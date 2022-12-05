10+ звезд, чьи наряды так и кричат смыслами, стоит только присмотреться

В большинстве случаев публичные выходы звезд сводятся к демонстрации красивых нарядов с подиума. А бывает так, что знаменитости и их стилисты сильно заморачиваются с образом, закладывая в него зашифрованное послание.

В 2016-м Шарлиз Терон посетила премьеру фильма «Белоснежка и охотник — 2» в платье, расшитом насекомыми, — под стать своей героине

В первой части франшизы героиня Терон носила наряд, отделанный крыльями тысяч жуков, специально привезенных из Таиланда. Поэтому можно предположить, что такой выбор платья для премьеры не был случаен.

На поясе платья Аврил Лавин на «Грэмми-2022» красовалась надпись Love Sux (с англ. — «Любовь — отстой»). Так называется новый альбом певицы

ANGELA WEISS/AFP/East News

Номинированная за работу в сериале «Белый лотос» Сидни Суини прибыла на мероприятие в символичном платье, полностью расшитом цветами из серебряных нитей



Invision/Associated Press/East News

Для премии «Оскар-2014» Лупита Нионго выбрала струящееся платье из шифона, вызвав ассоциации со знаменитым образом Элизабет Тейлор 1974 года

А Джессика Честейн своим образом на Met Gala 2022 отдала дань главной героине драмы 1950 года «Бульвар Сансет» Норме Десмонд в исполнении Глории Свенсон





ANGELA WEISS/AFP/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Своим образом на Met Gala 2022 Хлоя Морец напомнила о важности разумного потребления. Актриса надела жакет-фрак, который уже успела выгулять в 2018 году

ANGELA WEISS/AFP/East News , Domine Jerome/ABACA/EAST NEWS

Роскошное платье Билли Айлиш на балу Met Gala 2022 было вдохновлено картиной Джона Сингера Сарджента «Мадам Поль Пуарсон»

К полотну отсылали турнюр, чокер и пышный цветок на груди.

За несколько месяцев до этого певица посетила «Оскар» в драгоценностях в форме звезд, которые были переделаны из винтажной тиары XIX века

Таким образом певица в очередной привлекла внимание к концепции разумного потребления.

В тот же вечер Зои Кравиц предстала перед публикой в нежно-розовом платье в пол, которое было вдохновлено образом несравненной Одри Хепберн

ANGELA WEISS/AFP/East News

Для премьеры «Очень странных дел» Майя Хоук выбрала платье с вышивкой и надписью «diablo» — отсылкой к похожему на дьявола злодею нового сезона шоу, Векне

ANGELA WEISS/AFP/East News

В 2017 году на церемонии «Оскар» Эмма Стоун поддержала Американскую федерацию планирования семьи, украсив платье крошечным значком организации

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Дакота Джонсон последовала примеру коллеги и украсила аналогичным значком золотистый клатч, который носила как на официальной церемонии, так и на афтепати

AFP/EAST NEWS , Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

После рождения близнецов в 2022 году Эшли Грэм вышла в свет в смелом платье, показав, как в действительности может выглядеть тело женщины после родов

Invision/Invision/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Разрезы на платье акцентировали внимание на растяжках. А еще модель преднамеренно отказалась от утягивающего белья. Неудивительно, что платье произвело вау-эффект.

Насколько тщательно вы подходите к выбору своих образов? Присутствуют ли в вашем гардеробе «говорящие» вещи?