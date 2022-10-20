10 признанных красавиц прошлого, которые следили за собой так, что современным дивам и не снилось

На какие только хитрости не шли богатые и знаменитые дамы прошлого, чтобы придать лицу красивый цвет, а телу — вечную молодость. Так, признанные красавицы разных времен прибегали к помощи не только разнообразных растений, но порой и гораздо более экзотических средств.

Мария Антуанетта

Мария Антуанетта всеми силами поддерживала свой образ первой красавицы и светской львицы: помимо того что королева красила волосы, она еще и умывалась голубиным бульоном. Так, вода Eau Cosmetique de Pigeon, приготовленная из белого хлеба, персиковых косточек, яичных белков и пары голубей, обещала тонизировать кожу лица и придать ей красивый оттенок.

Принцесса де Ламбаль

Хотя в Георгианскую эру считалось, что смачивание головы неизбежно приводит к простуде и другим неприятным заболеваниям, модницы того времени все же шли на риски и добавляли в воду для мытья несколько крупинок соды для лучшего очищения волос. Если же девушки отказывались от столь «опасной» процедуры, в их распоряжении всегда был аммиак. Его водный раствор сначала наносили на расчески и гребни, а затем укладывали с их помощью волосы.

Елизавета Австрийская

Красотой волос и безупречностью кожи Елизавета Австрийская была обязана целому комплексу процедур. Девушка не только мазалась клубникой и купалась в теплом оливковом масле, но и делала маски из сырой телятины.

Клеопатра

Twentieth Century Fox Film Corporation / MCL Films SA / Walwa Films / East News

Царица Клеопатра наверняка следовала главному модному тренду своего времени и подводила глаза крокодильим пометом. А еще, чтобы сделать кожу более гладкой, царица купалась в кислом ослином молоке: ежедневно ее слуги доили 700 ослиц, чтобы наполнить для Клеопатры омолаживающий бассейн.

Зоя Порфирородная

Императрица Зоя была одной из самых красивых женщин Византийской империи. Говорят, что даже в 60-летнем возрасте женщина выглядела так молодо, что запросто могла сойти за 20-летнюю девушку. Однако ее молодость имела причины: став императрицей, Зоя основала в императорском дворце первую косметологическую лабораторию. Несмотря на всю дороговизну и масштабы проекта, Зоя была единственным посетителем уникальной фабрики красоты.

У Цзэтянь

East News

Китайская императрица У Цзэтянь знала толк в уходе за собой: мало того что женщина каждый день наносила на лицо маску из измельченного жемчуга, так она его еще и принимала внутрь. А все потому, что местные лекари были уверены: драгоценный камень восстанавливает кожу, борется с токсинами и замедляет старение.

Лукреция Борджия

East News

Роковая красавица Средневековья славилась своими роскошными золотистыми волосами. Секрет же их красоты был прост: Лукреция мыла их лимонным соком, а затем высушивала шевелюру на солнце. В некоторых своих письмах девушка прямо извиняется перед своим окружением за то, что «вынуждена задержаться на несколько дней, потому что мыла голову и приводила волосы в порядок».

Королева Виктория

Mary Evans (Colourised / Mary Evans Picture Library / East News

По мнению королевы Виктории, полноценный макияж был неприемлем для воспитанной девушки. И хотя Виктория относилась презрительно к косметическим средствам, она все же была совсем не против украшений. А одним из главных трофеев в коллекции королевы была брошка из молочных зубов ее детей, которую она бережно хранила.

Королева Елизавета I

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News

«Венецианская серуза», или смесь свинца и уксуса, была любимым средством королевы Елизаветы I. Ядовитое снадобье помогало королеве скрыть шрамы от оспы, из-за которых женщина сильно комплексовала. И хотя после него лицо Елизаветы становилось фарфорово-белым, смесь все же выполняла свою главную функцию и маскировала недостатки внешности этой исторической личности.

Елена Троянская

East News

Считается, что полумифическая Елена Троянская, или та сама Елена Прекрасная из сказок, превратила уксус в косметическое средство еще до того, как это стало всеобщим бьюти-трендом. Согласно легендам, для поддержания своей красоты Елена плавала в бассейне, до краев наполненном этим целебным средством. Впрочем, процедуры древней красавицы не были лишены смысла: уксус в разведенном виде уравновешивает уровень рН на поверхности кожи и оказывает очищающее действие.

А каким из вышеописанных способов поддержания красоты и молодости вы бы воспользовались и сами?