11 случаев, когда Кейт Миддлтон наполнила образы такими смыслами, что все ахнули, когда их расшифровали

Подобно своей свекрови — принцессе Диане — Кейт Миддлтон прекрасно знает, что у нарядов есть особый язык. И с его помощью можно выразить не только свое настроение, но и передать окружающим важные сообщения, которые принцесса вряд ли бы высказала напрямую.

1. Ананасы как символ солидарности

Элегантный наряд кремового цвета, в котором Кейт Миддлтон посетила Королевский колледж акушерства и гинекологии в 2022 году, красив сам по себе, однако принцесса надела его неспроста. Вышитые с двух сторон пиджака ананасы одновременно являются символами борьбы с бесплодием.

2. Свадебное платье с намеками

East News

Роскошное свадебное платье Кейт отражало намерение девушки посвятить всю свою жизнь служению Великобритании. Лиф и рукава белоснежного наряда сделаны из кружева ручной работы, на котором были изображены сразу несколько растений: роза, трилистник, нарцисс и чертополох. Вытканные цветы и травы символизируют Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию и демонстрируют преданность будущей королевы своему Соединенному Королевству.

3. Пайетки в знак уверенности в себе

Блистательное платье с золотистыми пайетками, в котором Кейт ошеломила всех на премьере фильма о Джеймсе Бонде в 2021 году, нарушило королевский этикет своими яркостью и блеском. Однако принцесса остановила свой выбор на нескромном наряде не без умысла: пайетки на платье были в знак 10-летнего юбилея пребывания в королевской семье. Платье без слов поведало миру о том, что Кейт Миддлтон уверенно чувствует себя в своем статусе и готова показать себя миру во всей своей красе.

4. Ордена и тиара как готовность стать королевой

Chris Jackson / Associated Press / East News

Белоснежное платье с лентами, тиарой и несколькими орденами Кейт выбрала для встречи с президентом Южной Африки 22 ноября 2022 года далеко не случайно. Регалии, подаренные принцессе Елизаветой II, намекали миру на будущий статус Кейт в качестве королевы-консорта. Тиара же и роскошное платье лишь подчеркивали этот посыл, одновременно позволяя принцессе Уэльской выразить свое уважение к царственной бабушке ее супруга.

5. Черно-белый костюм как попытка сразу влиться в высшее общество

В далеком 2005 году Кейт Миддлтон очень хотела произвести впечатление на семью Уильяма. Для этого девушка однажды пошла на хитрость и появилась в монохромном наряде на свадьбе приближенных к принцу знакомых. Своим строгим костюмом будущая герцогиня и принцесса сразу дала присутствующим понять, что она стремится вписаться в их знатные круги. Ведь по долгу службы и родственникам Уильяма часто приходится облачаться в черно-белые смокинги и платья.

6. «Платье мести»

Все говорят о платье мести Дианы, но у Кейт такое тоже было. Во время своего кратковременного разрыва с принцем Уильямом в 2007 году девушка какое-то время появлялась на публике в одежде, далекой от формального стиля: в джинсах, майках и даже угги. Однако вскоре она взяла себя в руки и однажды посетила одну из книжных презентаций в своеобразном платье мести. Кейт не прогадала с выбором наряда: элегантное кружевное платье показало Уильяму, кого он рискует навсегда потерять.

7. Цветочки для садовых торжеств

STEVE PARSONS / AFP / East News , GEORGE ROGERS / SIPA / EAST NEWS

Свой излюбленный цветочный принт девушка тоже носит не просто так. Платья именно с таким узором Кейт Миддлтон надевает чаще всего для посещения всевозможных садовых центров, выставок и фестивалей.

8. Узоры на платье в знак поддержки

Чтобы поддержать местных теннисистов, принцесса Уэльская однажды лично позвонила группе юных спортсменов. Для видеозвонка девушка надела соответствующий наряд: ее длинное зеленое платье с принтом из маленьких человечков, играющих в теннис, идеально подошло для этого знаменательного в жизни детей события.

9. Непростые клены на шляпке

Свое почтение к странам, которые по долгу службы ей приходится посещать, Кейт умело выражает и при помощи аксессуаров. Так, для визита в Канаду в 2011 году девушка надела изысканную красную шляпку с кленовыми листьями, которые вторят главному символу этой страны.

10. Красное платье в знак уважения

Рождение принца Джорджа лишь прибавило Кейт Миддлтон уверенности в себе и своих силах. Об этом невербально сообщило ярко-красное платье принцессы, которое она надела в 2016 году для одного из своих официальных визитов в Канаду, прошедшего вскоре после родов. Чтобы в очередной раз выразить свою любовь и почтение к этой стране, Кейт дополнила образ блестящей брошью в виде кленового листа.

11. Платье-пальто цвета фуксии как символ любви к британским дизайнерам

GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News

Платье-пальто — излюбленный предмет одежды принцессы Уэльской, она включает его в непохожие друг на друга образы. Остановив свой выбор на пальто женственного кроя, будущая королева-консорт сделала и своеобразное заявление всему миру. Кейт не только показала, что успешно определилась со своими модными предпочтениями, но и открыто поведала всем о своей любви к британским дизайнерам, одежду которых она с удовольствием носит при исполнении служебных обязанностей.

А какой из нарядов Кейт вы бы не отказались надеть и сами? Как вы считаете, в каком из платьев принцессы Уэльской ее тайное послание проявилось ярче всего?

Фото на превью East News