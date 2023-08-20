10+ трендов, которые мы когда-то проводили со вздохом облегчения. И вот они снова с нами

«И снова здравствуйте!» — говорят нам модные тенденции прошлых десятилетий, с которыми мы некогда попрощались. Как и 20 лет назад, красотки покупают джинсы с принтом, подводят нижние веки и фиксируют прически заколками-бабочками. Что ж, настало время заглянуть в самый дальний угол шкафа. Может, что-то трендовое напрасно пылится.

Топ в виде бабочки

© HARVEY ANTHONY HARVEY / PA Images / Alamy Stock Photo , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Все помнят, что модницы 2000-х обожали носить джинсы с низкой посадкой в сочетании с укороченным верхом. В качестве последнего нередко выступал топ в виде бабочки. В прежнюю эпоху эта модель была частым гостем на красных дорожках. И вот «бабочки» снова летят на свет. В 2022 году они появились на модных показах, после чего перебрались в гардеробы современных красоток. В настоящее время эксперты предлагают разные способы стилизации такого топа. Например, тем, кто не стремится собрать свой образ в полном соответствии с эстетикой нулевых, они предлагают носить «бабочку» поверх белой рубашки.

Заколки-бабочки тоже снова с нами

Говоря о любви девушек 2000-х годов к бабочкам, невозможно не вспомнить и маленькие цветные заколки в виде чешуекрылых. Да, эти аксессуары тоже вернулись в моду. Но если раньше их носили преимущественно тинейджеры, то сейчас стилисты не вводят никаких возрастных ограничений для использования заколок-бабочек. Главное, чтобы было желание создать игривый образ.

Джинсы с узором

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Если моделей джинсов в начале нулевых было не так уж и много (низкая посадка и клеш от бедра — наше все), то декор на брюках из денима мог быть самым разным: вышивка, стразы, принты. Эти элементы позволяли модницам выглядеть оригинально. Такая же возможность появилась и у современных девушек, потому что джинсы с рисунком снова популярнее некуда.

Шарф в качестве топа

New Line Cinema / Courtesy Everett Collection / East News

2000-е.

2020-е.

Еще в конце прошлого столетия знаменитости экспериментировали с шарфами, используя их в качестве иных предмета гардероба, а звезды нулевых ввели моду на сконструированные из шарфов топы. В 2023 году тенденция возродилась, и самые смелые девушки уже предстали в подобного рода изделиях на Неделе моды в Дании. А более стеснительным эксперты рекомендуют сочетать такой топ с блейзером.

Платье с юбкой-баллоном

East News , x / Avalon / Photoshot / East News

Платья, подол которых был завернут внутрь так, что создавался эффект воздушной прослойки, пользовались спросом 20 лет назад, и, судя по всему, будут востребованы и в ближайшие годы. Правда, в обновленном варианте. Именитые дизайнеры уже показали на подиумах современные версии платьев с юбкой-баллоном в рамках коллекций 2023 года.

Бикини «вверх ногами»

EAST NEWS

Если взять верх купальника с завязками, перевернуть его чашками вниз и зафиксировать на груди, то получится пляжный тренд 2000-х годов, который и в наши дни актуален. Когда так надели бикини Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер, прием «вверх ногами» снова стал востребован у модниц, отдыхающих у водоемов.

Видимая подводка губ

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo , Priscilla Grant / Everett Collection / East News Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Главные красотки начала 2000-х обожали создавать эффект омбре на губах за счет использования блеска и подводки на пару тонов темнее. Такой прием снова в тренде. Это говорит о том, что эра минималистичного макияжа губ, длившаяся около 10 лет, подошла к концу.

Макияж глаз в стиле гранж

PARAMOUNT PICTURES / Album / EAST NEWS

Если не хочется подводить губы, можно подвести глаза и при этом, опять же, выглядеть современно. Потому что макияж глаз в стиле гранж, который был очень распространен 20 лет назад, снова в моде. Он подразумевает слегка размазанную вокруг глаз подводку и использование большого количества туши.

Розовый костюм

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Мода на total pink начала 2000-х не обошла стороной даже томную красотку Саманту Джонс, и в 4-м сезоне сериала «Секс в большом городе» героиня предстала в трендовом розовом костюме. А в 2023 году, как мы знаем, мир охватила барбимания и наряды а-ля кукольная одежда облюбовали современные модницы, сколько бы им ни было лет.

BIGPICTURESPHOTO.COM: SW / JCB001 / EAST NEWS , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Конечно же, не обошлось и без спортивных костюмов. И, как некогда Пэрис Хилтон, современные девушки с легкостью выходят в свет в удобных комплектах розовых оттенков.

Кудрявые волосы

ASSOCIATED PRESS / East News

2000-е.

2020-е.

Каждая длинноволосая красавица нулевых в обязательном порядке обзаводилась насадкой гофре для утюжка, которая позволяла создавать эффектные волнистые локоны. Держалась такая завивка вплоть до следующего мытья головы. Модницы 2020-х тоже облюбовали такую прическу, разве что волны они делают чуть крупнее и называют «русалочьими».

«Зубная нить»

В наше время модой на «зубные нити» называют популярность довольно-таки откровенной одежды с обилием разных тесемок. И хотя в нулевые такой термин явно не использовался, эти горячие образы ковались именно тогда. Вот и в 2020-х красотки снова возвращаются к подобного рода нарядам. Видимо, сказывается усталость от скрывающей фигуру одежды оверсайз.

Сумка-багет

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

2000-е.

2020-е.

Cумки-багеты, которые так любили носить под мышкой главные красотки нулевых, тоже вернулись в нашу реальность. Причем как классические их варианты, так и обновленные. Например, сейчас на пике популярности «багеты» из блестящих материалов и сумки цвета металлик.

«Газетный» принт

© Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В нулевые особым спросом у женщин пользовались платья с «газетным» принтом. Виной тому Кэрри Брэдшоу, появившаяся в одной из серий культового проекта в платье Dior из коллекции 2000 года. В наши дни такой принт снова в моде, и уже некоторые известные красотки вышли в свет в нарядах а-ля печатное издание.

Мы бы сказали, что все новое — это хорошо забытое старое, да только тут такая фраза будет неуместна. Потому что еще не успели уйти из памяти фишки 2000-х годов. Вот и пользователи сети решили предаться ностальгии и назвали разные вещи и явления, по которым все сходили с ума в юности.

Фото на превью Priscilla Grant / Everett Collection / East News