12 современных бьюти-трендов, которые дадут фору даже бровям-ниточкам и синим теням из нулевых

Сейчас некоторые ультрамодные тренды минувших десятилетий кажутся странными и чудными. Например, чрезмерно тонкие брови-ниточки, тонны автозагара и тени вырвиглаз. Но и сегодняшние бьюти-тенденции не уступают предшественникам в экстравагантности.

Мы в ADME стараемся следить на новыми веяниями, какими бы эксцентричными или малопонятными они нам ни казались. Хотим рассказать вам о 12 трендах, от которых без ума нынешние модницы.

Макияж «обгоревшие щеки»

Тренд этого лета — выглядеть так, словно щеки обгорели на солнце. При этом речь идет не о солнечном ожоге, а о новом стиле нанесения макияжа. Естественный мейкап вообще становится все более актуальным, а четкие линии скул и скульптурирование лица отходят на второй план.

Блестки на лице

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News , PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Со стразами на лице в этом году блистают не только модели на подиуме, но и звезды на красной дорожке. Оттуда тренд перекочевал в народ, и сейчас добавлять в свой макияж блестки стало мегапопулярным.

Лицо «в глазури»

NO CREDIT / Bauer Griffin / East News

Сейчас многие хотят такой же сверкающий макияж, как у модели Хейли Бибер. Девушка продвигает тренд на «глянцевую» кожу, сравнивая ее с глазурью пончика: гладкой и блестящей. Кстати, этот тренд не новый, а просто хорошо забытый.

Много заколок

В детстве мы носили разноцветные заколки. «Крокодильчики», «крабики», заколки клик-клак. В этом году можно предаться ностальгии и надеть все лучшее сразу. Стильное решение — однотонные заколки, которые сочетаются с нарядом.

Тени под глазами

«Воссоздала макияж „Радуга под глазами“».

Для тех, кто не боится экспериментировать, есть новый тренд: тени под глаза. Привычный макияж верхнего века теряет актуальность. А радужный макияж, пожалуй, одна из самых забавных новинок этого года.

Обесцвеченные брови

Были времена, когда девушки выщипывали брови до тонкой ниточки. Потом их обводили пожирнее и делали потемнее. Сейчас набирают популярность обесцвеченные брови. Тренд уже оценила Кендалл Дженнер, а Джиджи Хадид появилась с модным дизайном бровей на показе Versace, фото с которого вы видите выше.

Фальшивые веснушки

Те, у кого есть веснушки, могут радоваться: они в тренде. Но и тем, у кого их нет, не стоит расстраиваться. Ведь новое веяние в мейкапе — фальшивые веснушки. Да, их можно просто нарисовать. Причем сколько и где угодно. Есть даже специальные косметические средства, производители которых обещают, что искусственные веснушки будут выглядеть как натуральные.

Тени разного цвета

Больше не нужно выбирать лишь один цвет для макияжа глаз — можно миксовать самые разные смелые оттенки. Еще стоит присмотреться к неоновым теням и яркой неоновой подводке для глаз, которые сегодня тоже на пике популярности.

Косички, больше косичек

Сейчас очень модно носить детские косички. Можно заплести несколько у лица или по всей голове. Звезды в соцсетях постоянно выкладывают фотографии в подобных образах.

Бусины в волосах

Avalon / Photoshot / East News , Avalon / Photoshot / East News

К косичкам можно добавить беззаботность. В тренде все радужное, по-детски милое. Можно вплести несколько бусин в прическу или полностью покрыть ими пряди — в таком виде сейчас даже модели на подиумы выходят.

Губы как у клоуна, они же губы «с крылышками»

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Кто-то любит подводку для губ, а кто-то обходит ее стороной в магазинах косметики. Но нельзя отрицать, что с ее помощью можно визуально увеличить губы и придать им роскошную форму. Новый тренд — губы «с крылышками»: нужно обвести внешние уголки губ. Главное — не перестараться, чтобы не получить образ, похожий на тот, что вы видите на фото ниже.

Уголки должны быть немного приподняты, но сильно увеличивать губы и чрезмерно приподнимать их визуально с помощью карандаша все же, пожалуй, не стоит. Такой тренд еще называется clown lips («губы как у клоуна») или «губы как у куклы Bratz».

Макияж ягодой

Новый тренд — делать макияж ягодами — активно повторяют пользователи сети. Мы попробовали его на себе, а в качестве косметики использовали вишню. Губы и щеки стали розоватыми, кожа засияла. Но такой мейкап недолговечен: если хоть раз облизать губы, «помада» исчезает. Да и наносить средство идеально ровно не получается: сок ягоды растекается.

Какой из новых трендов пришелся вам по душе, а что вы ни за что не станете пробовать на себе?