легко собрать, его так же просто испортить — достаточно лишь пары мелочей.

Перебор с цветами и оттенками

Летом хочется нарядиться во все яркое и разноцветное, но обилие акцентов рассеивает внимание. Лучше сосредоточиться на двух цветах, сочетая яркие и пастельные оттенки. Большее количество оттенков допустимо только в том случае, если речь идет о максимально аккуратных принтах.

Слишком короткие и узкие шорты

Очень короткие шорты мало где уместны, разве что на пляже. Для города лучше подойдет модель, которая не будет выглядеть вульгарно. Поэтому к выбору шорт стоит отнестись с особым вниманием. Некоторые модели имеют свойство «закатываться» и оголять то, что не планировалось. Особенно этим грешат узкие шорты. Стоит обратить внимание на более свободные и длинные варианты. В целом, летом важно соблюдать баланс и не надевать несколько слишком открытых вещей одновременно.

Безвкусный дизайн

Не везде лето длится долго, в некоторых местах это очень короткий сезон. И, конечно, не хочется сильно тратиться на одежду, которую получится носить пару-тройку месяцев. Но это не повод покупать вещи с дешевой фурниторой и плохоньким декором. Пайетки, неуместные стразы, бусины и пластиковые пуговицы будут дешевить весь образ. Лучше потратиться на одну качественную базовую вещь, чем взять несколько дешевых, но безвкусных. Кроме того, стоит избегать футболок с надписями — они могут даже возраст накинуть ненароком.

Пожелтевшая одежда

Порой достаешь из закромов белую или светлую одежду, а на ней откуда-то появились желтые пятна. Это происходит по разным причинам. Не стоит думать, что окружающие не обратят на это внимание. Вывести такие пятна иногда трудно, но это нужно обязательно сделать перед тем, как надевать любимую вещь. В противном случае лучше купить новую.

Зонтик не в тему

Почему-то в дождливую погоду многие перестают обращать внимание на некоторые детали, а зря. Особенно это касается зонта: если он не подходит к наряду, то окружающие обязательно заметят это. Лучше иметь несколько зонтиков или хотя бы одну классическую модель, которая подойдет к любому образу. С этим отлично справятся зонты нейтральных тонов или прозрачные.

Неподходящий чехол для телефона

Чехол для телефона уже давно перестал быть лишь инструментом для защиты девайса от ударов и перешел в разряд аксессуаров. Если он не сочетается с одеждой, то может напрочь испортить впечатление о наряде в целом. Как и в случае с зонтами, лучше иметь несколько чехлов с разными стилями или приобрести один классический, подходящий ко всему. И, конечно, важно следить за тем, чтобы чехол был чистым и целым.

Черная сумка

Черная сумка считается классикой, но для лета она не подходит, так как портит легкий образ, потому что смотрится грузно. Ее лучше оставить для холодного времени года, а летом ходить с более светлой сумкой.

Нижнее белье, выглядывающее из-под одежды

Бюстгальтер, выглядывающий из-под майки, или отчетливые очертания трусиков на штанах выглядят неряшливо и сразу бросаются в глаза окружающим. Стоит присмотреться к бесшовным комплектам, бюстгальтерам без бретелей или опробовать лайфхаки с бельем, которые помогут сделать образ безупречным.

Въевшаяся грязь на кроссовках

Со временем белые кроссовки начинают желтеть или становятся серыми, грязь будто въедается в них. Это портит весь образ. Поэтому нужно тщательно следить за чистотой белой обуви или приобрести более темную пару. Некоторые эксперты советуют присмотреться к моделям кроссовок с «неряшливым» дизайном и декоративными потертостями. Вот такие кроссовки выглядят круто.

Солнцезащитные очки на голове

Многие люди на автомате поднимают очки на макушку, когда заходят в помещение или понимают, что солнце уже в глаза не светит. Но эксперты предупреждают, что это вылядит безвкусно. Кроме того, так есть риск испортить оправу. Лучше положить очки в чехол и в сумочку.