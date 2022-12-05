13 деталей, которые превратят вашу кухню в островок уюта. А гости будут охать от восхищения

Кухня — это место, где мы проводим много времени. За приготовлением завтраков, обедов и ужинов, за столом с чашкой горячего чая и приятной беседой, за мытьем посуды и сортировкой продуктов. Поэтому хочется, чтобы всё, даже мелочи, которые нас окружают, были не только функциональными, но и по-настоящему уютными.

Гаджеты для приготовления кофе

Согласно статистике потребления кофе, около 30–40 % населения земного шара пьют его каждый день. Поэтому иметь на кухне приспособления для его приготовления — отличный способ быть чутким хозяином. Ведь даже если вы не употребляете кофе, то наверняка кто-то из ваших гостей не откажется от чашечки. Необязательно покупать кофемашину, можно иметь под рукой качественную турку или гейзерную кофеварку. Свекровь, когда приезжает ко мне в гости, все время просит сделать ей кофе, хотя почти его не пьет. Все потому, что у меня дома аж 3 приспособления для его приготовления, и гостям всегда интересно попробовать, какой получается напиток в каждом из гаджетов.

Сезонные и целевые разделочные доски

Считается, что самая удобная, гигиеничная разделочная доска — это деревянная. Все потому, что древесина поглощает остатки пищевых бактерий после споласкивания ее водой и не дает им выбраться наружу. Кроме того доски не только функциональны, но и эстетичны. Они добавляют убранству тепло и красоту. А эстеты оценят сезонные доски, например новогодние — с оленьими рогами.

Аромалампа

Есть масса способов устранения запаха на кухне. Это можно сделать с помощью простых средств вроде соды, уксуса или лимона. А можно сделать неординарный для кухни выбор и использовать аромалампу. Мало того, что менять ароматы можно каждый день, эфирные масла еще и улучшают самочувствие и поддерживают эмоциональное состояние. Аромалампы просты в использовании. Нужно просто поместить под чашу лампы зажженную свечу, которая нагревает масло, высвобождая аромат.

Баночки с наклейками для сыпучих продуктов

Набор контейнеров для хранения сыпучих продуктов усовершенствует организацию пространства на кухне и облегчит поиск того, что нужно. А если на прозрачные банки наклеить стикеры с названиями круп или продуктов, да еще в едином стиле, то это еще и плюс сто к эстетическому удовольствию.

Контейнер для специй с бутылочками

Удобный доступ ко всем специям, которые могут понадобиться при приготовлении блюд, способен значительно упростить процесс. Конечно, можно хранить специи в тех же пакетиках из магазина. А можно приобрести маленькие стильные баночки, пересыпать в них все приправы, базовый набор которых довольно обширен, добавить наклейки с названиями и наслаждаться удобным хранением и уютом. По сути, я жить не могу без ароматных специй. Готовлю все блюда с ними в разных комбинациях на регулярной основе. © cestlavie88 / Reddit

Набор банок для трав

Сушеные травы лучше хранить в герметичных контейнерах. Можно использовать для этих целей обычные стеклянные баночки. Также подойдут пластиковые пакеты на молнии. Контейнеры лучше всего поставить в сухое прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей. Сушеные травы сами по себе придают некий шарм кухне, а чтобы добавить эстетики, можно выбрать красивый набор тары и поставить его на видное место. Например, на кухонный столик в углу комнаты.

Принадлежности для мытья посуды в стилистке кухни

Еще один день — еще одна раковина, полная посуды. Невозможно избежать этой домашней рутины, но использование красивых принадлежностей может задать настроение всему пространству. Вместо обычной пластиковой бутылки вкупе с выбранной невпопад тряпочкой для протирания стола можно поискать набор в тон общему дизайну кухни. Или выбрать прозрачный дозатор и тряпку нейтрального цвета, чтобы минимизировать визуальный шум.

Винтажная супница

Придать шарма званому ужину можно, если подать блюдо на стол в винтажной супнице. На протяжении веков супницы изготавливались в самых разных вариантах: круглых, прямоугольных или выполненных в причудливых формах, таких как животные или дичь. Гости точно удивятся такому нестандартному способу подачи еды.

Палас в тон дизайну кухни

Идея положить палас на кухне может возникнуть не сразу, ведь именно здесь больше всего крошек, масла, и вероятность заляпать коврик велика. Но он может стать как раз тем, что объединит пространство в единое целое. И еще у него есть множество преимуществ. Во-первых, это отличный способ добавить цвета кухне нейтральных тонов, если выбрать яркий вариант, или уравновесить дизайн, если выбрать ковер в тон мебели. Во-вторых, такое покрытие добавляет амортизации под ногами. Кроме того, уборка будет еще легче, если постелить коврик, который можно стирать в машинке.

Лимонадница

Все мы пьем воду в течение дня. Добавить вкуса и пользы можно, если пить воду с цитрусовыми. Когда люди наслаждаются легким фруктовым вкусом, они с большей вероятностью будут выпивать дневную норму жидкости. Детокс-вода содержит витамины. Доказано, что витамин С в цитрусовых благотворно влияет на иммунную систему. Еще это хороший способ помочь пищеварению. И конечно же, лимонадница с яркими фруктами внутри оживит дизайн кухни.

Набор тары для хранения еды в холодильнике

Важно приобрести набор тары для хранения еды в холодильнике, который соответствует нормам безопасности. На дне таких контейнеров есть маркировка — крошечный треугольник с цифрой от 1 до 7. Это число указывает на то, из чего изготовлен пластик. В целом самыми безопасными вариантами являются номера 1, 2, 4 и 5. Эксперты рекомендуют избегать пластиковых контейнеров с кодами 3, 6 и 7. Поэтому лучше всего купить набор специально для хранения продуктов в холодильнике. Еще одним преимуществом будет эстетичный вид.

Многоразовые мешочки для покупки и хранения овощей

Еще один стильный способ сократить присутствие пластика в быту — приобрести пару многоразовых мешочков для покупки и хранения овощей и фруктов. Они сэкономят место — ведь если у вас дома есть традиционный пакет с пакетами, его содержимое можно значительно минимизировать. Также мешочки можно подобрать в тон кухне и таким образом стилизовать хранение.

Сборный органайзер для столовых приборов

Существует множество видов органайзеров для столовых приборов: пластиковые, деревянные, вертикальные, горизонтальные, разных форм и размеров для различных видов кухонной утвари. Одним из наиболее распространенных являются пластиковые держатели, в которые вертикально вставляются столовые приборы. И те, которые размещаются в выдвижном ящике стола. Но есть еще сборные органайзеры, в которых каждое отделение можно отсоединить и собрать в порядке, удобном именно вам.