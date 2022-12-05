10+ звезд, чьи наряды так и кричат смыслами, стоит только присмотреться
В большинстве случаев публичные выходы звезд сводятся к демонстрации красивых нарядов с подиума. А бывает так, что знаменитости и их стилисты сильно заморачиваются с образом, закладывая в него зашифрованное послание.
В 2016-м Шарлиз Терон посетила премьеру фильма «Белоснежка и охотник — 2» в платье, расшитом насекомыми, — под стать своей героине
В первой части франшизы героиня Терон носила наряд, отделанный крыльями тысяч жуков, специально привезенных из Таиланда. Поэтому можно предположить, что такой выбор платья для премьеры не был случаен.
На поясе платья Аврил Лавин на «Грэмми-2022» красовалась надпись Love Sux (с англ. — «Любовь — отстой»). Так называется новый альбом певицы
Номинированная за работу в сериале «Белый лотос» Сидни Суини прибыла на мероприятие в символичном платье, полностью расшитом цветами из серебряных нитей
Для премии «Оскар-2014» Лупита Нионго выбрала струящееся платье из шифона, вызвав ассоциации со знаменитым образом Элизабет Тейлор 1974 года
А Джессика Честейн своим образом на Met Gala 2022 отдала дань главной героине драмы 1950 года «Бульвар Сансет» Норме Десмонд в исполнении Глории Свенсон
Своим образом на Met Gala 2022 Хлоя Морец напомнила о важности разумного потребления. Актриса надела жакет-фрак, который уже успела выгулять в 2018 году
Роскошное платье Билли Айлиш на балу Met Gala 2022 было вдохновлено картиной Джона Сингера Сарджента «Мадам Поль Пуарсон»
К полотну отсылали турнюр, чокер и пышный цветок на груди.
За несколько месяцев до этого певица посетила «Оскар» в драгоценностях в форме звезд, которые были переделаны из винтажной тиары XIX века
Таким образом певица в очередной привлекла внимание к концепции разумного потребления.
В тот же вечер Зои Кравиц предстала перед публикой в нежно-розовом платье в пол, которое было вдохновлено образом несравненной Одри Хепберн
Для премьеры «Очень странных дел» Майя Хоук выбрала платье с вышивкой и надписью «diablo» — отсылкой к похожему на дьявола злодею нового сезона шоу, Векне
В 2017 году на церемонии «Оскар» Эмма Стоун поддержала Американскую федерацию планирования семьи, украсив платье крошечным значком организации
Дакота Джонсон последовала примеру коллеги и украсила аналогичным значком золотистый клатч, который носила как на официальной церемонии, так и на афтепати
После рождения близнецов в 2022 году Эшли Грэм вышла в свет в смелом платье, показав, как в действительности может выглядеть тело женщины после родов
Разрезы на платье акцентировали внимание на растяжках. А еще модель преднамеренно отказалась от утягивающего белья. Неудивительно, что платье произвело вау-эффект.
Насколько тщательно вы подходите к выбору своих образов? Присутствуют ли в вашем гардеробе «говорящие» вещи?