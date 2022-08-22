12 звезд, которые нашли любимые фасоны и теперь возвращаются к ним снова и снова

Порой нам кажется, что звезды всегда носят разную одежду, что их гардероб отличается изобилием нарядов и дизайнерских решений. Ведь они состоятельные и знаменитые. Но на деле это не всегда так. Некоторые актеры и певцы находят выигрышный фасон и держатся за него обеими руками.

Мы в ADME задались вопросом, а замечали ли вы, что звезды часто носят одежду одних и тех же фасонов. Если нет, то листайте ниже, и все увидите сами.

Меган Маркл: юбки с накладными карманами

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В 2018 году во время первого международного тура Меган Маркл и принца Гарри в качестве королевских особ герцогиня вышла на публику в зеленом наряде, который активно обсуждали в прессе. На первый взгляд это платье, но на деле — кофта и юбка. Спустя практически 4 года Меган в таком же образе, но уже в черном цвете, пришла на светское мероприятие.

Кейт Миддлтон: наряды с запахом

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Такой фасон в гардеробе герцогини присутствует минимум 10 лет. Зеленое платье-пальто в ирландском стиле она надела в День святого Патрика в 2012 году. Спустя несколько лет пару раз на светские мероприятия она приходила в таком платье в нежно-голубом цвете. В 2022-м на садовой вечеринке во дворце она была в темно-розовом платье, созданном специально для нее дизайнером. И это уже третий подобный наряд Кейт.

Елизавета II: элегантные костюмы и шляпки с цветами

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Возможно, Кейт Миддлтон следует примеру королевы, которая из года в год выходит в свет в схожих костюмах. Елизавета II практически не экспериментирует с фасонами, чего не скажешь о смелых и ярких цветовых решениях ее нарядов.

Джаред Лето: одинаковые фасоны костюмов

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На премьеру фильма «Дом Gucci» в 2021 году Джаред пришел в велюровых костюмах-клонах в Лондоне и Нью-Йорке. Можно назвать знаковым тот факт, что эти наряды сшиты фирмой Gucci. В Лос-Анджелесе на презентацию картины он надел розовый костюм с бабочкой, а через год на красной дорожке появился в похожем образе в бежевом цвете.

Invision / Invision / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Напомним, что в фильме актер исполнил роль Паоло Гуччи. В образе полноватого лысеющего члена именитой семьи Джаред Лето был практически неузнаваем.

Блейк Лайвли: брючные костюмы и желтые платья

ANGELA WEISS / AFP / East News , Invision / Invision / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

У Блейк фаворит среди одежды — брючные костюмы. Некоторые из них на первый взгляд очень похожи, но в каждом из них все же есть свои модные нюансы.

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News , DDNY / Broadimage / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Также актриса для выхода на публику несколько раз выбирала желтые платья. При этом она экспериментировала с вырезами, длиной юбки и фасонами.

Пенелопа Крус: платья на тонких лямках и образы с воланами

LYDIE / SIPA / East News , LORENVU / NIVIERE / NIKO / SIPA / East News

Пенелопа тоже не прочь надеть похожие наряды, если они ей к лицу. Например, в далеком 2008 году актриса выбрала 2 платья одного фасона различных цветов. А в 2021-м с разницей в 13 дней актриса посетила 2 кинофестиваля в весьма похожих нарядах.

AA / ABACA / Abaca / East News , MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Интересно, что при схожести юбок образы смотрятся все же по-разному за счет того, что верх нарядов отличается.

Майли Сайрус: черные наряды с глубоким декольте

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Invision / Invision / East News

Майли выбрала для себя подходящие сочетания, которые повторяет на красных дорожках. Например, черный цвет вместе со смелым декольте смотрится шикарно. Кстати, нередко подобные образы актриса дополняет еще и серебряными украшениями.

Рианна: очки с белой оправой

0000173 / Reporter / East News , Mary Evans / Allstar / Fd / East News , RGK, PacificCoastNews / East News

Певица мастерски сочетает очки как с элегантным платьем, так и со спортивными образами. Меняются формы очков, но белая оправа неизменна. Кстати, Рианна носит такие очки не только в солнечную погоду. Для нее это модный аксессуар, поэтому надевает их даже зимой и в темное время суток.

Анна Винтур: массивные колье

Tom Belcher / Capital Pictures / East News , Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Анна — редактор Vogue, одного из самых главных журналов о моде. Ее визитная карточка — массивные хрустальные ожерелья. Наряду со своей неизменной прической она сделала и такие украшения модной фишкой.

Скарлетт Йоханссон: серебристые блестящие платья без бретелек

Sienna Conwell / Broadimage / Broad Image / East News , VALERIE MACON / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Хотя актриса для красных дорожек выбирает оригинальные платья, при этом между ними есть много общего. Например, судя по выбору Скарлетт, она поняла, какой цвет ей к лицу. А отсутствие бретелек подчеркивает красоту зоны декольте.

Тильда Суинтон: объемные рубашки

Shootpix / ABACA / Abaca / East News , PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News , East News

Удлиненные рубашки актриса использует не только как верх образа, но и как самостоятельный наряд. При этом Тильда меняет детали. К примеру, фасоны рукавов и их длину.

Ирина Шейк: черные брючные костюмы

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Образы модели обычно лаконичные. Она любит надевать черное, в том числе костюмы. Особенную стильность образам Ирины придает ее минималистичный макияж.

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , NO CREDIT / Abaca / East News

Кстати, Ирина Шейк надевает костюмы total black не только на красную дорожку, но и носит в обычной жизни. Нередко она выбирает именно такие образы на прогулку со своей 5-летней дочкой.

Вы любите экспериментировать с фасонами или предпочитаете проверенные варианты? Какой ваш любимый наряд?