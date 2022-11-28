12 актрис, рекламные снимки которых попали к отчаянному ретушеру. И нам хочется спросить: «А это было обязательно?»

Многие голливудские актрисы блистают не только в кино. Часто модные и парфюмерные дома приглашают звезд в рекламу своих продуктов. Кампании получаются настолько насыщенными, глубокими и эстетичными, что тысячи женщин во всем мире тут же хотят заполучить новые духи или помаду. Но не будем забывать, что ни одна промосъемка не обходится без последующей ретуши. Мы сравнили снимки наших любимых актрис в рекламе и в обычной жизни и не поняли, зачем вообще нужен был фотошоп, ведь эти дамы и так прекрасны.

Шарлиз Терон

J’Adore — один из символов бренда Dior. С 2004 года лицом аромата является Шарлиз Терон. Ролики с ее участием — это настоящие мини-фильмы о красоте. В кампании 2015 года Терон, как всегда, предстала в шикарном образе. Кстати, актриса не просто достойно представляет J’Adore, но и сама является преданной поклонницей аромата.

Дженнифер Лоуренс

East News , Joel Ryan/Invision/AP/East News

Для рекламной кампании Miss Dior 2014 было отобрано всего 4 изображения, и на 2 из них продукция Dior отсутствует, на них изображено только лицо Лоуренс. Представители бренда пошли на это, чтобы акцентировать внимание на классической красоте актрисы и тем самым показать ее связь с традициями Dior.

Джулия Робертс

Wojciech OLSZANKA/East News , EAST NEWS

Актриса стала лицом Lancome в 2010 году. Робертс мечтала поработать с бьюти-брендом: по ее словам, для нее, работающей 42-летней мамы 3 детей, как раз наступило идеальное время, чтобы побыть моделью. Первым проектом Робертс в новой для нее роли стала реклама туши Definicils Precious Cells Mascara, которую снимали в частной квартире на Манхэттене.

Джессика Честейн

East News , i-Images / Polaris/East News

Актриса появляется в рекламе парфюма в роли художницы. Краска на руках Честейн, напоминающая элегантные перчатки, ярко-фиолетового цвета — как и флакон Manifesto. Этот цвет имеет особый смысл для самого Ива Сен-Лорана. Для дизайнера фиолетовый — цвет абсолютного соблазнения.

Эмилия Кларк

EAST NEWS

В 2017 году Эмилия Кларк и Кит Харингтон стали звездами кампании для ароматов The One от Dolce & Gabbana. Дуэт блистал на фоне романтических улиц Италии. Эмилия была рада принять участие в кампании. По сюжету ей нужно было есть пасту, смеяться и танцевать.

Натали Портман

Портман является лицом аромата Miss Dior с 2010 года. В ролике 2017 года голливудская звезда прыгает с пирса, мчится в розовом кабриолете и задает зрителю вопрос: «Что вы сделали бы ради любви?» В рамках этой кампании поклонники Dior записывали видео о том, на что они готовы ради любви, и публиковали ролики в социальных сетях с хештегом #DiorLoveChain.

Хилари Суэнк

East News , EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

В 2006 году дом Guerlain предпринял попытку изменить свой классических имидж и создать продукт для более молодых женщин. Компания выпустила новый, «бунтарский» аромат, а представить его предложили актрисе Хилари Суэнк. Кампания вызвала неоднозначную реакцию. Многим показалось, что актриса выглядит не дерзко, а скорее инертно. Рекламщики добавили динамики с помощью ветра в волосах, но выражение лица Суэнк осталось спокойным и не слишком выразительным.

Кейт Уинслет

Wojciech OLSZANKA/East News , AP/East News

Актриса является основательницей фонда Golden Hat, который помогает людям с расстройствами аутичного спектра. Кейт всегда ищет новые способы собрать деньги для своей инициативы. Именно поэтому в 2011 году она согласилась на коллаборацию с брендом Lancome. Результатом сотрудничества стало создание линейки эксклюзивной косметики, которая продвигает идеи фонда Кейт. Коллекция состояла из 3 продуктов для лица, губ и ногтей.

Кристен Стюарт

East News , AFP/EAST NEWS

Кристен Стюарт — любимица креативного директора Chanel Карла Лагерфельда. В 2015 году они поработали вместе и создали стильную рекламу весенне-летней коллекции очков бренда. В ней актриса изображает фоторепортера. Снимки Лагерфельд делал сам. Пользователи сети высоко оценили кампанию.

Эмма Робертс

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

В 2020 году Эмма стала лицом аромата, выпущенного в честь 20-летия подразделения Boss Woman. В кампании Boss Alive 4 героини наслаждаются жизнью и ее простыми радостями. Робертс отметила, что, будучи актрисой, она привыкла играть конкретного персонажа. Но представители бренда предложили ей просто быть собой, и она без раздумий согласилась.

Рианна

0000001/Reporter / East News , Brad Barket/Invision/AP/East News

В 2015 году Рианна представила свой новый аромат, которому дала название RiRi. Для кампании певица полностью облачилась в розовый. А еще использовала блеск для губ и кукольные ресницы — многие в этом образе увидели отсылку к Мадонне в клипе Material Girl.

Кейт Бланшетт

East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Многомиллионный контракт с Джорджо Армани оказался первым крупным соглашением в сотрудничестве звезды с бьюти-индустрией. На момент его подписания Бланшетт было 44 года. Аромат Si стал данью уважения современной женственности, неотразимому сочетанию грации, силы и независимого духа. Утонченная Кейт как нельзя лучше подошла для рекламы именно этого элегантного парфюма.

А вы когда-нибудь покупали продукт просто потому, что реклама ну очень красивая?