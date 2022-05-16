10 пар обуви, которые на картинках выглядят круто, но в жизни могут сыграть с вами злую шутку

Дизайнеры постоянно представляют нашему вниманию разнообразные обувные новинки. И зачастую они действительно выглядят так впечатляюще на картинке, что руки сами тянутся к кошельку. Вот только прежде чем бежать в магазин, лучше все же тщательно проанализировать понравившуюся модель, ведь вполне может оказаться, что она совершенно непригодна для долгосрочной носки в реальной жизни.

Мы в ADME изучили некоторые симпатичные и довольно популярные модели обуви и выявили целый ворох как очевидных, так и скрытых проблем, которые в конечном итоге могут свести всю радость от долгожданной обновки на нет.

10. Широкие ботфорты

Высокие сапоги со слишком частыми и массивными сборками могут добавить ногам нежелательного объема. Недаром в модных статьях с примерами сапожек для полных ног чаще все-таки представлены облегающие модели: ботфорты-носки, замшевые или на завязках — ведь в них ноги объективно выглядят гораздо стройнее и изящнее.

9. Обувь с виниловыми и пластиковыми элементами

Прозрачные пластиковые детали в конструкции обуви или же шлепки из прозрачной резины поначалу и правда выглядят эффектно. Однако проблема в том, что эти материалы подвержены царапинам, которые имеют свойство накапливаться. В конечном счете большое количество даже мелких повреждений делает их мутными и изношенными.

8. Сандалии из пены с эффектом памяти

Данный эластичный и пластичный материал — настоящее спасение для людей, страдающих, например, от мышечной боли. Однако пена имеет свойство изнашиваться быстрее, чем обувь в целом. Хорошо, если из пены состоят съемные стельки внутри обуви, которые можно сменить. Но если пена «вшита» в обувь, это определенно большая проблема — ведь нужно либо выкинуть любимую пару, либо продолжить носить на свой страх и риск, без должной поддержки и амортизации.

7. Ботинки с отворотами

Если внимательно изучить списки модных сумок, которые будут актуальны во все времена, то там, как правило, не бывает бесформенных вещей, и обычно рекомендуется придерживаться четких линий, чтобы выглядеть стильно и солидно. В случае с отворотами на обуви действует такая же логика — они банально придают внешнему виду неряшливость. Кроме того, висящая часть обуви непременно быстро разболтается и износится. Ведь обычно люди озабочены тем, как избавиться от заломов даже на кожаной обуви без отворотов, а здесь мы фактически добровольно покупаем очевидно проблемную с этой точки зрения вещь.

6. Резиновые сабо без пятки

Проблема подобных сабо состоит в том, что из-за резинового материала нога с большей вероятностью начинает скользить, а это, в свою очередь, приводит к тому, что пальцы упираются в носок и цепляются за поверхность в попытке стабилизировать стопу. Это может привести к деформации пальцев и ногтей. Кроме того, из-за отсутствия фиксации стопы она оказывается чрезмерно подвижна, а это со временем может стать причиной боли в стопе и пятке.

5. Меховые сандалии

Как и в случае с ботинками с меховой опушкой — основная проблема пушистых тапочек для улицы в том, что уход за ними сложен, длинный ворс довольно быстро может спутаться, и привести его в порядок со временем будет все сложнее и сложнее. Еще быстрее скомкуется и станет грязной меховая подкладка для сандалий. Только, в отличие от зимней обуви с мехом внутри, это будет видно всем окружающим. Кроме того, из-за носки в теплое время года может усугубиться проблема с запахом, исходящим от ног.

4. Ботильоны с открытым мыском

Ботильоны с открытыми пальчиками, может быть, и выглядят элегантно и женственно на картинке, однако применить этот тренд к реальной жизни довольно сложно. Если покупать их на теплую погоду, ноги будут потеть. Если же на прохладную — мерзнуть. Возможно, существуют еле уловимые периоды идеально сбалансированной погоды, однако очевидно, что большую часть времени они все же будут просто стоять на полке.

3. Обувь с меховой опушкой

Недостаток меха на внешней части обуви довольно очевиден — за ним нужен уход. Если кожаные ботинки можно помыть и протереть без особого труда, то мех требует особенно тщательной и бережной очистки, а также расчесывания, если вы хотите, чтобы он выглядел презентабельно как можно дольше.

2. Сатиновые и бархатные туфли

Сатиновые туфли могут похвастаться глянцевым и блестящим внешним видом, что автоматически делает их нарядными и привлекательными. Однако существенный минус сатиновой поверхности в том, что она быстро изнашивается. Что не удивительно, ведь на ней как минимум легко получить зацепки. Аналогично сильному износу подвержена и бархатная обувь. Она требует особого ухода в виде покрытия защитными средствами, бережного хранения и регулярной чистки — в идеале после каждой прогулки. Иначе ткань может сморщиться и обзавестись залысинами еще быстрее.

1. Обувь с цветной подметкой

Красная подошва выглядит эффектно, и ее главное предназначение — привлекать внимание. Однако в этом же и ее проблема: на ярком цвете легкие потертости и тем более сколы видны особенно отчетливо. А значит, подошва, особенно у недорогих моделей, может потерять товарный вид даже быстрее самой обуви, что, согласитесь, крайне обидно.