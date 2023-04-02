12 покупок, о которых есть большой шанс пожалеть сразу же после приобретения

В современном мире каждый день появляется огромное количество товаров для удовлетворения самых заковыристых потребностей. Многие из них действительно могут улучшить жизнь, но другие очень часто просто отнимают время, деньги и пространство в квартире.

1. Умные кухонные гаджеты, например чайники

Развитие новых технологий теперь позволяет с помощью телефона выбрать степень прожарки для тостера и голосом изменить уровень сахара в капучино для кофеварки. Даже самый банальный чайник теперь может управляться с мобильного телефона, подключаться к голосовому ассистенту и включаться по расписанию. Однако после первых дней использования такие приборы перестают казаться забавными. Менять обычные бытовые привычки сложно, и очень часто счастливые обладатели чудо-чайников благополучно забывают об их суперспособностях.

2. Платные приложения для расслабления и медитации

Мода на всевозможные техники релаксации и концентрации внимания привела к появлению большого количества специализированных приложений. Нет ничего плохого в том, чтобы попробовать приобрести новые полезные привычки, но стоит десять раз подумать перед тем, как покупать подписку. Есть высокая вероятность, что ее постигнет судьба большинства фитнес-абонементов, — благополучно пылиться без дела. Кроме того, уже проводятся исследования возможного вреда медитаций «через телефон» — есть гипотезы, что они ведут к развитию беспокойства и повышенной возбудимости.

3. Доставка готовых наборов еды для контроля веса

Относительно новый инструмент в арсенале борьбы за красивую фигуру — подписка на доставку готовой еды, которая заменяет необходимость готовить самостоятельно или посещать кафе. По задумке создателей, такой механизм позволяет точно контролировать количество калорий, белков, жиров и углеводов. Однако практика показывает, что такая еда очень быстро надоедает, и сидящий на диете страдалец начинает добавлять к своему рациону не самые здоровые перекусы. Более рациональная стратегия — разумное ограничение калорийности при обычном питании, которое не требует такой жесткой дисциплины.

4. Комбинезоны, ботфорты и другая одежда и обувь для особого случая

Часто, проходя мимо витрины модного магазина или натыкаясь на сезонную распродажу на любимом сайте, у нас так и чешутся руки приобрести что-нибудь необычное: кожаный комбинезон, эффектные ботфорты, очки самой удивительной формы и так далее. Тем не менее стоит задуматься перед такой покупкой — скорее всего, после одной-двух примерок вы уберете эти вещи далеко в шкаф. Они явно не подходят на каждый день, поэтому разумнее арендовать подобную вещь или попросить у друзей, если вы намерены произвести впечатление на вечеринке.

5. Скраб для губ

Из всего набора средств по уходу за кожей скраб для губ — возможно, самый бесполезный. Во-первых, вы будете то и дело забывать его использовать. Во-вторых, его эффект легко получить, если использовать зубную щетку. Она поможет аккуратно снять омертвевшую кожу и подготовить губы для нанесения бальзама. Лучше инвестировать в хороший крем с SPF-фильтром — защита кожи от ультрафиолета всегда актуальна.

6. Пароварка, аэрогриль и мультиварка

Возможно, самые популярные гаджеты для кухни, кроме обычной газовой горелки или микроволновки, — пароварка, аэрогриль и мультиварка. В умелых руках они действительно способны на очень вкусные и полезные кулинарные шедевры. Однако стоит хорошо подумать, насколько часто вы готовите и будете ли рады каждый раз отмывать огромный агрегат. Возможно, для приготовления яичницы и сосисок время от времени будет вполне достаточно стандартного кухонного набора.

7. Экстрамодные «хайповые» кроссовки

Популярные спортивные бренды часто стремятся выпускать «хайповые» вещи, за которыми будут выстраиваться очереди. Иногда такие попытки приводят к моде на довольно-таки странные вещи: как будто вязанные кроссовки или огромные «ugly shoes» — «уродливые ботинки» с широкой несуразной подошвой.

Купив такую новинку, несколько недель вы точно будете приковывать взгляды в компании друзей. Но уже через пару месяцев хайп спадет, а странность обуви никуда не денется. С высокой долей вероятности вы редко будете носить такие кроссовки в обычной жизни.

8. Статуэтки, сухие букеты и прочие украшения для интерьера

Возвращаясь из путешествий, мы часто привозим разные милые безделушки. Или получаем их в подарок на праздники от знакомых и коллег. Может создаться впечатление, что разнообразные статуэтки, магнитики и другие украшения интерьера способны сделать его более живым и эстетичным. Однако эти изделия редко отвечают изысканному художественному вкусу и, скорее всего, будут придавать квартире неряшливый вид, собирая пыль и захламляя пространство. Какие еще ненужные вещи люди часто привозят из путешествий — читайте в статье.

9. Патчи для век

Реклама патчей для век громогласно заявляет, что их регулярное использование убирает красноту и опухлость, подтягивает кожу и уменьшает морщины. Тем не менее пользователи сети с этим не согласны. Максимум, что могут дать патчи, — питание и увлажнение. Никакие волшебные эффекты от них по факту не замечены. Любой хороший гель для век с легкостью их заменит, а все остальное могут дать маски для лица и специальные косметологические процедуры.

10. Умные часы

Наряду с новыми моделями смартфонов и планшетов, крупнейшие производители электроники каждый год выводят на рынок новые и новые модели умных часов. Современные модели не только считают шаги, но и контролируют пульс, режим сна и даже измеряют артериальное давление.

Несмотря на обилие вроде бы полезных функций, мало кто из владельцев таких приборов регулярно отслеживают показатели здоровья. Зачастую самая используемая функция таких часов — уведомления о сообщениях, которые только отвлекают в течение дня.

11. Съемная клавиатура для планшета

Соблазнительно превратить свой планшет из игрушки в полноценную замену компьютеру, однако наличие клавиатуры, к сожалению, не может сделать работу на этом агрегате более удобной. Такое усовершенствование поможет делать простые вещи — например, набирать текст. Однако для полноценной работы с цифрами, слайдами или изображениями планшет все равно не очень подходит. Лучше использовать его по назначению — для развлечения.

12. Эфирное масло

Колбочки с разнообразными маслами — абрикосовым, лимонным, лавандовым — выглядят соблазнительно в аптеке или магазине. Однако найти применение такому маслу непросто: оно не распространяет аромат и не очень подходит для нанесения на кожу из-за риска вызвать аллергическую реакцию. Лучше уж купить ароматный крем, который содержит много полезных ингредиентов для кожи, кроме приятной отдушки. Так что прежде чем подарить любимой подруге набор эфирных масел, стоит подумать дважды. А про другие сомнительные идеи для подарков читайте здесь.